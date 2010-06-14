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Monobank готовится к запуску

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Старый Сегодня, 21:22
#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,492
Благодарностей: 16,812
Записей в блоге: 54
УГ: 17
подарки
награды Волшебный горшочек 
Monobank готовится к запуску
Вы же помните, что мы обещали начать выдавать карточки этой осенью? 💳

Именно поэтому сейчас мы активно тестируем карточки среди сотрудников нашей команды. Поэтому если увидите человека с черной карточкой в ​​своем городе, знайте - это наш коллега. Делает все для скорейшего запуска карт в массы.

Кроме выгодных тарифов, у нас будет еще и куча фишек, о которых хочется рассказать уже сейчас.
ПИН-код

В нашей карточке крутой мегачип, который позволяет изменять ПИН-код карты в любое время просто в приложении без банкоматов и СМС. А еще вы сами сможете указать сумму транзакций, для которых не нужно будет вводить ПИН-код в терминалах торговых сетей.
платежи

А вы знали, что в Gmail можно отменить отправление только направленного письма? У нас тоже есть такая функция для платежей! После осуществления платежа у вас будет еще 10 секунд, чтобы передумать. Очень удобно, если вы вдруг осознали, что сделали ошибку в реквизитах.
служба поддержки

Мы любим людей, поэтому отказались от роботов в чатах и ​​автоответчик по телефону. Делаем так, чтобы обращение по техподдержку было максимально приятным. Общаемся в удобных для вас мессенджерах: Facebook, Viber и Telegram.

Если ваши друзья еще не оставили заявку на monobank.com.ua, обязательно посоветуйте им это сделать

Ваш monobank

P. S. А вы уже заказали карту monobank'а?
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morg на форуме  
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Метки
fintech band, monobank, universal bank
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:34
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