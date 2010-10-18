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UNIT-INVEST - unit-invest.pro

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:04
#1
Любитель
 
Имя: Оскар
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 272
Благодарностей: 47
УГ: 14
КП: 0.203
UNIT-INVEST - unit-invest.pro
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 24.08.2017
Описание:

Unit_invest – инвестиционная компания. Мы разработали новый финансовый продукт и приглашаем активных инвесторов принять участие в проекте. Согласно нашим исследованиям на данный момент наиболее перспективны инвестиции в финансовый сектор экономики. В этом сегменте самой динамично развивающейся отраслью являются частные финансовые компании среднего масштаба. При этом наибольшую потребность в инвестициях испытывают частные компании. И именно их финансовые инструменты на сегодняшний день очень эффективны и востребованы. Гос. субсидии и поддержка со сторноы госудраства, факторы, которые создают очень привлекательную среду для инвестиций.

Инвестиционные планы:
План Базовый :1.20% в сутки/ Бессрочный период вклада/ депозит от 10$ до 500$/ начисления % ежедневно.
План Выгодный :1.40% в сутки/ Бессрочный период вклада/ депозит от 501$ до 50000$/ начисления % ежедневно.

Платежные системы:Payeer, Perfect Money, Bitcoin, AdvCash.
Минимальный депозит: 10$
Комиссия: Нет.
Выплаты: ручные, до 24 часов.
Реферальная система: 3 уровня - 5%-3%-1%
Рефбек:50%

>>>>>Регистрация в проекте<<<<<
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Мой Вклад:
VelgerMonitor вне форума  
Старый Сегодня, 17:36
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 42
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 12,625
Благодарностей: 12,273
УГ: 54
КП: 0.238
подарки
награды Нострадамус 
Re: UNIT-INVEST - unit-invest.pro
© CMS AdminStation
Цитата:
Проверка сайта на наличие лицензии

Домен http://unit-invest.pro НЕ лицензирован!
Мошонский скрипт без лицензии . Смело проходим мимо.
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Старый Сегодня, 18:07
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.03.2016
Сообщений: 451
Благодарностей: 206
УГ: 0
КП: 0.000
Re: UNIT-INVEST - unit-invest.pro
Как так можно подготовить проект?
Сайт один сплошной косяк , даже не буду все перечислять, админ конкретно на лохов рассчитывает.

Зачем вообще его сюда принесли? Я считаю такое, надо сразу в мусорку нести, там ему самое место
Russkiu на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:32
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