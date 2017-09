[Pre-ICO] Rocket ICO [15 august - 19 september] [BOUNTY]

Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 00:36 Сегодня, 00:36 Сегодня, 00:34 #1 Chaikannik Интересующийся

2. 3% всех RocketCoins (750 000 RocketCoins или 2080 ETH) RocketCoins будут использованы для Bounty-программы. Мы организовываем Bounty-кампанию, которую RocketCoins представляют Rocket ICO в “крипто-мире”. Участие открыто для всех, и её участники будут вознаграждены с помощью RocketCoins.

Bounty-кампания RocketCoins начинается 15-го августа и заканчивается 10-го ноября. В это время, все участники Rocket ICO смогут заработать на “вклад” bounty. После окончания кампании, мы распространим все вознаграждение RocketCoins среди всех участников, в зависимости от числа bounty, которым обладает каждый участник. Все участники получат RocketCoins-токены на адрес своего Ethereum-кошелька.

(в стилистике сайта)

3.Распределение токенов bounty-кампании:



35% Signature-кампания - 262 500 RocketCoins или 728 ETH

25% Будущий конкурс - 187 500 RocketCoins или 520 ETH

10% Перевод или модерация - 75 000 RocketCoins или 208 ETH

10% Баг bounty - 75 000 RocketCoins или 208 ETH

10% Twitter - 75 000 RocketCoins token или 208 ETH

5% СМИ - 37 500 RocketCoins или 104 ETH

5% Slack - 37 500 RocketCoins или 104 ETH



(Это нужно сделать круговой диаграммой)



4. Signatures



Прими участие в нашей Signature-кампании, чтобы помочь распространить информацию о RocketCoins на Bitcointalk. В качестве вознаграждения за свое участие, участник получит токены Rocketcoins. 35% от bounty (262 500 RocketCoins или 728 ETH) распределены на signature-кампанию.



Недельная ставка кампании:



Легендарный участник : 6 долей

Героический участник : 5 долей

Старший участник : 4 долей

Полный участник : 3 долей

Участник : 2 долей

Начинающий участник : 1 долей





Бонусы за недельную аватар-кампанию:

0.5 долей, если вы носите наш аватар



Условия:



1.Обязан не иметь отрицательной репутации

2.Обязан делать 10 постов в неделю и носить signature

3.Посты должны включать от 100 символов в предложении

4.Спам и другое бесчестное поведение в RocketCoins приведет к дисквалификации

5.Несколько signatures не разрешены

6.Нет ограничений в том, где делать посты

7.Доли раздаются каждую среду

(в стилистике сайта)

8.Обязан заполнить эту анкеты для участия в кампании

9.Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником кампании

(узкая картинка на строку, и добавить кнопку вступить(на каждую строку))



5. Bounty по модерации и переводам



Заработй RocketCoins как вознаграждение за перевод Ветки объявлений последних RocketCoins активно модерируя ветку и сохраняя на ней аквтиность посредством публикации регулярных обновлений, новостей или других важных объявлений в локальной переведенной ветке. 10% от Bounty (75 000 RocketCoins или 208 ETH) выделено на перевод и модерацию.



Whitepaper: 100 долей

ANN-ветка: 50 долей

Bounty-ветка: 50 долей

Субтитры к видео: 30 долей

Модерация/администрация: 5 долей за действительный пост



Условия:

1.Перевод должен быть аутентичным, если мы обнаружим, что кто-то использует плохого качества/онлайн - переводчики, он будет дисквалифицирован

2.Рассмотрение заявок идет в порядке поступления заявок. (включая лс, комментарии в ветке, и т.д.), но несмотря на это, мы в первую очередь смотрим на качество. Мы выбираем наиболее подходящих.

3. Не начинайте перевод пока вы не получили статус о подтверждении

4. Переводчики с подтвержденным статусом RocketCoins будут забронированы для перевода.

(в стилистике сайта)

5. Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником кампании

(узкая картинка в строку, кнопка вступить)



6. Баг bounty



Разработчики могут получить признание и компенсацию за сообщение о багах в Smart-contract (Возможное дополнение: веб-сайт bug bounty). 10% от Bounty (75 000 RocketCoins или 208 ETH) выделены на Bug bounty.





До 8000 RocketCoins за smart-contract баг

До 4000 RocketCoins за веб-сайт баг

(в стилистике сайта)



Условия:

1.Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником кампании

(узкая картинка в строку, кнопка вступить)



7. Twitter кампания



Помогите нам распространить информацию в Twitter-кампании и заработай токены за свой вклад. 10% от Bounty (75 000 RocketCoins или 208 ETH) выделены на Twitter bounty.



