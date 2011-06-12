Пример "эффективности" частного бизнеса перед государственным управлением

Сколько раз возникали споры на нашем форуме mmgp
по поводу того, что частный капитал, управляющий каким-то производством, или каким-то иным бизнесом, показывает эффективность управления, которая превышает эффективность управления производством тем же государством? И на примере новости, что будет описана ниже, вы и сами увидите, в очередной раз, насколько данный постулат ошибочен.
При обходе лесного массива в Удмуртии, сотрудники Лесного хозяйства натолкнулись на целое нефтяное озеро, площадь которого составила 400 квадратных метров. В ходе осмотра разлившейся субстанции выяснилось, что целое семейство диких уток, в количестве семи голов, погибло, приняв нефтяной разлив за крупный водоём.
Нефтяной разлив был обнаружен вчера, 31 августа текущего года, на заболоченном участке лесного массива, возле заброшенного населённого пункта Пулыб, что находится в Балезинском районе Удмуртии. При детальном осмотре местности была обнаружена металлическая конструкция, которая напоминает собой разрушенную нефтяную скважину. По предварительным данным, скважина не выдержала давления нефти, и "чёрное золото" затопило 400 квадратных метров окружающего лесного массива.
В ходе следственной работы выяснилось, что на разрушенной скважине обнаружились обозначения, указывающие на то, что месторождение ранее принадлежало частной нефтедобывающей компании, которой более не существует. Она была признана банкротом.
Следственный Комитет решил открыть уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Так же учёные решили исследовать погибших птиц, и взятые с месторождения пробы почвы. Было высказано предположение, что скважина была законсервирована из-за истощения месторождения. Если это действительно так, то встанет вопрос перед исследователями, откуда в пустой скважине появилось столько нефти, что она смогла своим давлением разрушить оборудование.
Специально для mmgp.ru