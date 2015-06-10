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Litecoin опережает биткоин по суточному росту, несмотря на рост курса BTC до $4886

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#1
Любитель
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.06.2017
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Litecoin опережает биткоин по суточному росту, несмотря на рост курса BTC до $4886


Биткоин снова растет, но Лайткоин опережает его по суточному росту

Сегодня 1 сентября в День знаний биткоин начал очередной рост и достиг отметки в 4886 долларов. При этом рост за последние 24 часа составляет 3.84 процента. Суточный объем торгов по криптовалюте биткоин составил 2 миллиарда 446 миллионов 960 тысяч долларов.

Сейчас капитализация биткоина составляет $80,815,577,698

Данные взяты с онлайн ресурса coinmarketcap в 23:35 по МСК.

На некоторых криптовалютных биржах отметка в 4800 долларов уже была вчера. Совместно с биткоином из ТОП-10 по капитализации еще 7 криптовалют показали стабильный рост за последние сутки. При этом самой удачной криптовалютой стал Litecoin с ростом почти 22 процента за последние сутки. А две криптовалюты которые потеряли в цене полтора и 6,48 процента соответственно стали NEM и IOTA.

Litecoin вырос за 24 часа на 22.56% до цены $86.65
Капитализация при этот составила $4,569,716,129


Уникальность: 100.00%
Специально для форума mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Kra100; Сегодня в 00:45.
Kra100 вне форума  
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Метки
биткоин, криптовалюта
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