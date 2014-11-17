Qadium привлек $40 млн. для развития системы кибербезопасности

Компания Qadium хочет помочь крупным организациям лучше очертить и защитить границы своих сетей и объявила о том, что она получила дополнительные 40 миллионов долларов в раунде, который возглавила IVP. Появился новый инвестор - TPG Growth, а также участвовали привычные - NEA, Founders Fund и Susa Ventures.
Расположенный в Сан-Франциско стартап каждый час индексирует каждое устройство в общедоступном интернете (набор устройств с общедоступными IP-адресами, присвоенными им в данный момент времени). Он использует эти данные для определения рисков и нарушений безопасности, с которыми может столкнуться организация.
"Существует большой интерес к решениям за пределами брандмауэра, так как компании начинают понимать, что модель анклава для повышения безопасности периметра недостаточна", - сказал основатель и исполнительный директор Qadium Тим Джунио. "У каждой крупной организации сейчас есть взаимозависимые сети - аналитические службы, облачный хостинг, сотрудники, приносящие свои устройства, региональные офисы по всему миру, пользующиеся услугами местного интернет-провайдера и т.д."
Джунио, бывший аналитик ЦРУ, основал Qadium в 2012 году для предоставления модели кибербезопасности в виде программного обеспечения как услуги (SaaS). Сегодня клиентами фирмы являются PayPal, CVS, Fluor, Capital One и Allergan, а сервис также используется в таких правительственных агентствах, как Кибернетическое командование США, подразделение киберопераций вооружённых сил США.
Клиенты входят в систему из общего веб-браузера, чтобы просмотреть все сетевые ресурсы и подключенные устройства своих сетей, которые были в общедоступном интернете за последние три года. "Это своего рода цифровой видеомагнитофон для всей их сети", - сказал Джунио. Затем Qadium определяет приоритеты результатов, предлагает соответствующий контекст, фильтры по времени, обеспечивает отраслевые сравнения и многое другое. Клиенты оплачивают услуги в виде годовой подписки с ценами от 500 000 до 1 миллиона долларов США.
На сегодняшний день Qadium привлек уже примерно 60 миллионов долларов. Новые средства будут использованы для развития продуктов, увеличения команды разработчиков, которая пока что составляет 60 человек, роста продаж и маркетинга. "Мы потратили 0 долларов на маркетинг и должны изменить это, чтобы охватить большее количество организаций, - сказал Джунио.
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Специально для mmgp.ru