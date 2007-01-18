Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 18:32
Сегодня, 17:27
#
1
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: mmgp.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 7,235
Благодарностей: 2,323
УГ: 1
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Estelle.expert - Estelle.expert
Я не Админ/не Владелец проекта!!!
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ESTELLE.EXPERT СТАРТ 01.09.2017
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
Сегодня, 17:34
#
2
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
Re: Estelle.expert - Estelle.expert
ни чё так сайт, планы собраны чётко, просадки думаю не должно быть , попробуем.
Сегодня, 17:35
#
3
Мастер
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 2,302
Благодарностей: 2,660
УГ: 28
Re: Estelle.expert - Estelle.expert
что эксперты скажут по эксперту?
добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от
kokistan2
ни чё так сайт, планы собраны чётко, просадки думаю не должно быть , попробуем.
а вот и админка сразу объявился) значит уже стоит задуматься прежде чем депать
Последний раз редактировалось Joe Sorrento; Сегодня в
17:38.
Причина: Добавлено сообщение
Сегодня, 17:58
#
4
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 85
Благодарностей: 5
УГ: 2
Re: Estelle.expert - Estelle.expert
Дизайн - кровь из глаз...
Сегодня, 18:00
#
5
Профессионал
Имя:
Алекс
Пол: Мужской
Адрес: Израиль
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 1,316
Благодарностей: 841
УГ: 4
Re: Estelle.expert - Estelle.expert
Цитата:
Сообщение от
Joe Sorrento
что эксперты скажут по эксперту?
Время "действовать " - ПОШЛО!
Мой вклад!
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID: 77e421fe-b258-4152-ab98-df2e4ade6817
Кому:
estelle.expert.invest@gmail.com
Снято: -20.00 USD
Комиссия:
Без комиссии
Отправлено:
20.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем alexkiss63 на 20.00 USD
Ну, ни пуха! Пожелание Админу - показать класс!
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БИРЖЕ
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Сегодня, 18:13
#
6
MAFIA.ONE
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 6,640
Благодарностей: 1,594
УГ: 31
Re: Estelle.expert - Estelle.expert
Цитата:
Сообщение от
Joe Sorrento
а вот и админка сразу объявился)
Админ или нет, но человек почти два с половиной года назад зарегался и вот решил отписаться тут
Последний раз редактировалось Svunter; Сегодня в
18:21.
Сегодня, 18:29
#
7
Специалист
Имя:
Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,521
Благодарностей: 145
УГ: 3
Пахнет вкусно - подойти страшно
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Сегодня, 18:31
#
8
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: mmgp.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 7,235
Благодарностей: 2,323
УГ: 1
подарки
Re: Estelle.expert - Estelle.expert
Рефские инстантом
01 Sep, 15:54
Transaction ID:b20b357d-a89f-4056-aa77-980a77c0aed8
От:
estelle.expert.invest@gmail.com
Сумма:10.00 USD
Примечание:Выплата с проекта Estelle.Expert для moneytoday
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Сегодня, 18:32
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18.01.2007 02:12