Каждый твит/ретвит RocketCoins принесет вам:

200-500 фолловеров: 1 доля

501-1000 фолловеров: 2 доля

1001 или более фолловеров: 4 доля



Условия:

1.Разрешен только один аккаунт на человека

2.Обязан фолловить @rocketico_io

3.Аккаунт обязан иметь минимум 200 настоящих фолловеров

4.Только 1 твит или ретвит в день RocketCoins будет учтен

5.Оценка Twitter аккаунта будет основана на аудите twitteraudit.com

6.Должен ретвитнуть только те посты, которые не старше недели

7.Оценка фолловеров Twitter-аккаунта RocketCoins будет основана на аудите twitteraudit.com - минимум 90% настоящих фолловеров RocketCoins будут приняты

(в стилисте сайта)

8.Обязан заполнить эту форму

9. Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником Twitter-кампании

(узкая картинка в строку, кнопка вступить (на каждую строку))



8. Facebook кампания



Помогите нам распространить информацию в Facebook-кампании и заработай токены за свой вклад. 10% от Bounty (75 000 RocketCoins или 208 ETH) выделены на Facebook bounty.



Каждый пост/репот RocketCoins принесет вам:

200-500 друзей: 1 доля

501-1000 друзей: 2 доля

1001 или более друзей: 4 доля



Условия:

1.Разрешен только один аккаунт на человека

2.Обязан фолловить

3.Аккаунт обязан иметь минимум 200 настоящих друзей

4.Только 1 пост или репост в день RocketCoins будет учтен

5.Оценка Facebook аккаунта будет основана на аудите Facebook audit

6.Должен репостнуть только те посты, которые не старше недели

7.Оценка друзей Facebook-аккаунта RocketCoins будет основана на аудите Facebook audit - минимум 90% настоящих друзей RocketCoins будут приняты

(в стилисте сайта)

8.Обязан заполнить эту форму

9. Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником Facebook-кампании

(узкая картинка в строку, кнопка вступить (на каждую строку))



9.СМИ-кампания

Мы хотим дать нашему сообществу возможность принять участие в СМИ и распространить имя последних RocketCoins разным массам в мире и получить достойное вознаграждение за это. Мы ищем только высококвалифицированные публикации с большими аудиториями на английском и , возможно, на других языках. 5% от Bounty токенов (37 500 RocketCoins или 104 ETH) RocketCoins выделены на СМИ-кампанию.



Способы заработать: ·



Написать / снять высококачественные обзоры о Rocket ICO

Написать статью / снять ролик о Rocket ICO

Написать статью / снять ролик о деталях ICO



Статьи могут быть опубликованы в:

Блогах

Веб-сайтах

Форумах



Доля за статью:

Отличное качество: 100 долей

Хорошее качество: 50 долей





Доля за видео-ролик:

Отличное качество: 200 долей

Хорошее качество: 100 долей



Условия:

1. Плохие / неудовлетворительного качества статьи/видео не будут приняты

2. Статьи принимаются на любом языке

3. Участники уличенные в плагиате Rocket ICO будут дисквалифицированы

4. Статьи должны быть длиннее 100 слов

5. Статьи должны иметь ссылку на веб-сайт Rocket ICO

6. Статьи должны иметь никнейм bitcointalk внизу статьи

7. Только одна статья разрешена на Steemit / Medium

8. До 3 статей разрешены на .com / .net и других премиум-доменах

9. Если нужное количество для доли не достигнуто, будет налагаться высшая граница максимальной оплаты RocketCoins

(В стилистике сайта)

10. Обязан заполнить форму

11. Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником кампании

(узкая картинка в строку, кнопка вступить (на каждую строку))



10.

Slack-кампания



Вступи в наш Slack и получи дополнительные RocketCoins. 37 500 RocketCoins выделены на Slack-кампанию.



15 RocketCoins за вступление

5 RocketCoins за аватар

(В стилистике сайта)



Условия:

1. Обязан заполнить форму, чтобы стать участником кампании

2. Должен быть активным участником (минимум одно предложение в неделю)

3. Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником кампании

(узкая картинка в строку, кнопка вступить (на каждую строку))



11.

Будущие конкурсы

25% от Bounty (187 500 RocketCoins или 520 ETH) RocketCoins выделены на будущие конкурсы



Facebook/Reddit /Telegram информационные кампании

Турбо-bounty

Другие рекламные кампании

(В стилистике сайта)

Условия:

1.Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником кампании

(узкая картинка в строку, кнопка вступить)



12.

Пожалуйста, обратите внимание:

1.Обязан быть членом Slack-канала, чтобы стать участником Bounty-кампании

2.Обязан заполнить форму, чтобы получить RocketCoins:

Slack форма

Bitcointalk форма

Twitter форма

СМИ форма

3. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, отправьте личное сообщение на @sandra.evans в Slack

