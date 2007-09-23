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gide-consulting - gide-consulting.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:44
#1
Топ Мастер
 
Имя: Makc
Пол: Мужской
Возраст: 34
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 51,866
Благодарностей: 6,149
УГ: 6
КП: 0.380
gide-consulting - gide-consulting.com
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 30.08.2017

Машинный перевод:

Цитата:
Gide Consulting SA - профессиональная инвестиционная компания, официально зарегистрированная в Республике Панама, предлагающая инвестиционные возможности для общественности. Наша первая цель - принести Интернет-World программу поддержки времени, которая выполняет свои обещания, позволяет тем, кто участвует, обеспечить уровень финансовой свободы, которого невозможно было получить в прошлом.
Планы:

0.5% for 30 days 100$ to 499$
0.75% for 60 days 500$ to 1499$
1% for 90 days 1500$ to 4999$
1.25% for 120 days, 5000$

Minimal Spend: 100$
Maximal Spend: 10000000$

Принимает: BTC, LiteCoin, Etherum.

Рефералка: 0.10%

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Мой вклад:

ОТПРАВЛЕНО
September 1 @ 06:14 PM
Кому:
3Gn3zpbx911NBZir38FszEMW1wpAFrE2sR
От:
12bByJx7KsM1erfkrBNu8LWKeBnLis8B9o
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Старый Сегодня, 17:58
#2
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 26,494
Благодарностей: 13,178
УГ: 35
КП: 0.359
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Re: gide-consulting - gide-consulting.com
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Mega-Hyip (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:29
#3
Специалист
 
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 451
Благодарностей: 206
УГ: 0
КП: 0.000
Re: gide-consulting - gide-consulting.com
По моему, ТС не в тот раздел его разместил, по первому плану, получается низкопроцентник.
0,5% х 30 = 15% Надо переносить тему в соответствующий раздел
Russkiu на форуме  
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