gide-consulting - gide-consulting.com Я не владелец/не админ проекта.

Новый проект: Старт: 30.08.2017



Машинный перевод:



Цитата: Gide Consulting SA - профессиональная инвестиционная компания, официально зарегистрированная в Республике Панама, предлагающая инвестиционные возможности для общественности. Наша первая цель - принести Интернет-World программу поддержки времени, которая выполняет свои обещания, позволяет тем, кто участвует, обеспечить уровень финансовой свободы, которого невозможно было получить в прошлом. Планы:



0.5% for 30 days 100$ to 499$

0.75% for 60 days 500$ to 1499$

1% for 90 days 1500$ to 4999$

1.25% for 120 days, 5000$



Minimal Spend: 100$

Maximal Spend: 10000000$



Принимает: BTC, LiteCoin, Etherum.



Рефералка: 0.10%



-== Посмотреть проект и принять участие ==-



Мой вклад:



ОТПРАВЛЕНО

September 1 @ 06:14 PM

Кому:

3Gn3zpbx911NBZir38FszEMW1wpAFrE2sR

От:

12bByJx7KsM1erfkrBNu8LWKeBnLis8B9o

deposit mega-hyip.ru

$300.77



