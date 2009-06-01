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Исследование: универсальный базовый доход улучшить жизнь американцев



Американский исследовательский



Те кто против выплаты безусловного базового дохода, аргументируют свою позицию тем, что для таких постоянных выплат может понадобиться вычерпывать из госказны слишком много денег и плюс имеется опасность того, что тогда люди начнут отказываться трудится, довольствуясь только такими вот регулярными выплатами. Соответственно это может сильно ушатать американскую экономику - в казну станет поступать меньше налогов, а значит правительство не сможет финансировать многие программы в сфере медицины, образования, науки и т.д. То есть наоборот - народу станет только хуже от такой вот фактически "отеческой заботы" о них американского государства.



Однако, авторы вышеупомянутого исследования не согласны с такими упрёками и утверждают, что от введения безусловного базового дохода американская казна только сильно выиграет - в неё дополнительно поступят триллионы долларов США! То есть эффект ожидается самый что ни на есть самый положительный и доходный!



В представленном докладе рассматриваются 3 различных вида универсального базового дохода:



1). Получение полноценного базового дохода - при нём, каждый взрослый член семьи получает на руки по 1000 долл. США каждый месяц.

2). Получение частичного базового дохода - это когда каждый взрослый член семь получает на руки по 500 долл. США ежемесячно.

3). Получение пособий на детей - когда на каждого ребенка в семье выплачивается по 250 долл. США ежемесячно.



Реализация любого из трех выше обозначенных вариантов безусловных выплат в пользу населения может значительно помочь американской экономике - таково мнение исследователей из Института Рузвельта. Они полагают, что федеральный долг по таким безусловным выплатам можно будет закрыть в течение 8 последующих лет, а внутренний валовый продукт США вырастет и будет сохраняться на высоком уровне. Как уверены исследователи, полноценные выплаты в размере 12 000 долларов в год на одного человека навсегда укрепят экономику. При таком раскладе рост американской экономики приблизится к 13% в год, что даст в казну через 7-8 лет дополнительные 2,5 трлн долл. США.



Кроме того, ученые пришли к заключению, что выплаты базового дохода не только не сократит число желающих трудится, а наоборот, увеличит число тружеников в США приблизительно на 4,5 млн человек, а число рабочих мест может вырасти на 2%.



Дополнительно к этому процессу роста должен присоединится американский бизнес, потому что такие выплаты будут являться для него хорошим стимулом для быстрого развития. К тому же ещё будет происходить ощутимая экономия государственных средств. Конечно, здесь может прозвучать резонный вопрос - а как такое может быть? Но в принципе здесь всё не очень сложно: - получая такое ежемесячное пособие (это будет как дополнительный доход человеку), потребитель начинает больше тратить. Соответственно растёт спрос и следовательно, бизнес начинает процветать плюс создаются новые рабочие места и это всё без каких-либо госдотаций и налоговых льгот. Вот откуда возникают эти дополнительные триллионы долларов в казну в США уже не в столь уж и далёком будущем.



Для этого своего проведенного исследования учёные использовали все известные системы экономического прогнозирования и к тому же ими применялись и практические данные. К примеру, на Аляске базовый основной доход выплачивается властями местному населению ещё с 1982 года и выплаты на семью колеблются от 800 до 2000 долл. США. И там в некоторых семьях многие люди работают неполный рабочий день, но тенденции к полному отказу от работы там точно не наблюдалось. Кроме того, ранее в американском Сиэтле проводился эксперимент по выплате базового универсального дохода и его результаты показали, что только 4% участников этого эксперимента по тем или иным причинам отказалась от постоянного труда, т.е покинули своё основное место работы.



Впрочем, есть и некоторые "но" в этом предложении о получении населением США безусловного базового дохода от властей. И хотя экономическая ситуация в США сейчас более или менее устойчива, но нет никакой гарантии, что не повышая налоги, можно будет нормально и постоянно платить людям этот самый безусловный базовый доход. Сам налог на безусловный базовый доход, естественно, взиматься не будет, но налоги на остальные виды доходов граждан может увеличится вдвое, а американцам такое явно не понравится. Но платить, то такой доход всё равно же с чего-то надо, верно?



