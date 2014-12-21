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Oruzeyniki.xyz - Оружейники

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 21:25
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 2,202
Благодарностей: 40
УГ: 2
КП: 0.002
Oruzeyniki.xyz - Оружейники

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 25.08.2017



Регистрация


Игра с выводом денег "ОРУЖЕЙНИКИ"


Об игре:

Цитата:
Оружейники - увлекательная игра с выводом реальных денег!
Нанимайте оружейников и получайте прибыль продав произведённые изделия.
На выбор 6 кузнецов различного уровня мастерства, которые будут работать на Вас и приносить прибыль.
Сроки найма составляют 100 дней. После чего оружейники прекращают приносить Вам доход. Чтобы далее получать прибыль, следует нанять новых оружейников.

Маркетинг:




В кузнице Вы можете продать готовые изделия и получить прибыль. Средства идут сразу на баланс для вывода.
Также можно посмотреть сколько оружейников у Вас нанято и через какое время заканчивается срок найма у каждого.

100% на ВЫВОД

Бонусы:


- За регистрацию 10 рублей в подарок!


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Партнерка:

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Платежные системы:

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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