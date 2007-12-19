Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,071 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO] KIN 12.09-12.10.2017

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:15
#1
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,417
Благодарностей: 1,670
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 316
Подписок: 3
КП: 0.114
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
[ICO] KIN 12.09-12.10.2017
KIN - децентрализованная экосистема цифровых сервисов для повседневной жизни.

Регистрация в ICO заканчивается 9 сентября.



Старт ICO - 12 сентября
Окончание - не установлено

Участие только после предварительной регистрации:

Цифровые услуги, такие как чат - приложения и приложения для социальных сетей объединяют в себе коммуникацию, информацию и коммерцию. Усвоение экономической ценности в системах коммуникационного взаимодействия делает цифровые услуги необходимыми для повседневной жизни.

В то же время, все больше и больше из этих услуг контролируется все меньшим и меньшим числом компаний, что дает меньше выбора, меньше инноваций, и в конечном итоге, меньше свободы.Децентрализация обеспечивает устойчивый путь вперед. Видение KIN уходит своими корнями в убеждение, что широкий круг участников может объединиться, чтобы создать открытую экосистему средств цифровой связи и торговли, чьи приоритетом будет потребительский опыт, полученный в результате честной и ориентированной на пользователя модели для цифровых услуг на рынке.

Продукт KIN - чат приложение - KIK

Подробнее о продукте:

Kik является ведущим новатором в чат пространстве с тех пор, как первый миллион пользователей подписался на чат приложение в 2010 году. Kik был первым чат приложением, ставшим платформой в 2011 году, и первой западной чат платформой для интеграции ботов, в 2014 году. На протяжении 2015 и 2016 годов Kik также экспериментировал на своей платформе с формой цифровой валюты Kik Points.

Kik - одна из самых популярных в мире платформ обмена сообщениями, занимающая седьмую строчку в рейтинге социальных сетей наравне с Facebook, Messenger и WhatsApp, и, как утверждает AppAnnie, более популярная, чем LinkedIn.

Kik Interactive, Inc. основана в 2009 году Тедом Ливингстоном (Ted Livingston) вместе с его другом по Университету Уотерлу Крисом Бестом (Chris Best).

Сегодня в Kik Interactive работают более 150 сотрудников с офисами в Уотерлу, Торонто, Нью-Йорке и Тель-Авиве.

Kik занимает уникальную позицию на рынке чат приложений, поскольку приложение ориентировано исключительно на молодежь и подростков.


Выпуск токенов KIN

Распределение токенов KIN

В целях финансирования дорожной карты KIN, Kik проведет мероприятие по распространению токенов, на котором на продажу будет выставлен один триллион единиц из 10 триллионов единиц общей денежной массы KIN.

Выручка от этого мероприятия пойдет на финансирование операций Kik и развертывание фонда KIN. Часть средств, собранных в процессе распространения токенов, будет использована для создания дорожной карты дополнительных функций, запланированной для интеграции KIN в Kik.

По завершению продажи, распределенная сумма KIN будет составлять всю имеющуюся в распоряжении ликвидную денежную массу. Оставшиеся три триллиона KIN будут переданы Kik, выступающему в качестве учредителя фонда KIN, для распоряжения этой суммой соответственно долгосрочному графику. Взамен Kik предоставит исходные ресурсы, технологии и соглашение для интеграции с криптовалютой и брендом KIN.

Сайт
WhitePaper
FAQ
Контакты
Slack: http://slack.kinfoundation.com/
Reddit: ttps://www.reddit.com/r/KinFoundation/
Twitter: https://twitter.com/@kin_foundation
е-мейл kin.registration@kik.com
__________________
Реклама: Получи бесплатный билет на блокчейн-конференцию в Стокгольме!



ICO A New Internet - цена токенов будет расти, как на дрожжах
Мой блог о форекс: читайте, комментируйте, подписывайтесь на обновления!
kislov вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
26 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится конференция Blockchain Life 2017 upline Горячие новости 0 16.08.2017 10:04
[ICO][BOUNTY] Solomonex - Solomon Exchange 28 августа 2017 - 28 сентября 2017 veranika55 ICO 0 10.08.2017 15:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Ведущая нефтедобывающая компания США - W&T Offshore, на грани банкротства
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Henge Docks для док-станций всех устройств Apple привлекла $1.6 млн инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Lottery Joys
dual-happy.com - dual-happy
От Lottery Joys в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
PonziGame.net, страховка
От kayot в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Банк Англии оставил базовую ставку без изменения на уровне 0,5%
От Vlad23 в разделе «Банки прочих стран»
Аватар bizneser
Babyscripts для виртуальной медицинской платформы привлекла $5,7 млн инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,071
Тем
487,123
Сообщений
12,106,355

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube