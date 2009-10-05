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Вас пытаются ограбить возле банкомата. Что предпринять?

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Старый Вчера, 23:28
#1
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Аватар OPLOTT
 
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Вас пытаются ограбить возле банкомата. Что предпринять?


Грабеж возле банкомата - это ситуация не из самых приятных и она может произойти с любым из нас. Что в таком случае рекомендуют делать специалисты из области безопасности? Давайте рассмотрим парочку таких рекомендаций, которые, если не во всех, но по крайней мере в большинстве случаев помогут вам выйти победителем во внезапной "схватке" с грабителем, а то и несколькими злоумышленниками, решивших покуситься на ваши деньги.

Соответственно, один из вариантов спасения ваших денег называется: "находясь у банкомата во время ограблении постараться растянуть время". Смысл её состоит в том, если вы уже вставили свою платежную карту в банкомат и приемное устройство её приняло, а в этом момент сзади к вам подошёл грабитель и потребовал отдать ему все снимаемые с карты деньги, то сделайте вид, что вы сильно растерялись или эмоционально сильно взволнованы его этим незаконным требованием к вам. Суть этого действия в том, что вам нужно подольше потянуть время и за время вашего якобы "волнения" очень вероятно, что банкомат проглотит вашу банковскую карту окончательно в свои внутренности. На "всё про всё" потребуется не больше 1 минуты, но зато вы выиграете и спасете свои средства от грабежа, ведь чтобы достать карту обратно, придется делать это вместе банковским работником, конечно, грабителя в этом момент уже рядом с вами уже не будет.

Безусловно, чтобы быть уверенным на 100 процентов, что у грабителя ничего не получится, специалисты также рекомендуют постараться разбить свой смартфон (конечно, если он не стоит у вас бешенных денег) - ведь у многих там установлен мобильный банк - он иногда необходим для снятия денег.

Также есть способ который называется:"неверное введение ПИН-кода несколько раз подряд" и тут всё просто: вставляете свою карту в банкомат и если вдруг внезапной появившийся грабитель требует у вас денег, то просто изображая большое волнение вводите несколько раз неверный ПИН-код. После этого, конечно, ваша карточка блокируется и денег грабителю не достанется. Однако банковские специалисты из служб безопасности все же рекомендуют пользоваться таким способом только исходя из реальной ситуации - если вы видите что-то грабитель мало адекватен, то такой способ лучше отмести, т.к. преступник увидит в этом ваше сопротивление грабежу и последствия для вашего здоровья могут быть не самые лучшие...

И конечно, всегда действуйте по ситуации - если видите, что есть реальная опасность для вашего здоровья или тем более жизни, то лучше всё же отдать деньги. Что не говорите, а своя жизнь дороже всяких денег.

Специально для mmgp.ru

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Старый Вчера, 23:34
#2
Премиум
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Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
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Благодарностей: 1,944
УГ: 6
КП: 0.579
подарки
Re: Вас пытаются ограбить возле банкомата. Что предпринять?
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Вас пытаются ограбить возле банкомата. Что предпринять?
То есть длительность сессии при отсутствии активности - всего 1 минута? А это стандартно у всех банкоматов или у каждого банка свои настройки?
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