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Правительство РФ инвестирует 1 млрд рублей на развитие внутреннего туризма

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Правительство РФ инвестирует 1 млрд рублей на развитие внутреннего туризма
Правительство России прорабатывает программу инвестиций внутренних туристических перевозок на самые популярные курорты страны.

Разработкой программы занимается Министерство транспорта, а так же Министерство культуры России. Первые инвестиции по программе в отрасль пойдут уже в следующем году.

Государство предлагает выделять денежные средства из федерального бюджета и направлять их в виде субсидий туроператорам, чтобы те выкупали места для туристических групп на различные виды транспорта по внутренним туристическим направлениям.

В результате такой программы, стоимость отдыха внутри страны может упасть на 10 процентов. В первую очередь это коснётся отдыха на побережье Краснодарского края и Республики Крым. Инвестиционная программа оценивается на сумму в 1 млрд рублей.

По материалам vestifinance.ru
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