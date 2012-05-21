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Компания Siemens просит допустить свои инвестиции в российский проект ВСМ "Евразия"

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Компания Siemens просит допустить свои инвестиции в российский проект ВСМ "Евразия"
Руководство российской государственной корпорации РЖД и немецкой корпорации Siemens обсудило возможное участие немецкой стороны в инвестиционной программе по созданию высокоскоростной магистрали "Евразия".

Во время встречи, стороны обсуждали возможность совместной работы над проектом, как с финансовой стороны, так и с технической. Инвестиционный проект создания железнодорожной магистрали "Евразия" призван решить вопрос объединения транспортной системы Европейского Союза и КНР, транспортным коридором, который пройдёт через Россию. Общая протяжённость высокоскоростной магистрали от Китая до Европы составит 9447 км, из которых на российский участок транспортного коридора придётся 2366 км.

Стоимость инвестиционного проекта возведения высокоскоростной магистрали "Евразия" оценивается экспертами на сумму в 3,58 трлн руб. Проектная мощность новой железнодорожной ветки оценивается в 20 млн тонн грузов и 37 млн пассажиров в год.

По материалам vestifinance.ru
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