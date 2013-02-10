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Ротшильд сбрасывает американские активы отправляя всему миру зловещие сигналы

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Старый Сегодня, 18:30
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
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Ротшильд сбрасывает американские активы отправляя всему миру зловещие сигналы
То, какую политику ведёт лорд Джейкоб Ротшильд, являющийся основателем и председателем совета директоров инвестиционного фонда RIT Capital Partners, является сильнейшим сигналом всем владельцам крупных капиталов. Ведь фонд, возглавляемый Ротшильдом, минимизирует свои инвестиции в активы, связанные с США, из-за возможных проблем в экономике этого государства. Именно об этом нам и говорят последние полугодовые отчёты, которые показывают агрессивную политику сброса активов, связанных с США.

Ротшильд в своём полугодовом отчёте указывает на то, больше нет возможности инвестировать в активы, связанные с США, в тот момент, когда ценные бумаги достигли исторических максимумов при невыразительных финансовых отчётах.

Более того, Ротшильд уверен в том, что программы количественного смягчения, проводимые различными Центральными Банками мира, в том числе и Федеральной Резервной Системой не могут продолжаться вечно. Ротшильд указывает на то, что период так называемого "денежного размещения" приходит к своему логическому завершению.

Инвестиционный фонд, принадлежащий Ротшильду, сократил инвестиции в долларах США, почти на 50 процентов, сигнализируя инвесторам на возможное обрушение финансовых рынков США. А ведь всего лишь пол года назад, в долларовых активах было размещено 62 процента капитализации RIT Capital Partners. Теперь же в долларовых активах размещено 37 процентов от всего объёма инвестиций компании.



В этот же период времени, инвестиционный фонд RIT Capital Partners наращивал свои вложения в активы, связанные с евро и британским фунтом стерлингов.

В прошлом году, управляющий менеджер, который ранее работал в крупнейшем инвестиционном фонде сообщал, что всё происходящее на финансовых рынках вскоре прекратится. И под этим всё он подразумевал прекращение выкупа мусорных облигаций за счёт средств получаемых Центральными Банками от работы программы количественного смягчения.



Когда фондовый рынок США торгуется на рекордно высоких уровнях, а лорд Ротшильд выводит принадлежащий ему инвестиционный фонд с этого рынка, становится понятна переоценка манипуляций на фондовом рынке Центральными Банками.

Говоря о том, что делает лорд Ротшильд, стоит упомянуть один факт, инвестиционный фонд RIT Capital Partners, начиная с 2000 года, заработал 2000 процентов прибыли. Поэтому очевидно, что создатель фонда знает что делает, ради сохранения своих капиталов и получения новой прибыли. Поэтому все действия Ротшильда должны послужить ясным сигналом опасности для каждого инвестора в экономику США.



Объясняя свои последние шаги, руководитель инвестиционного фонда RIT Capital Partners заявил, что у компании появился новый интерес к инвестиционным проектам, которые выиграют от появления современных технологий. И технологии будут появляться, в основном, в Дальневосточном регионе, так как основными потребителями станут жители азиатских стран.

В опубликованном финансовом отчёте так же указывается, что Ротшильд инвестировал в инвестиционный фонд, под названием Social Capital со штаб-квартирой в Силиконовй Долине. И в руководстве данного фонда будет находиться главный исполнительный директор J. Rothschild Capital Management Франческо Гоедхуис. В первую очередь инвестиционный фонд Social Capital будет финансировать проекты, которые связаны с образованием, финансами и здравоохранением.

В опубликованном отчёте, Ротшильд указал на то, что в ближайшее время миру стоит ожидать появления четвёртой промышленной революции. И по мере развития четвёртой промышленной революции ему придётся серьёзно пересматривать инвестиционные возможности во всех сферах бизнеса.

Четвертая промышленная революция будет зависеть от новых технологий, которые будут работать для интеграции цифровых, биологических и физических миров. Ротшильд указал в докладе, что четвертая промышленная революция стала движущей силой его инвестиционных идей в созданном инвестиционном фонде Social Capital.

Перевод специально для mmgp.ru thefreethoughtproject.com
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Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 18:32
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.06.2014
Сообщений: 964
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Re: Ротшильд сбрасывает американские активы отправляя всему миру зловещие сигналы
Чтобы что-то вывести, нужно во что-то перевести. И куда он переводит или вакладывает?
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