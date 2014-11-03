Как розничный поклонник Биткоина Overstock.com противостоит высокой волатильности? биткоин в несколько раз превысил начальную свою стоимость в этом году, его волатильность усложняет работу розничных торговцев, которые решились принимать расчет в данной криптовалюте. Не улучшил ситуацию даже их переход в мейнстрим. Однако один из розничных поклонников лидера цифровых денег - Overstock.com, не суетится, поскольку у него есть план для решения этих изменений.





Политика Overstock относительно Bitcoin, который он получает от своего интернет-магазина, состоит в том, чтобы сохранить половину выручки в цифровых монетах, а вторую половину конвертировать в доллары. Это фактически дает им резерв биткоина в качестве инвестиций, который в настоящее время приносит существенный профит.



Трудно быть валютой



Монета биткоин изначально разрабатывалась как валюта. Да только её успеху препятствует высокая волатильность, которая гораздо более привлекательна для инвесторов, нежели для онлайн предпринимателей.



Желание потратить Bitcoin онлайн редко у кого из пользователей возникает по той причине, что он может удвоить свою стоимость менее чем за месяц. Для розничных торговцев этот момент тоже приносит много проблем. Колеблющаяся валюта - реальная вещь, для государственного аппарата и розничных торговцев. Да только эти жестокие колебания курса является непреодолимой проблемой.



Большой поклонник





Overstock.com был одним из самых активных поклонников Bitcoin, верящих в его перспективу роста и популярность в пространстве розничных магазинов. Данная точка стала принимать оплату в цифровой валюте еще в 2014 году.



В начале Overstock получал 10 процентов от расчета в сатошах, а остаток конвертировал в доллары США, чтобы облегчить транзакцию. Партнерство Overstock с Coinbase показало, что они конвертируют цифровую валюту в режиме реального времени. Такой подход к криптовалюте не менялся до того момента, пока стоимость биткоина за 2017 г не выросла на 1000%. Overstock пришлось изменить свою политику, чтобы воспользоваться таким экспоненциальным ростом.



Держите в наличии только половину!



Генеральный директор Overstock Патрик Бирн объясняет:



«Мы сейчас поступаем следующим образом. Всю выручку в криптовалюте делим на две части, и 50 процентов конвертируем в доллары США, а 50 процентов - Bitcoin. Такой подход позволяет нам накапливать ценный вид цифровых денег».



По его мнению, риск несет не столько сам биткоин, сколько государственная валюта.



Розничная точка Overstock объявила в августе, что будет принимать почти все основные виды криптовалютных монет, сотрудничая с ShapeShift, другим обменником. Однако суммы выручки в разнообразных криптовалютах, которые компания будет хранить на своих счетах, будут однозначно конвертироваться в биткоин.



В завершение



Как по мне, достаточно неплохой выход из создавшегося положения нашла розничная точка Overstock.com. Америка будет свою нацвалюту придерживать на достойном уровне, поэтому инфляции, как таковой, опасаться не стоит. Тогда как вторую половину сбережений в Bitcoin можно продать в любой момент, когда понравится текущий курс. А что вы думаете по этому поводу? Делитесь в теме своими размышлениями и комментариями.





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Благодаря тому, чтов несколько раз превысил начальную свою стоимость в этом году, его волатильность усложняет работу розничных торговцев, которые решились принимать расчет в данной. Не улучшил ситуацию даже их переход в мейнстрим. Однако один из розничных поклонников лидера цифровых денег - Overstock.com, не суетится, поскольку у него есть план для решения этих изменений.Политика Overstock относительно, который он получает от своего интернет-магазина, состоит в том, чтобы сохранить половину выручки в цифровых монетах, а вторую половину конвертировать в доллары. Это фактически дает им резервв качестве инвестиций, который в настоящее время приносит существенный профит.Монетаизначально разрабатывалась как валюта. Да только её успеху препятствует высокая волатильность, которая гораздо более привлекательна для инвесторов, нежели для онлайн предпринимателей.Желание потратитьонлайн редко у кого из пользователей возникает по той причине, что он может удвоить свою стоимость менее чем за месяц. Для розничных торговцев этот момент тоже приносит много проблем. Колеблющаяся валюта - реальная вещь, для государственного аппарата и розничных торговцев. Да только эти жестокие колебания курса является непреодолимой проблемой.Overstock.com был одним из самых активных поклонников, верящих в его перспективу роста и популярность в пространстве розничных магазинов. Данная точка стала принимать оплату в цифровой валюте еще в 2014 году.В начале Overstock получал 10 процентов от расчета в сатошах, а остаток конвертировал в доллары США, чтобы облегчить транзакцию. Партнерство Overstock с Coinbase показало, что они конвертируют цифровую валюту в режиме реального времени. Такой подход кне менялся до того момента, пока стоимостьза 2017 г не выросла на 1000%. Overstock пришлось изменить свою политику, чтобы воспользоваться таким экспоненциальным ростом.Генеральный директор Overstock Патрик Бирн объясняет:«Мы сейчас поступаем следующим образом. Всю выручку вделим на две части, и 50 процентов конвертируем в доллары США, а 50 процентов -. Такой подход позволяет нам накапливать ценный вид цифровых денег».По его мнению, риск несет не столько сам биткоин, сколько государственная валюта.Розничная точка Overstock объявила в августе, что будет принимать почти все основные виды криптовалютных монет, сотрудничая с ShapeShift, другим обменником. Однако суммы выручки в разнообразных, которые компания будет хранить на своих счетах, будут однозначно конвертироваться вКак по мне, достаточно неплохой выход из создавшегося положения нашла розничная точка Overstock.com. Америка будет свою нацвалюту придерживать на достойном уровне, поэтому инфляции, как таковой, опасаться не стоит. Тогда как вторую половину сбережений вможно продать в любой момент, когда понравится текущий курс. А что вы думаете по этому поводу? Делитесь в теме своими размышлениями и комментариями.------------------------

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