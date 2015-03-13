Аарон Лашер спрогнозировал рост капитализации биткоина до $5 трлн.

Лашер пообещал, что капитализация биткоина будет расти рекордными темпами
Один из основателей платформы Breadwallet пообещал рост капитализации криптовалюты биткоина до 5 триллионов долларов в течении 10 лет. Аарон рассказал, что биткоин будет расти однако не нужно относиться к инвестициям в криптовалюту без осторожности.
Лашер считает, что тенденция которую показывает биткоин очень положительная для инвесторов. Однако стоит четко понимать, что такой рост может быть связан с резким падением.
Всем инвесторам в криптовалюту Аарон советует проводить основательный анализ рынка той или иной криптовалюты для покупки. Если вкладывать без оснований и анализа в биткоин, то можно с большой вероятностью потерять свои деньги.
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По материалам http://forklog.com/soosnovatel-bread...-5-trillionov/