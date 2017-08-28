[Pre-ICO] Rocket ICO [15 august - 19 september] [BOUNTY]

[size=20pt]ССЫЛКИ НА НАС[/size]
Bounty
2. 3% всех RocketCoins (750 000 RocketCoins или 2080 ETH) RocketCoins будут использованы для Bounty-программы. Мы организовываем Bounty-кампанию, которую RocketCoins представляют Rocket ICO в “крипто-мире”. Участие открыто для всех, и её участники будут вознаграждены с помощью RocketCoins.
Bounty-кампания RocketCoins начинается 15-го августа и заканчивается 10-го ноября. В это время, все участники Rocket ICO смогут заработать на “вклад” bounty. После окончания кампании, мы распространим все вознаграждение RocketCoins среди всех участников, в зависимости от числа bounty, которым обладает каждый участник. Все участники получат RocketCoins-токены на адрес своего Ethereum-кошелька.
(в стилистике сайта)
3.Распределение токенов bounty-кампании:
35% Signature-кампания - 262 500 RocketCoins или 728 ETH
25% Будущий конкурс - 187 500 RocketCoins или 520 ETH
10% Перевод или модерация - 75 000 RocketCoins или 208 ETH
10% Баг bounty - 75 000 RocketCoins или 208 ETH
10% Twitter - 75 000 RocketCoins token или 208 ETH
5% СМИ - 37 500 RocketCoins или 104 ETH
5% Slack - 37 500 RocketCoins или 104 ETH
(Это нужно сделать круговой диаграммой)
4. Signatures
Прими участие в нашей Signature-кампании, чтобы помочь распространить информацию о RocketCoins на Bitcointalk. В качестве вознаграждения за свое участие, участник получит токены Rocketcoins. 35% от bounty (262 500 RocketCoins или 728 ETH) распределены на signature-кампанию.
Недельная ставка кампании:
Легендарный участник : 6 долей
Героический участник : 5 долей
Старший участник : 4 долей
Полный участник : 3 долей
Участник : 2 долей
Начинающий участник : 1 долей
Бонусы за недельную аватар-кампанию:
0.5 долей, если вы носите наш аватар
Условия:
1.Обязан не иметь отрицательной репутации
2.Обязан делать 10 постов в неделю и носить signature
3.Посты должны включать от 100 символов в предложении
4.Спам и другое бесчестное поведение в RocketCoins приведет к дисквалификации
5.Несколько signatures не разрешены
6.Нет ограничений в том, где делать посты
7.Доли раздаются каждую среду
(в стилистике сайта)
8.Обязан заполнить эту анкеты для участия в кампании
9.Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником кампании
(узкая картинка на строку, и добавить кнопку вступить(на каждую строку))
5. Bounty по модерации и переводам
Заработй RocketCoins как вознаграждение за перевод Ветки объявлений последних RocketCoins активно модерируя ветку и сохраняя на ней аквтиность посредством публикации регулярных обновлений, новостей или других важных объявлений в локальной переведенной ветке. 10% от Bounty (75 000 RocketCoins или 208 ETH) выделено на перевод и модерацию.
Whitepaper: 100 долей
ANN-ветка: 50 долей
Bounty-ветка: 50 долей
Субтитры к видео: 30 долей
Модерация/администрация: 5 долей за действительный пост
Условия:
1.Перевод должен быть аутентичным, если мы обнаружим, что кто-то использует плохого качества/онлайн - переводчики, он будет дисквалифицирован
2.Рассмотрение заявок идет в порядке поступления заявок. (включая лс, комментарии в ветке, и т.д.), но несмотря на это, мы в первую очередь смотрим на качество. Мы выбираем наиболее подходящих.
3. Не начинайте перевод пока вы не получили статус о подтверждении
4. Переводчики с подтвержденным статусом RocketCoins будут забронированы для перевода.
(в стилистике сайта)
5. Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником кампании
(узкая картинка в строку, кнопка вступить)
6. Баг bounty
Разработчики могут получить признание и компенсацию за сообщение о багах в Smart-contract (Возможное дополнение: веб-сайт bug bounty). 10% от Bounty (75 000 RocketCoins или 208 ETH) выделены на Bug bounty.
До 8000 RocketCoins за smart-contract баг
До 4000 RocketCoins за веб-сайт баг
(в стилистике сайта)
Условия:
1.Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником кампании
(узкая картинка в строку, кнопка вступить)
7. Twitter кампания
Помогите нам распространить информацию в Twitter-кампании и заработай токены за свой вклад. 10% от Bounty (75 000 RocketCoins или 208 ETH) выделены на Twitter bounty.
