Девятнадцать стран Европы теперь имеют отрицательные процентные ставки







Как указывают журналисты издания Snake Hole Lounge, Кипр вошёл в вышеуказанный список после публикации финансовых отчётов Bank of Cyprus, где указываются огромные финансовые потери банка из-за резервирования денежных средств под просроченные займы.



В отчёте говорится, что общие финансовые потери Bank of Cyprus составили 556 млн евро за второй квартал текущего года.



После появления таких новостей начинаешь понимать, что глава ЕЦБ Марио Драги будет жать на педаль до самого упора.







