В Китае создан крупнейший фонд энергетических инвестиций

Государственный Совет Китайской Народной Республики одобрил формирование особого инвестиционного фонда под эгидой Государственной корпорации энергетических инвестиций. Новый инвестиционный фонд был сформирован за счёт слияния активов двух государственных корпораций: China guodian corporation и Shenhua group. Компания Shenhua group являлась самым крупным владельцем энергетических мощностей в Китае, а так же крупнейшим поставщиком угля по всему миру. Ко всему прочему, данная компания занималась производством и сбытом электроэнергии в стране. Имелись и свои заводы угольно-химической промышленности. Стоимость активов корпорации Shenhua group на конец первого квартала текущего года оценивалась на сумму более одного триллиона юаней.
Корпорация China guodian corporation входила в ТОП5 крупнейших государственных корпораций Китая, занимающихся производством электроэнергии. Общая мощность электрогенерации компании в Китае равнялась 143 млн кВт. Стоимость активов China guodian превысила 800 млрд юаней.
В первом полугодии 2017 года компания Shenhua group занимала 276 место, а корпорация China guodian занимала 397 место в рейтинге 500 крупнейших корпораций планеты, по версии издания Fortune.
По материалам chinapro.ru