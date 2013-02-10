Drum13 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 3,765 Благодарностей: 688 УГ: 24 КП: 0.149 подарки

Ротшильд сбрасывает американские активы отправляя всему миру зловещие сигналы



Ротшильд в своём полугодовом отчёте указывает на то, больше нет возможности инвестировать в активы, связанные с США, в тот момент, когда ценные бумаги достигли исторических максимумов при невыразительных финансовых отчётах.



Более того, Ротшильд уверен в том, что программы количественного смягчения, проводимые различными Центральными Банками мира, в том числе и Федеральной Резервной Системой не могут продолжаться вечно. Ротшильд указывает на то, что период так называемого "денежного размещения" приходит к своему логическому завершению.



Инвестиционный фонд, принадлежащий Ротшильду, сократил инвестиции в долларах США, почти на 50 процентов, сигнализируя инвесторам на возможное обрушение финансовых рынков США. А ведь всего лишь пол года назад, в долларовых активах было размещено 62 процента капитализации RIT Capital Partners. Теперь же в долларовых активах размещено 37 процентов от всего объёма инвестиций компании.







В этот же период времени, инвестиционный фонд RIT Capital Partners наращивал свои вложения в активы, связанные с евро и британским фунтом стерлингов.



В прошлом году, управляющий менеджер, который ранее работал в крупнейшем инвестиционном фонде сообщал, что всё происходящее на финансовых рынках вскоре прекратится. И под этим всё он подразумевал прекращение выкупа мусорных облигаций за счёт средств получаемых Центральными Банками от работы программы количественного смягчения.







Когда фондовый рынок США торгуется на рекордно высоких уровнях, а лорд Ротшильд выводит принадлежащий ему инвестиционный фонд с этого рынка, становится понятна переоценка манипуляций на фондовом рынке Центральными Банками.



Говоря о том, что делает лорд Ротшильд, стоит упомянуть один факт, инвестиционный фонд RIT Capital Partners, начиная с 2000 года, заработал 2000 процентов прибыли. Поэтому очевидно, что создатель фонда знает что делает, ради сохранения своих капиталов и получения новой прибыли. Поэтому все действия Ротшильда должны послужить ясным сигналом опасности для каждого инвестора в экономику США.







Объясняя свои последние шаги, руководитель инвестиционного фонда RIT Capital Partners заявил, что у компании появился новый интерес к инвестиционным проектам, которые выиграют от появления современных технологий. И технологии будут появляться, в основном, в Дальневосточном регионе, так как основными потребителями станут жители азиатских стран.



В опубликованном финансовом отчёте так же указывается, что Ротшильд инвестировал в инвестиционный фонд, под названием Social Capital со штаб-квартирой в Силиконовй Долине. И в руководстве данного фонда будет находиться главный исполнительный директор J. Rothschild Capital Management Франческо Гоедхуис. В первую очередь инвестиционный фонд Social Capital будет финансировать проекты, которые связаны с образованием, финансами и здравоохранением.



В опубликованном отчёте, Ротшильд указал на то, что в ближайшее время миру стоит ожидать появления четвёртой промышленной революции. И по мере развития четвёртой промышленной революции ему придётся серьёзно пересматривать инвестиционные возможности во всех сферах бизнеса.



Четвертая промышленная революция будет зависеть от новых технологий, которые будут работать для интеграции цифровых, биологических и физических миров. Ротшильд указал в докладе, что четвертая промышленная революция стала движущей силой его инвестиционных идей в созданном инвестиционном фонде Social Capital.



Перевод специально для mmgp.ru thefreethoughtproject.com То, какую политику ведёт лорд Джейкоб Ротшильд, являющийся основателем и председателем совета директоров инвестиционного фонда RIT Capital Partners, является сильнейшим сигналом всем владельцам крупных капиталов. Ведь фонд, возглавляемый Ротшильдом, минимизирует свои инвестиции в активы, связанные с США, из-за возможных проблем в экономике этого государства. Именно об этом нам и говорят последние полугодовые отчёты, которые показывают агрессивную политику сброса активов, связанных с США.Ротшильд в своём полугодовом отчёте указывает на то, больше нет возможности инвестировать в активы, связанные с США, в тот момент, когда ценные бумаги достигли исторических максимумов при невыразительных финансовых отчётах.Более того, Ротшильд уверен в том, что программы количественного смягчения, проводимые различными Центральными Банками мира, в том числе и Федеральной Резервной Системой не могут продолжаться вечно. Ротшильд указывает на то, что период так называемого "денежного размещения" приходит к своему логическому завершению.Инвестиционный фонд, принадлежащий Ротшильду, сократил инвестиции в долларах США, почти на 50 процентов, сигнализируя инвесторам на возможное обрушение финансовых рынков США. А ведь всего лишь пол года назад, в долларовых активах было размещено 62 процента капитализации RIT Capital Partners. Теперь же в долларовых активах размещено 37 процентов от всего объёма инвестиций компании.В этот же период времени, инвестиционный фонд RIT Capital Partners наращивал свои вложения в активы, связанные с евро и британским фунтом стерлингов.В прошлом году, управляющий менеджер, который ранее работал в крупнейшем инвестиционном фонде сообщал, что всё происходящее на финансовых рынках вскоре прекратится. И под этим всё он подразумевал прекращение выкупа мусорных облигаций за счёт средств получаемых Центральными Банками от работы программы количественного смягчения.Когда фондовый рынок США торгуется на рекордно высоких уровнях, а лорд Ротшильд выводит принадлежащий ему инвестиционный фонд с этого рынка, становится понятна переоценка манипуляций на фондовом рынке Центральными Банками.Говоря о том, что делает лорд Ротшильд, стоит упомянуть один факт, инвестиционный фонд RIT Capital Partners, начиная с 2000 года, заработал 2000 процентов прибыли. Поэтому очевидно, что создатель фонда знает что делает, ради сохранения своих капиталов и получения новой прибыли. Поэтому все действия Ротшильда должны послужить ясным сигналом опасности для каждого инвестора в экономику США.Объясняя свои последние шаги, руководитель инвестиционного фонда RIT Capital Partners заявил, что у компании появился новый интерес к инвестиционным проектам, которые выиграют от появления современных технологий. И технологии будут появляться, в основном, в Дальневосточном регионе, так как основными потребителями станут жители азиатских стран.В опубликованном финансовом отчёте так же указывается, что Ротшильд инвестировал в инвестиционный фонд, под названием Social Capital со штаб-квартирой в Силиконовй Долине. И в руководстве данного фонда будет находиться главный исполнительный директор J. Rothschild Capital Management Франческо Гоедхуис. В первую очередь инвестиционный фонд Social Capital будет финансировать проекты, которые связаны с образованием, финансами и здравоохранением.В опубликованном отчёте, Ротшильд указал на то, что в ближайшее время миру стоит ожидать появления четвёртой промышленной революции. И по мере развития четвёртой промышленной революции ему придётся серьёзно пересматривать инвестиционные возможности во всех сферах бизнеса.Четвертая промышленная революция будет зависеть от новых технологий, которые будут работать для интеграции цифровых, биологических и физических миров. Ротшильд указал в докладе, что четвертая промышленная революция стала движущей силой его инвестиционных идей в созданном инвестиционном фонде Social Capital.

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