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Estelle.expert - Estelle.expert

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:27
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: mmgp.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 7,235
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УГ: 1
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Estelle.expert - Estelle.expert
Я не Админ/не Владелец проекта!!!



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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
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Wolkott на форуме  
Старый Сегодня, 17:34
#2
 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Estelle.expert - Estelle.expert
ни чё так сайт, планы собраны чётко, просадки думаю не должно быть , попробуем.
kokistan2 вне форума  
Старый Сегодня, 17:35
#3
Мастер
 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 2,302
Благодарностей: 2,660
УГ: 28
КП: 0.000
Re: Estelle.expert - Estelle.expert
что эксперты скажут по эксперту?

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от kokistan2 Посмотреть сообщение
ни чё так сайт, планы собраны чётко, просадки думаю не должно быть , попробуем.
а вот и админка сразу объявился) значит уже стоит задуматься прежде чем депать
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Последний раз редактировалось Joe Sorrento; Сегодня в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
Joe Sorrento вне форума  
Старый Сегодня, 17:58
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 85
Благодарностей: 5
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Estelle.expert - Estelle.expert
Дизайн - кровь из глаз...
Herman вне форума  
Старый Сегодня, 18:00
#5
Профессионал
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Адрес: Израиль
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 1,316
Благодарностей: 841
УГ: 4
КП: 0.325
Re: Estelle.expert - Estelle.expert
Цитата:
Сообщение от Joe Sorrento Посмотреть сообщение
что эксперты скажут по эксперту?
Время "действовать " - ПОШЛО!
Мой вклад!
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID: 77e421fe-b258-4152-ab98-df2e4ade6817
Кому: estelle.expert.invest@gmail.com
Снято: -20.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено: 20.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем alexkiss63 на 20.00 USD

Ну, ни пуха! Пожелание Админу - показать класс!
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alexkiss63 на форуме  
Старый Сегодня, 18:13
#6
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 6,640
Благодарностей: 1,594
УГ: 31
КП: 0.086
подарки
Re: Estelle.expert - Estelle.expert
Цитата:
Сообщение от Joe Sorrento Посмотреть сообщение
а вот и админка сразу объявился)
Админ или нет, но человек почти два с половиной года назад зарегался и вот решил отписаться тут
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Последний раз редактировалось Svunter; Сегодня в 18:21.
Svunter на форуме  
Старый Сегодня, 18:29
#7
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,521
Благодарностей: 145
УГ: 3
КП: 0.000
Пахнет вкусно - подойти страшно
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Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 18:31
#8
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: mmgp.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 7,235
Благодарностей: 2,323
УГ: 1
КП: 0.108
подарки
Автор темы Re: Estelle.expert - Estelle.expert
Рефские инстантом
01 Sep, 15:54
Transaction ID:b20b357d-a89f-4056-aa77-980a77c0aed8
От: estelle.expert.invest@gmail.com
Сумма:10.00 USD
Примечание:Выплата с проекта Estelle.Expert для moneytoday
__________________
TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, консультации и рефбеки партнерам||Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!|BisuPro.com — ежедневная раздача бонусов|Я инвестирую через hyiproom.net! Самые жирные рефбэки и страховки!
Wolkott на форуме  
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