Spiegel резко раскритиковал "пластиковую лотерею" в Греции

С начала сентября в Греции стартует государственная лотерея для тех, кто использует пластиковые карты, с целью пресечения уклонения от уплаты налогов. Сообщается, что на выплату выигрышей выделяется один миллион евро в месяц.
Немецкий журнал Spiegel резко раскритиковал решение греческого правительства о введении лотереи, назвав ее "издевательской".
«Этот план, скорее всего, будет способствовать обогащению и без того богатых богатых людей. Согласно информации, вероятность выигрыша будет зависеть от потраченной суммы. Поэтому у граждан с большими финансовыми возможностями будет гораздо больше шансов на победу, чем у обычных потребителей.
Отмечается, что мошенничество с НДС особенно заметно в небольших магазинах и тавернах», - аргументирует журнал.
Напомним, в текущем году министерство финансов Греции совместно с Налоговым бюро запустило акцию «лотерейный платеж». Государственная лотерея предусматривает денежные премии, присуждаемые случайным образом налогоплательщикам, на основании количества совершаемых ими электронных транзакций и покупок пластиковыми картами.
Так называемая "лотерейная квитанция", впервые дебютировавшая на Тайване, является последней попыткой нынешнего правительства обуздать повальное уклонение от уплаты налогов и НДС в стране.
Согласно плану, произвольным образом будут отобраны 1.000 обладателей чеков, которым затем будут начислены по 1.000 евро за каждый "выигрышный чек".
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