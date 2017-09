ResiCoin

⭐ ⭐ ⭐ANN] [ICO] ResiCoin The new exchange. New coin ⭐ ⭐ ⭐ Приветствую тебя!

Произошли изменения в проведении ICO, а также проекта в целом.

Я администратор данного проекта, и буду писать от себя. Да, я не специалист в области создания красивых и модных сайтов, таких как у других проектов ICO. Та и у меня нету столько средств для создания красивых сайтов и на супер рекламу.

Но у меня есть свое видение и свои идеи для мира цифровых валют. Разумеется, сам я не смогу сделать задуманного мною, потому и прошу Вас поддержки, в виде инвестиций - ,(покупки токенов ResiCoin) и моральной поддержки тоже не помешает.

После окончания ICO, первым делом я хочу создать собственную монету, с некоторыми моими идеями (о них я расскажу уже в процессе её доработки), позже вы поймете почему. Так же все инвесторы будут принимать непосредственное участие в создании новой цифровой валюты, к примеру название, количество монет, по какому алгоритму будет работать монета, будут решать инвесторы путем голосования. ( новая монета не имеет никакого отношения к токену ResiCoin)

И самое главное, из-за чего вообще возникла вся эта затея с проектом ICO ResiCoin, это создание своей собственной биржи. Да, сейчас бирж крипто валют вполне достаточно. Но с ними вечно разные проблемы, то вывод работает с трудом, приходится ждать иногда несколько месяцев, то сайт недоступен или вообще закрывают биржи, BTC-E к тому пример, на некоторых биржах недостаточно функционала. А это сильно подрывает доверие к крипто валюте в целом, и самая большая проблема то что люди теряют свои деньги.

Что же я хочу сделать? Всё очень просто - независимую, автоматизированную, недоступную для органов биржу, а также с очень удобным, понятным, и функциональным интерфейсом.

(а то на некоторых биржах, графики загружаются с 10 раза) Конечно над этим нужно много думать, есть очень много подводных камней, так как в многих странах почти каждый день принимают разные законы по поводу крипто валюты и не всегда в ее пользу.

По поводу независимости, так же много вопросов. Как же биржа может быть независимой? Кто будет ее обслуживать? А кто будет выполнять денежные операции? Здесь конечно труднее, но все же решение есть – обслуживать разумеется будет администрация биржи. А вот уже выполнять денежные операции будет полностью автоматизированная система, никакого вмешательства человека здесь уже происходить не будет, то есть администратор никак не сможет завладеть денежными средствами пользователя. Задача администрации заключается только в мониторинге правильной и стабильной работы биржи.







А теперь по поводу ICO:

Мне иногда кажется, что нынешние проекты ICO вообще обнаглели. Посудите сами, выпускают монет в количестве по 100-150 миллионов штук так еще и по цене в 1 доллар, и все надеются на рост их монеты, но при таком количестве и при такой цене, это крайне редко бывает. Разумеется, что делают они это для того что бы большую часть средств забрать себе.

В проекте ICO ResiCoin , доступное в продаже количество монет 2 000 000, количество монет не может увеличиваться. Разумеется, количество монет так же сильно влияет на цену монеты и даже 2 000 000 это очень даже хорошо.

Как будут распределены средства от ICO? Здесь все просто. Первым делом будет выделено 25% средств на торговлю на различных крипто биржах, для того что бы и самому заработать, и вы так же будете получать свой процент в зависимости от торговли (так как я не буду себе брать с ICO средства, они нужны нам для реализации наших планов). Дальше средства будут выделены на создание кошелька для монеты ResiCoin что бы ее можно было выпустить на другие биржи.( это примерно 3% от общей суммы)

Дальше начнется создание сайта для новой монеты ( не ResiCoin), новой крипто валюты и всё что к ней прилагается. В выше описанное будет вложено 22% от собранной суммы, остальные 50% пойдут на разработку новой крипто биржи.







Контакты Официальный сайт проекта - resicoin.com

Официальный форум проекта forum.resicoin.com

Официальный твиттер проекта - twitter.com/Resicoin

Официальная ветка на форуме bitcointalk - bitcointalk

Официальная ветка на форуме bitcointalk ( русскоязычная) - bitcointalk

Официальный e-mail resicoin@gmail.com

Белая бумага - resicoin.com/wipen.pdf







ICO Начало ICO 5 сентября

Конец ICO 30 ноября

[size=10pt]Имя токена - ResiCoin

Количество монет - 2 000 000

Платформа - Waves

Фиксированная цена до окончания ICO - 1$

250 000 токенов зарезервировано для Баунти[/size]





Токены можно купить через платформу waves, за Bitcoin, Us Dollar, Euro, Waves

Обязательно проверяйте идентификатор токена ResiCoin : FCkTeBVEfonxBkdC3LMBGowbvUDneXR8W5dZFWWiZGwY

waveswallet.io





Так же можно купить токены через сайт проекта resicoin.com Купить за BTC/LTC/... Введите количество желаемых монет, и нажмите пополнить баланс, заплатить , после перехода на страницу оплаты cryptonator.com выберите крипто валюту с которой хотите совершить сделку, сделайте перевод, и после двух подтверждений, баланс вашего аккаунта автоматически пополнится. Для того что бы получить монету ResiCoin на кошелек Wawes, укажите его в вашем профиле. Перевод на кошелек Wawes происходит в течении 24 часов.









