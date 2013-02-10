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Девятнадцать стран Европы теперь имеют отрицательные процентные ставки

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#1
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Девятнадцать стран Европы теперь имеют отрицательные процентные ставки
Не успели замолчать последние речи банкиров, экономистов, финансистов и крупнейших инвесторов планеты на экономическом форуме в Джексон Холе, как стало известно, что ещё одно государство Европейского континента попало в список стран, чьи долговые обязательства со сроком погашения два года торгуются в зоне отрицательной доходности.



Как указывают журналисты издания Snake Hole Lounge, Кипр вошёл в вышеуказанный список после публикации финансовых отчётов Bank of Cyprus, где указываются огромные финансовые потери банка из-за резервирования денежных средств под просроченные займы.

В отчёте говорится, что общие финансовые потери Bank of Cyprus составили 556 млн евро за второй квартал текущего года.

После появления таких новостей начинаешь понимать, что глава ЕЦБ Марио Драги будет жать на педаль до самого упора.



По материалам zerohedge.com
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