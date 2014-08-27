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Еще один крупнейший майнинговый пул пошел в отказ от SegWit2x

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Еще один крупнейший майнинговый пул пошел в отказ от SegWit2x


Майнинговый пул F2Pool решил отказаться от протокола SegWit2x

Из Нью-Йоркского соглашение по масштабированию сети биткоин вышел еще один крупнейший пул. На этот раз майнинговый пул F2Pool из Китая решил пойти на отказ от принятия протокола SegWit2x на хардфорке, который планируется на ноябрь этого года. При принятии этого протокола в сети биткоин должны были появиться блоки размером до 2 мб.

Ван Чунь который находится на должности главы майнингового пула сообщил, что они не будут поддерживать хардфорк протокола SegWit2x.

Майнинговый пул F2Pool входит в пятерку самых больших по хешрейту сети биткоина. Его доля составляет 8,8 процента по данным ресурса Blockchain.info.

Не смотря на то, что пул находился в майском соглашении принятия протокола, теперь их команда решила пойти в отказ по хардфорку.

Уникальность: 100.00%
По материалам http://forklog.com/kitajskij-f2pool-...oina-segwit2x/
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