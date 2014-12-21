Oruzeyniki.xyz - Оружейники

Оружейники - увлекательная игра с выводом реальных денег!
Нанимайте оружейников и получайте прибыль продав произведённые изделия.
На выбор 6 кузнецов различного уровня мастерства, которые будут работать на Вас и приносить прибыль.
Сроки найма составляют 100 дней. После чего оружейники прекращают приносить Вам доход. Чтобы далее получать прибыль, следует нанять новых оружейников.
Маркетинг:
В кузнице Вы можете продать готовые изделия и получить прибыль. Средства идут сразу на баланс для вывода.
Также можно посмотреть сколько оружейников у Вас нанято и через какое время заканчивается срок найма у каждого.
100% на ВЫВОД
Бонусы:
- За регистрацию 10 рублей в подарок!
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10% на ВЫВОД
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