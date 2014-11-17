Сент-Луис создал посевной фонд на $5 млн., чтобы оставить свои стартапы в городе

Пол Хейрендт, директор консалтинговой компании True Bearing Advisors и один из основателей нескольких стартапов, имеет непосредственный опыт того, как трудно предпринимателям найти посевное финансирование в Сент-Луисе.
"Из девяти стартапов, которыми я занимался в Сент-Луисе в последние несколько лет, четыре вынуждены были сменить место дислокации, чтобы найти адекватное посевное финансирование", - сказал Хейрендт.
Переезд - это далеко не самое худшее, что может случиться со стартапами, которые не могут найти посевное финансирование. Чаще всего они прекращают деятельность. Именно поэтому фаза между формированием капитала и финансированием серии A называется "Долиной смерти".
Признавая явную потребность, Сент-Луис запустил фонд, призванный помочь стартапам вывести их из "Долины смерти" живыми. Региональная торговая палата Сент-Луиса, Cultivation Capital, Twain Financial Partners и несколько банков региона создали Spirit of St. Louis Fund 1 объемом 5 миллионов долларов. Фонд специально рассмотрит потребности в финансировании, выявленные в ходе исследований под руководством Дейна Штенглера, бывшего руководителя отдела Фонда Кауфмана в Канзас-Сити.
"Сент-Луис проделал огромную работу по созданию активной поддержки стартапов", - сказал Эндрю Дж. Смит, вице-президент по предпринимательству и инновациям в Региональной палате Сент-Луиса. "Но правда заключается в том, что рынки капитала на самом деле наименее эффективны, когда речь идет о компаниях на ранней стадии развития. Именно тогда наибольшее значение имеет близость к капиталу и такие города, как Сент-Луис, находятся в более неблагоприятном положении по сравнению с прибрежными инновационными центрами. Мы должны мыслить стратегически и преодолеть этот недостаток".
Spirit of St. Louis Fund - это не первая инвестиция, которую Региональная палата сделала непосредственно в экосистему стартапов Сент-Луиса. Организация выделила более 1 миллиона долларов капитала нескольким местным фондам, в том числе SixThirty, 630 Cyber, Stadia Ventures, Prosper Women Entrepreneurs и The Yield Lab.
По словам Смита, эти инвестиции привели к почти 100 миллионам долларов последующих финансовых вливаний и созданию более 600 высокооплачиваемых рабочих мест. Эти рабочие места являются основной причиной того, что регион инвестировал в экосистему стартапов.
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Специально для mmgp.ru