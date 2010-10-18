UNIT-INVEST - unit-invest.pro

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 24.08.2017
Описание:
Unit_invest – инвестиционная компания. Мы разработали новый финансовый продукт и приглашаем активных инвесторов принять участие в проекте. Согласно нашим исследованиям на данный момент наиболее перспективны инвестиции в финансовый сектор экономики. В этом сегменте самой динамично развивающейся отраслью являются частные финансовые компании среднего масштаба. При этом наибольшую потребность в инвестициях испытывают частные компании. И именно их финансовые инструменты на сегодняшний день очень эффективны и востребованы. Гос. субсидии и поддержка со сторноы госудраства, факторы, которые создают очень привлекательную среду для инвестиций.
Инвестиционные планы:
План Базовый :
1.20% в сутки/ Бессрочный период вклада/ депозит от 10$ до 500$/ начисления % ежедневно.
План Выгодный :
1.40% в сутки/ Бессрочный период вклада/ депозит от 501$ до 50000$/ начисления % ежедневно.
Платежные системы:
Payeer, Perfect Money, Bitcoin, AdvCash.
Минимальный депозит:
10$
Комиссия:
Нет.
Выплаты:
ручные, до 24 часов.
Реферальная система:
3 уровня - 5%-3%-1%
Рефбек:
50%
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Мой Вклад:
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!