[ICO] KIN 12.09-12.10.2017 KIN - децентрализованная экосистема цифровых сервисов для повседневной жизни.



Регистрация в ICO заканчивается 9 сентября.







Старт ICO - 12 сентября

Окончание - не установлено



Участие только после предварительной регистрации:



Цифровые услуги, такие как чат - приложения и приложения для социальных сетей объединяют в себе коммуникацию, информацию и коммерцию. Усвоение экономической ценности в системах коммуникационного взаимодействия делает цифровые услуги необходимыми для повседневной жизни.



В то же время, все больше и больше из этих услуг контролируется все меньшим и меньшим числом компаний, что дает меньше выбора, меньше инноваций, и в конечном итоге, меньше свободы.Децентрализация обеспечивает устойчивый путь вперед. Видение KIN уходит своими корнями в убеждение, что широкий круг участников может объединиться, чтобы создать открытую экосистему средств цифровой связи и торговли, чьи приоритетом будет потребительский опыт, полученный в результате честной и ориентированной на пользователя модели для цифровых услуг на рынке.



Продукт KIN - чат приложение - KIK



Подробнее о продукте:



Kik является ведущим новатором в чат пространстве с тех пор, как первый миллион пользователей подписался на чат приложение в 2010 году. Kik был первым чат приложением, ставшим платформой в 2011 году, и первой западной чат платформой для интеграции ботов, в 2014 году. На протяжении 2015 и 2016 годов Kik также экспериментировал на своей платформе с формой цифровой валюты Kik Points.



Kik - одна из самых популярных в мире платформ обмена сообщениями, занимающая седьмую строчку в рейтинге социальных сетей наравне с Facebook, Messenger и WhatsApp, и, как утверждает AppAnnie, более популярная, чем LinkedIn.



Kik Interactive, Inc. основана в 2009 году Тедом Ливингстоном (Ted Livingston) вместе с его другом по Университету Уотерлу Крисом Бестом (Chris Best).



Сегодня в Kik Interactive работают более 150 сотрудников с офисами в Уотерлу, Торонто, Нью-Йорке и Тель-Авиве.



Kik занимает уникальную позицию на рынке чат приложений, поскольку приложение ориентировано исключительно на молодежь и подростков.





Выпуск токенов KIN



Распределение токенов KIN



В целях финансирования дорожной карты KIN, Kik проведет мероприятие по распространению токенов, на котором на продажу будет выставлен один триллион единиц из 10 триллионов единиц общей денежной массы KIN.



Выручка от этого мероприятия пойдет на финансирование операций Kik и развертывание фонда KIN. Часть средств, собранных в процессе распространения токенов, будет использована для создания дорожной карты дополнительных функций, запланированной для интеграции KIN в Kik.



По завершению продажи, распределенная сумма KIN будет составлять всю имеющуюся в распоряжении ликвидную денежную массу. Оставшиеся три триллиона KIN будут переданы Kik, выступающему в качестве учредителя фонда KIN, для распоряжения этой суммой соответственно долгосрочному графику. Взамен Kik предоставит исходные ресурсы, технологии и соглашение для интеграции с криптовалютой и брендом KIN.



Сайт

WhitePaper

FAQ

Контакты

Slack:

Reddit: ttps://www.reddit.com/r/KinFoundation/

Twitter:

