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[ICO] Ammebr с 05.09.2017

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#1
Форекс-блогер
 
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[ICO] Ammebr с 05.09.2017
Ammbr - это беспроводная ячеистая (mesh) сеть, базирующаяся на технологии блокчейн. С возможностью круглосуточной раздачи свободного канала в автономном режиме.


Старт ICO - 5 сентября.
Окончание - не установлено.

Активируйте устройство Ammbr и продавайте доступ к сети абонентам в зоне охвата. Зарабатывайте токены Ammbr. Раздавай WiFi. Зарабатывай токены.




Как работает сеть Ammbr

Ammbr объединяет в сеть модули, работающие как продвинутые сетевые маршрутизаторы. Модули взаимодействуют с друг другом, поддерживая канал связи, предоставляя пользователям доступ к интернету, в том числе в локациях с отсутствующим или недостаточно мощным сигналом.

Модули Ammbr образуют блокчейн сеть, обеспечивающую безопасную работу транзакций и умных контрактов.

Пользователи будут подключаться к сети, приобретать и продавать канал связи, используя токены Ammbr.

Стоимость будет управляться прозрачными рыночными механизмами, в зависимости от локальных условий.

Токены Ammbr

Для привлечения финансирования разработки и внедрения сети Ammbr, фонд проведет продажу токенов 5 сентября 2017 года.

Инвесторы приобретут токены Ammbr (AMMBR), стандарта ERC20, выпущенные на базе блокчейна Ethereum.

Минимальная цель сбора составит 15,000 ETH, изначальная стоимость одного токена AMMBR составит 10 центов $ в ETH по биржевому курсу.

После ICO пользователи смогут свободно приобретать и продавать токены на криптовалютных биржах.

В дополнение к изначальной эмиссии токенов, ноды сети Ammbr будут получать вознаграждения в токенах AMMBR за проделанную работу, в результате достижения консенсуса сети блокчейн.

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Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 20:25.
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