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Аарон Лашер спрогнозировал рост капитализации биткоина до $5 трлн.

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#1
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Инвестирую в: Форекс
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Аарон Лашер спрогнозировал рост капитализации биткоина до $5 трлн.


Лашер пообещал, что капитализация биткоина будет расти рекордными темпами

Один из основателей платформы Breadwallet пообещал рост капитализации криптовалюты биткоина до 5 триллионов долларов в течении 10 лет. Аарон рассказал, что биткоин будет расти однако не нужно относиться к инвестициям в криптовалюту без осторожности.

Лашер считает, что тенденция которую показывает биткоин очень положительная для инвесторов. Однако стоит четко понимать, что такой рост может быть связан с резким падением.

Всем инвесторам в криптовалюту Аарон советует проводить основательный анализ рынка той или иной криптовалюты для покупки. Если вкладывать без оснований и анализа в биткоин, то можно с большой вероятностью потерять свои деньги.

Уникальность: 100.00%
По материалам http://forklog.com/soosnovatel-bread...-5-trillionov/
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Метки
биткоин, криптовалюта
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