Соответственно, ученые из этого Университета делают вывод, что пока еще введение универсального базового дохода в Америке маловероятно - почва для этого на настоящий момент ещё не готова. Для такого действа необходимо ещё какое-то время, чтобы модернизировать и пересмотреть американские экономические системы и вот только тогда, уже в новых экономических условиях и будет возможно выплата гражданам США безусловного универсального дохода и это пойдет во благо всей американской экономики, а значит и во благо людей тоже.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59a9983041211 Американский исследовательский Институт Рузвельта на днях выпустил своё новое исследование посвященное универсальному базовому доходу и это тот доход, который при его введении должен безусловно выплачиваться каждому гражданину страны в виде фиксированной помесячной суммы. Также выплата безусловного дохода не может ставится преградой человеку в его поиске нового места работы, учёбы и т.п.Те кто против выплаты безусловного базового дохода, аргументируют свою позицию тем, что для таких постоянных выплат может понадобиться вычерпывать из госказны слишком много денег и плюс имеется опасность того, что тогда люди начнут отказываться трудится, довольствуясь только такими вот регулярными выплатами. Соответственно это может сильно ушатать американскую экономику - в казну станет поступать меньше налогов, а значит правительство не сможет финансировать многие программы в сфере медицины, образования, науки и т.д. То есть наоборот - народу станет только хуже от такой вот фактически "отеческой заботы" о них американского государства.Однако, авторы вышеупомянутого исследования не согласны с такими упрёками и утверждают, что от введения безусловного базового дохода американская казна только сильно выиграет - в неё дополнительно поступят триллионы долларов США! То есть эффект ожидается самый что ни на есть самый положительный и доходный!В представленном докладе рассматриваются 3 различных вида универсального базового дохода:1). Получение полноценного базового дохода - при нём, каждый взрослый член семьи получает на руки по 1000 долл. США каждый месяц.2). Получение частичного базового дохода - это когда каждый взрослый член семь получает на руки по 500 долл. США ежемесячно.3). Получение пособий на детей - когда на каждого ребенка в семье выплачивается по 250 долл. США ежемесячно.Реализация любого из трех выше обозначенных вариантов безусловных выплат в пользу населения может значительно помочь американской экономике - таково мнение исследователей из Института Рузвельта. Они полагают, что федеральный долг по таким безусловным выплатам можно будет закрыть в течение 8 последующих лет, а внутренний валовый продукт США вырастет и будет сохраняться на высоком уровне. Как уверены исследователи, полноценные выплаты в размере 12 000 долларов в год на одного человека навсегда укрепят экономику. При таком раскладе рост американской экономики приблизится к 13% в год, что даст в казну через 7-8 лет дополнительные 2,5 трлн долл. США.Кроме того, ученые пришли к заключению, что выплаты базового дохода не только не сократит число желающих трудится, а наоборот, увеличит число тружеников в США приблизительно на 4,5 млн человек, а число рабочих мест может вырасти на 2%.Дополнительно к этому процессу роста должен присоединится американский бизнес, потому что такие выплаты будут являться для него хорошим стимулом для быстрого развития. К тому же ещё будет происходить ощутимая экономия государственных средств. Конечно, здесь может прозвучать резонный вопрос - а как такое может быть? Но в принципе здесь всё не очень сложно: - получая такое ежемесячное пособие (это будет как дополнительный доход человеку), потребитель начинает больше тратить. Соответственно растёт спрос и следовательно, бизнес начинает процветать плюс создаются новые рабочие места и это всё без каких-либо госдотаций и налоговых льгот. Вот откуда возникают эти дополнительные триллионы долларов в казну в США уже не в столь уж и далёком будущем.Для этого своего проведенного исследования учёные использовали все известные системы экономического прогнозирования и к тому же ими применялись и практические данные. К примеру, на Аляске базовый основной доход выплачивается властями местному населению ещё с 1982 года и выплаты на семью колеблются от 800 до 2000 долл. США. И там в некоторых семьях многие люди работают неполный рабочий день, но тенденции к полному отказу от работы там точно не наблюдалось. Кроме того, ранее в американском Сиэтле проводился эксперимент по выплате базового универсального дохода и его результаты показали, что только 4% участников этого эксперимента по тем или иным причинам отказалась от постоянного труда, т.е покинули своё основное место работы.Впрочем, есть и некоторые "но" в этом предложении о получении населением США безусловного базового дохода от властей. И хотя экономическая ситуация в США сейчас более или менее устойчива, но нет никакой гарантии, что не повышая налоги, можно будет нормально и постоянно платить людям этот самый безусловный базовый доход. Сам налог на безусловный базовый доход, естественно, взиматься не будет, но налоги на остальные виды доходов граждан может увеличится вдвое, а американцам такое явно не понравится. Но платить, то такой доход всё равно же с чего-то надо, верно?Соответственно, ученые из этого Университета делают вывод, что пока еще введение универсального базового дохода в Америке маловероятно - почва для этого на настоящий момент ещё не готова. Для такого действа необходимо ещё какое-то время, чтобы модернизировать и пересмотреть американские экономические системы и вот только тогда, уже в новых экономических условиях и будет возможно выплата гражданам США безусловного универсального дохода и это пойдет во благо всей американской экономики, а значит и во благо людей тоже.По материалам источник

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