Каждый твит/ретвит RocketCoins принесет вам:
200-500 фолловеров: 1 доля
501-1000 фолловеров: 2 доля
1001 или более фолловеров: 4 доля
Условия:
1.Разрешен только один аккаунт на человека
2.Обязан фолловить @rocketico_io
3.Аккаунт обязан иметь минимум 200 настоящих фолловеров
4.Только 1 твит или ретвит в день RocketCoins будет учтен
5.Оценка Twitter аккаунта будет основана на аудите twitteraudit.com
6.Должен ретвитнуть только те посты, которые не старше недели
7.Оценка фолловеров Twitter-аккаунта RocketCoins будет основана на аудите twitteraudit.com - минимум 90% настоящих фолловеров RocketCoins будут приняты
(в стилисте сайта)
8.Обязан заполнить эту форму
9. Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником Twitter-кампании
(узкая картинка в строку, кнопка вступить (на каждую строку))
8. Facebook кампания
Помогите нам распространить информацию в Facebook-кампании и заработай токены за свой вклад. 10% от Bounty (75 000 RocketCoins или 208 ETH) выделены на Facebook bounty.
Каждый пост/репот RocketCoins принесет вам:
200-500 друзей: 1 доля
501-1000 друзей: 2 доля
1001 или более друзей: 4 доля
Условия:
1.Разрешен только один аккаунт на человека
2.Обязан фолловить https://www.facebook.com/RocketICO/
3.Аккаунт обязан иметь минимум 200 настоящих друзей
4.Только 1 пост или репост в день RocketCoins будет учтен
5.Оценка Facebook аккаунта будет основана на аудите Facebook audit
6.Должен репостнуть только те посты, которые не старше недели
7.Оценка друзей Facebook-аккаунта RocketCoins будет основана на аудите Facebook audit - минимум 90% настоящих друзей RocketCoins будут приняты
(в стилисте сайта)
8.Обязан заполнить эту форму
9. Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником Facebook-кампании
(узкая картинка в строку, кнопка вступить (на каждую строку))
9.СМИ-кампания
Мы хотим дать нашему сообществу возможность принять участие в СМИ и распространить имя последних RocketCoins разным массам в мире и получить достойное вознаграждение за это. Мы ищем только высококвалифицированные публикации с большими аудиториями на английском и , возможно, на других языках. 5% от Bounty токенов (37 500 RocketCoins или 104 ETH) RocketCoins выделены на СМИ-кампанию.
Способы заработать: ·
Написать / снять высококачественные обзоры о Rocket ICO
Написать статью / снять ролик о Rocket ICO
Написать статью / снять ролик о деталях ICO
Статьи могут быть опубликованы в:
Блогах
Веб-сайтах
Форумах
Доля за статью:
Отличное качество: 100 долей
Хорошее качество: 50 долей
Доля за видео-ролик:
Отличное качество: 200 долей
Хорошее качество: 100 долей
Условия:
1. Плохие / неудовлетворительного качества статьи/видео не будут приняты
2. Статьи принимаются на любом языке
3. Участники уличенные в плагиате Rocket ICO будут дисквалифицированы
4. Статьи должны быть длиннее 100 слов
5. Статьи должны иметь ссылку на веб-сайт Rocket ICO
6. Статьи должны иметь никнейм bitcointalk внизу статьи
7. Только одна статья разрешена на Steemit / Medium
8. До 3 статей разрешены на .com / .net и других премиум-доменах
9. Если нужное количество для доли не достигнуто, будет налагаться высшая граница максимальной оплаты RocketCoins
(В стилистике сайта)
10. Обязан заполнить форму
11. Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником кампании
(узкая картинка в строку, кнопка вступить (на каждую строку))
10.
Slack-кампания
Вступи в наш Slack и получи дополнительные RocketCoins. 37 500 RocketCoins выделены на Slack-кампанию.
15 RocketCoins за вступление
5 RocketCoins за аватар
(В стилистике сайта)
Условия:
1. Обязан заполнить форму, чтобы стать участником кампании
2. Должен быть активным участником (минимум одно предложение в неделю)
3. Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником кампании
(узкая картинка в строку, кнопка вступить (на каждую строку))
11.
Будущие конкурсы
25% от Bounty (187 500 RocketCoins или 520 ETH) RocketCoins выделены на будущие конкурсы
Facebook/Reddit /Telegram информационные кампании
Турбо-bounty
Другие рекламные кампании
(В стилистике сайта)
Условия:
1.Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником кампании
(узкая картинка в строку, кнопка вступить)
12.
Пожалуйста, обратите внимание:
1.Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником Bounty-кампании
2.Обязан заполнить форму, чтобы получить RocketCoins:
Slack форма
Bitcointalk форма
Twitter форма
СМИ форма
3. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, отправьте личное сообщение на @sandra.evans в Slack
4. Spreadsheets (листы)