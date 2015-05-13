Toshiba продолжает переговоры с покупателями Toshiba Memory за $18 млрд

Toshiba Corporation продолжает вести переговоры с тремя потенциальными покупателями Toshiba Memory: Innovation Network Corporation of Japan, Bain Capital и Japan Development Bank, который включает в себя Western Digital.
На данный момент компания Toshiba не приняла никакого решения о сокращении числа потенциальных покупателей.
В средствах массой информации уже сообщалось о том, что Toshiba примет решение 31 августа на заседании совета директоров компании. В то время как Toshiba осуществила все свои усилия по достижению взаимоприемлемого окончательного соглашения с одним из вышеназванных покупателей, стремящихся приобрести компанию, переговоры с каждым из них не достигли той точки, которая позволит совету директоров Toshiba принять решение, касающегося продажи подразделения.
Toshiba Memory далеко не простая компания, она требует своевременные инвестиции, ускоренную разработку продукции и способность моментально наращивать крупномасштабные производственные мощности, так как высококачественные модули памяти имеют важное значение для удовлетворения растущих потребностей потребителей.
Таким образом, Toshiba ищет покупателя, который способен обеспечить быстрые решения и владеть расширенными финансовыми возможностями, а также содействовать дальнейшему росту компании. Toshiba намеревается продолжить переговоры с возможными покупателями для достижения окончательного соглашения, которое будет соответствовать целям Toshiba в самые кратчайшие сроки.
Также напомню, что Toshiba Memory оценивается в $18 миллиардов.
Специально для MMGP.RU