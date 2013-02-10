Правительство РФ инвестирует 1 млрд рублей на развитие внутреннего туризма

Правительство России прорабатывает программу инвестиций внутренних туристических перевозок на самые популярные курорты страны.
Разработкой программы занимается Министерство транспорта, а так же Министерство культуры России. Первые инвестиции по программе в отрасль пойдут уже в следующем году.
Государство предлагает выделять денежные средства из федерального бюджета и направлять их в виде субсидий туроператорам, чтобы те выкупали места для туристических групп на различные виды транспорта по внутренним туристическим направлениям.
В результате такой программы, стоимость отдыха внутри страны может упасть на 10 процентов. В первую очередь это коснётся отдыха на побережье Краснодарского края и Республики Крым. Инвестиционная программа оценивается на сумму в 1 млрд рублей.
По материалам vestifinance.ru