Monobank готовится к запуску

Вы же помните, что мы обещали начать выдавать карточки этой осенью? 💳
Именно поэтому сейчас мы активно тестируем карточки среди сотрудников нашей команды. Поэтому если увидите человека с черной карточкой в своем городе, знайте - это наш коллега. Делает все для скорейшего запуска карт в массы.
Кроме выгодных тарифов, у нас будет еще и куча фишек, о которых хочется рассказать уже сейчас.
ПИН-код
В нашей карточке крутой мегачип, который позволяет изменять ПИН-код карты в любое время просто в приложении без банкоматов и СМС. А еще вы сами сможете указать сумму транзакций, для которых не нужно будет вводить ПИН-код в терминалах торговых сетей.
платежи
А вы знали, что в Gmail можно отменить отправление только направленного письма? У нас тоже есть такая функция для платежей! После осуществления платежа у вас будет еще 10 секунд, чтобы передумать. Очень удобно, если вы вдруг осознали, что сделали ошибку в реквизитах.
служба поддержки
Мы любим людей, поэтому отказались от роботов в чатах и автоответчик по телефону. Делаем так, чтобы обращение по техподдержку было максимально приятным. Общаемся в удобных для вас мессенджерах: Facebook, Viber и Telegram.
Если ваши друзья еще не оставили заявку на monobank.com.ua, обязательно посоветуйте им это сделать
Ваш monobank
P. S. А вы уже заказали карту monobank'а?