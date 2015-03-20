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Garden-Money.ORG

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Старый Сегодня, 18:15
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Garden-Money.ORG
Я являюсь представителем проекта Garden-Money.org на данном форуме.


Старт проекта 18.08.2017 в 23:00



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Описание проекта:

Garden-Money - Это игровой симулятор, благодаря плавному и продуманному маркетингу, Garden-Money обещает стать настоящим долгожителем. Garden-Money - Это экономическая игра, с выводом денег, с высокой надежностью. Расширяйте сад, участвуйте в услуге, "Финансист", приводите друзей и зарабатывайте реальные деньги вместе с нами!



Платежные системы

Пополнение: PAYEER, PerfectMoney, Яндекс.Деньги,QIWI, AdvCash, Free-Kassa, OKPAY, WebMoney
Выплаты: PAYEER, PerfectMoney, Яндекс.Деньги, QIWI, AdvCash, OKPAY, WebMoney, Мобильные телефоны и многие другие!

Реферальная система:
От пополнения Вашего реферала: 7%
От серфинг рекламы, за любой просмотр ссылки, Вы как реферер получаете: 0.005 руб. не зависимо от цены рекламы.
От услуги "Финансист" Вы имеете 100% доход,
ознакомиться можно на данной странице!
Official-Garden-Money вне форума  
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Метки
инвестиции
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