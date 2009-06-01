Исследование: универсальный базовый доход улучшить жизнь американцев

Американский исследовательский Институт Рузвельта
на днях выпустил своё новое исследование посвященное универсальному базовому доходу и это тот доход, который при его введении должен безусловно выплачиваться каждому гражданину страны в виде фиксированной помесячной суммы. Также выплата безусловного дохода не может ставится преградой человеку в его поиске нового места работы, учёбы и т.п.
Те кто против выплаты безусловного базового дохода, аргументируют свою позицию тем, что для таких постоянных выплат может понадобиться вычерпывать из госказны слишком много денег и плюс имеется опасность того, что тогда люди начнут отказываться трудится, довольствуясь только такими вот регулярными выплатами. Соответственно это может сильно ушатать американскую экономику - в казну станет поступать меньше налогов, а значит правительство не сможет финансировать многие программы в сфере медицины, образования, науки и т.д. То есть наоборот - народу станет только хуже от такой вот фактически "отеческой заботы" о них американского государства.
Однако, авторы вышеупомянутого исследования не согласны с такими упрёками и утверждают, что от введения безусловного базового дохода американская казна только сильно выиграет - в неё дополнительно поступят триллионы долларов США! То есть эффект ожидается самый что ни на есть самый положительный и доходный!
В представленном докладе рассматриваются 3 различных вида универсального базового дохода:
1). Получение полноценного базового дохода - при нём, каждый взрослый член семьи получает на руки по 1000 долл. США каждый месяц.
2). Получение частичного базового дохода - это когда каждый взрослый член семь получает на руки по 500 долл. США ежемесячно.
3). Получение пособий на детей - когда на каждого ребенка в семье выплачивается по 250 долл. США ежемесячно.
Реализация любого из трех выше обозначенных вариантов безусловных выплат в пользу населения может значительно помочь американской экономике - таково мнение исследователей из Института Рузвельта. Они полагают, что федеральный долг по таким безусловным выплатам можно будет закрыть в течение 8 последующих лет, а внутренний валовый продукт США вырастет и будет сохраняться на высоком уровне. Как уверены исследователи, полноценные выплаты в размере 12 000 долларов в год на одного человека навсегда укрепят экономику. При таком раскладе рост американской экономики приблизится к 13% в год, что даст в казну через 7-8 лет дополнительные 2,5 трлн долл. США.
Кроме того, ученые пришли к заключению, что выплаты базового дохода не только не сократит число желающих трудится, а наоборот, увеличит число тружеников в США приблизительно на 4,5 млн человек, а число рабочих мест может вырасти на 2%.
Дополнительно к этому процессу роста должен присоединится американский бизнес, потому что такие выплаты будут являться для него хорошим стимулом для быстрого развития. К тому же ещё будет происходить ощутимая экономия государственных средств. Конечно, здесь может прозвучать резонный вопрос - а как такое может быть? Но в принципе здесь всё не очень сложно: - получая такое ежемесячное пособие (это будет как дополнительный доход человеку), потребитель начинает больше тратить. Соответственно растёт спрос и следовательно, бизнес начинает процветать плюс создаются новые рабочие места и это всё без каких-либо госдотаций и налоговых льгот. Вот откуда возникают эти дополнительные триллионы долларов в казну в США уже не в столь уж и далёком будущем.
Для этого своего проведенного исследования учёные использовали все известные системы экономического прогнозирования и к тому же ими применялись и практические данные. К примеру, на Аляске базовый основной доход выплачивается властями местному населению ещё с 1982 года и выплаты на семью колеблются от 800 до 2000 долл. США. И там в некоторых семьях многие люди работают неполный рабочий день, но тенденции к полному отказу от работы там точно не наблюдалось. Кроме того, ранее в американском Сиэтле проводился эксперимент по выплате базового универсального дохода и его результаты показали, что только 4% участников этого эксперимента по тем или иным причинам отказалась от постоянного труда, т.е покинули своё основное место работы.
Впрочем, есть и некоторые "но" в этом предложении о получении населением США безусловного базового дохода от властей. И хотя экономическая ситуация в США сейчас более или менее устойчива, но нет никакой гарантии, что не повышая налоги, можно будет нормально и постоянно платить людям этот самый безусловный базовый доход. Сам налог на безусловный базовый доход, естественно, взиматься не будет, но налоги на остальные виды доходов граждан может увеличится вдвое, а американцам такое явно не понравится. Но платить, то такой доход всё равно же с чего-то надо, верно?
Соответственно, ученые из этого Университета делают вывод, что пока еще введение универсального базового дохода в Америке маловероятно - почва для этого на настоящий момент ещё не готова. Для такого действа необходимо ещё какое-то время, чтобы модернизировать и пересмотреть американские экономические системы и вот только тогда, уже в новых экономических условиях и будет возможно выплата гражданам США безусловного универсального дохода и это пойдет во благо всей американской экономики, а значит и во благо людей тоже.
По материалам источник
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