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Spiegel резко раскритиковал "пластиковую лотерею" в Греции

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Старый Сегодня, 18:55
#1
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Аватар OPLOTT
 
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Spiegel резко раскритиковал "пластиковую лотерею" в Греции

С начала сентября в Греции стартует государственная лотерея для тех, кто использует пластиковые карты, с целью пресечения уклонения от уплаты налогов. Сообщается, что на выплату выигрышей выделяется один миллион евро в месяц.

Немецкий журнал Spiegel резко раскритиковал решение греческого правительства о введении лотереи, назвав ее "издевательской".

«Этот план, скорее всего, будет способствовать обогащению и без того богатых богатых людей. Согласно информации, вероятность выигрыша будет зависеть от потраченной суммы. Поэтому у граждан с большими финансовыми возможностями будет гораздо больше шансов на победу, чем у обычных потребителей.

Отмечается, что мошенничество с НДС особенно заметно в небольших магазинах и тавернах», - аргументирует журнал.

Напомним, в текущем году министерство финансов Греции совместно с Налоговым бюро запустило акцию «лотерейный платеж». Государственная лотерея предусматривает денежные премии, присуждаемые случайным образом налогоплательщикам, на основании количества совершаемых ими электронных транзакций и покупок пластиковыми картами.

Так называемая "лотерейная квитанция", впервые дебютировавшая на Тайване, является последней попыткой нынешнего правительства обуздать повальное уклонение от уплаты налогов и НДС в стране.

Согласно плану, произвольным образом будут отобраны 1.000 обладателей чеков, которым затем будут начислены по 1.000 евро за каждый "выигрышный чек".


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OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 19:28
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 155
Благодарностей: 33
УГ: 0
КП: 0.101
Re: Spiegel резко раскритиковал "пластиковую лотерею" в Греции
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
1.000 обладателей чеков, которым затем будут начислены по 1.000 евро за каждый "выигрышный чек".
Неплохая прибавка к пенсии!
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