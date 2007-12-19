[ICO] Ammebr с 05.09.2017

Ammbr - это беспроводная ячеистая (mesh) сеть, базирующаяся на технологии блокчейн. С возможностью круглосуточной раздачи свободного канала в автономном режиме.
Старт ICO - 5 сентября.
Окончание - не установлено.
Активируйте устройство Ammbr и продавайте доступ к сети абонентам в зоне охвата. Зарабатывайте токены Ammbr. Раздавай WiFi. Зарабатывай токены.
Как работает сеть Ammbr
Ammbr объединяет в сеть модули, работающие как продвинутые сетевые маршрутизаторы. Модули взаимодействуют с друг другом, поддерживая канал связи, предоставляя пользователям доступ к интернету, в том числе в локациях с отсутствующим или недостаточно мощным сигналом.
Модули Ammbr образуют блокчейн сеть, обеспечивающую безопасную работу транзакций и умных контрактов.
Пользователи будут подключаться к сети, приобретать и продавать канал связи, используя токены Ammbr.
Стоимость будет управляться прозрачными рыночными механизмами, в зависимости от локальных условий.
Токены Ammbr
Для привлечения финансирования разработки и внедрения сети Ammbr, фонд проведет продажу токенов 5 сентября 2017 года.
Инвесторы приобретут токены Ammbr (AMMBR), стандарта ERC20, выпущенные на базе блокчейна Ethereum.
Минимальная цель сбора составит 15,000 ETH, изначальная стоимость одного токена AMMBR составит 10 центов $ в ETH по биржевому курсу.
После ICO пользователи смогут свободно приобретать и продавать токены на криптовалютных биржах.
В дополнение к изначальной эмиссии токенов, ноды сети Ammbr будут получать вознаграждения в токенах AMMBR за проделанную работу, в результате достижения консенсуса сети блокчейн.
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