Акция Каждому инвестору купившему до 5000 токенов - 5% скидка

Каждому инвестору купившему от 5000 токенов - 10% скидка

Каждому инвестору купившему на сумму от 10 BTC - 20% скидка

( акция действительна до 25 сентября )

Первые 6 инвесторов получит бонус - 20%



Про новую монету Здесь мне даже нечего написать, так как новую монету будут создавать сами инвесторы, путем рекомендаций и предложений.

Название монеты, количество монет, алгоритм, и тем более цена монеты будет в ваших руках.

Мое же пожелание, это скорость транзакций, которая не должна превышать 3 минут.







Технические решения в новой бирже Каждый инвестор сможет принять участие в разработке биржи, путем своих пожеланий, советов и рекомендаций. А чего бы вы хотели видеть в новой бирже?

Так как очень большая проблема это в доверии ко всем биржам, все боятся, а вдруг администратор убежит с вашими деньгами, примеры тому уже были. Я так же боюсь за свои средства как и вы...

Моя же идея заключается в ее независимости. Я предлагаю сделать это следующим образом:

При пополнении счета трейдера, для каждого трейдера будет создан свой уникальный счет, к которому администратор не будет иметь доступа, и на который как раз и будет совершаться пополнения. При операциях покупки/продажи средства непосредственно будут поступать на счет к трейдеру купившим валюту. А как же админ не будет получать доступ к средствам? Дело в том, что при регистрации трейдер получит уникальный ключ от своего счета, и только с его помощью можно будет проводить операции с валютой. То есть все счета будут в зашифрованном виде, и администратор не сможет получить к ним доступ без уникального ключа. Скорее всего уникальный ключ будет в виде файла, который нужно будет загружать при подключении к бирже (но это только как один из вариантов)

Конечно данный случай не касается финитных денег. Но здесь уже вступают разработчики платежных систем - верификация кошельков.

По поводу "органов" здесь как не странно, но сложнее обстоят дела, введу того что много проблем во многих странах с признанием и не признаем Биткоина.

Этот вопрос еще в размышлениях, вот для этого и нужны мне юристы специализирующихся в данной тематике



Если у кого, то есть вопросы, или предложения, рекомендации, идеи по данному вопросу, пишите. Буду признателен и благодарен.

Я повторю еще раз, самому мне не справится, но вместе мы сможем всё это реализовать.









Баунти и вознаграждение

250 000 токенов зарезервировано для баунти:

за приглашение нового активного пользователя на сайт или форум проекта ResiCoin - 5 токенов

Twitter (мин. 100 фолловеров)

- Лайкнуть Твит - 2 токенов

- Ретвит (до 3 уже существующих твита + любые новые твиты) - 5 токенов

- Уникальный твит о ResiCoin - 15 токенов

комментарий в официальной ветке ResiCoin на Bitcointalk (мин. Full Member) - 10 токенов

упоминания в обсуждениях в блогах - 10 токенов

создания контента - 50-5000 токенов

кампания подписей на Bitcointalk - 15-200 токенов

Начало кампании 2 сентября

Длительность кампании 60 дней

Окончание 31 октября 2017



Условия участия в кампании Баунти а так же условия подписи на Bitcointalk и создания контента.

Подробную информацию найдете на форуме проекта.

Регистрация в Кампании Баунти







График ICO и разработки

1: С 5 сентября по 30 ноября, 2017

ICO



2: До 1 декабря, 2017

Создание оффлайн кошелька для ResiCoin



3: До 20 декабря, 2017

Размещение токенов ResiCoin на биржах крипто-валют



4: До 1 января, 2018

Создание своего сообщества для новой цифровой валюты и ее продвижения.



5: С 1 декабря, 2017

Инвестирование 25% средств от продажи токенов в торговлю криптовалютами на различных площадках.



6: С 1 января по 15 апреля, 2018

Создание новой криптовалюты, Создание сайта, Создание онлайн, офлайн кошельков.



7: До 1 мая, 2018

Тестирование



8: До 1 июня, 2018

Публикация исходного кода



9: До 1 июня 2018 года

Выпуск крипто валюты на биржи



10: С января 2018 года

Начало разработки новой крипто валютной биржи!



11: вторая половина 2018 года

Запуск новой крипто валютной биржи





Команда В данный момент идет набор в команду проекта, требуются:

Веб разработчики

Разработчики ПО

Переводчики: с русского на китайский

Юристы с полным пониманием данной темы

Подать резюме можно на E-mail resicoin@gmail.com







