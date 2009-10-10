Концерн Yamaha инвестирует в создание производства мотовездеходов в России

Представители концерна Yamaha из Японии заявили о намерении инвестировать денежные средства в создание производственной линии на территории России. На новом заводе японский производитель намеревается начать сборку мотовездеходов. Представители японской корпорации уже сейчас ведут переговоры с Министерством промышленности и торговли России о подписании специального инвестиционного контракта, в рамках которого японский капитал сможет получить существенные налоговые льготы за строительство производственной площадки на территории РФ. О ведущихся переговорах сообщил журналистам Денис Мантуров, который занимает пост министра промышленности и торговли.
На данный момент, представители японского концерна пытаются определиться с площадкой, на которой им будет удобно возводить производственные линии. Как считают российские эксперты, место строительства нового завода будет утверждено в одном из российских регионов, где особенно высок спрос на мотовездеходы.
Перспективы появления и развития инвестиционного проекта сейчас полностью зависят от активности японской стороны. Но так же не стоит сбрасывать и двустороннюю заинтересованность проектом. Ведь российское правительство не имеет никакого интереса получить иностранное производство на территории страны, которое будет конкурировать с российским производителем. Российская сторона исключительно заинтересована в технологичных инвестиционных направлениях.
Официальным дистрибьютором японского концерна Yamaha в России является компания "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс", которая реализует на российских рынках две модели мотовездеходов, а так же несколько моделей мотоциклов, квадроциклов и скутеров, которые производятся на сборочных линиях Китая, принадлежащих японской компании.
Механизм специального инвестиционного контракта был разработан и принят два года назад. Он представляет собой особое соглашение между федеральным правительством, региональными властями и иностранным инвестором. Данное соглашение гарантирует бизнесу определённую льготу, к примеру, полное обнуление налога на прибыль, и закрепляет неизменность условий, указанных в договоре. В ответ на такие послабления, инвестор обязуется обеспечивать определённый уровень инвестиций в российскую экономику, локализацию и объём производства. На данный момент времени всего подписано около десятка специальных инвестиционных контрактов. Самый крупный договор был утверждён с концерном Daimler AG, позволяющий строить на территории Московской области автозавод.
Специально для mmgp.ru