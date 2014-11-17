Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,039 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сент-Луис создал посевной фонд на $5 млн., чтобы оставить свои стартапы в городе

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:14
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 6,595
Благодарностей: 1,299
УГ: 10
КП: 0.144
подарки
Сент-Луис создал посевной фонд на $5 млн., чтобы оставить свои стартапы в городе

Пол Хейрендт, директор консалтинговой компании True Bearing Advisors и один из основателей нескольких стартапов, имеет непосредственный опыт того, как трудно предпринимателям найти посевное финансирование в Сент-Луисе.

"Из девяти стартапов, которыми я занимался в Сент-Луисе в последние несколько лет, четыре вынуждены были сменить место дислокации, чтобы найти адекватное посевное финансирование", - сказал Хейрендт.

Переезд - это далеко не самое худшее, что может случиться со стартапами, которые не могут найти посевное финансирование. Чаще всего они прекращают деятельность. Именно поэтому фаза между формированием капитала и финансированием серии A называется "Долиной смерти".

Признавая явную потребность, Сент-Луис запустил фонд, призванный помочь стартапам вывести их из "Долины смерти" живыми. Региональная торговая палата Сент-Луиса, Cultivation Capital, Twain Financial Partners и несколько банков региона создали Spirit of St. Louis Fund 1 объемом 5 миллионов долларов. Фонд специально рассмотрит потребности в финансировании, выявленные в ходе исследований под руководством Дейна Штенглера, бывшего руководителя отдела Фонда Кауфмана в Канзас-Сити.

"Сент-Луис проделал огромную работу по созданию активной поддержки стартапов", - сказал Эндрю Дж. Смит, вице-президент по предпринимательству и инновациям в Региональной палате Сент-Луиса. "Но правда заключается в том, что рынки капитала на самом деле наименее эффективны, когда речь идет о компаниях на ранней стадии развития. Именно тогда наибольшее значение имеет близость к капиталу и такие города, как Сент-Луис, находятся в более неблагоприятном положении по сравнению с прибрежными инновационными центрами. Мы должны мыслить стратегически и преодолеть этот недостаток".

Spirit of St. Louis Fund - это не первая инвестиция, которую Региональная палата сделала непосредственно в экосистему стартапов Сент-Луиса. Организация выделила более 1 миллиона долларов капитала нескольким местным фондам, в том числе SixThirty, 630 Cyber, Stadia Ventures, Prosper Women Entrepreneurs и The Yield Lab.

По словам Смита, эти инвестиции привели к почти 100 миллионам долларов последующих финансовых вливаний и созданию более 600 высокооплачиваемых рабочих мест. Эти рабочие места являются основной причиной того, что регион инвестировал в экосистему стартапов.

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Международный венчурный фонд 83North создал свой четвертый фонд объемом $ 250 млн Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.04.2017 13:28
Продать нельзя оставить, или стоит ли выставлять на аукционы свои сайты? Dimoni4e Заработок в интернете: общий форум 4 15.02.2017 18:47
Абрамович вложит до $10 млн в посевной фонд Altair assss Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.10.2015 12:02
Amazon создал инвестиционный фонд на $100 млн Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 1 27.06.2015 03:50
Американец создал сайт, чтобы собрать $10 000 на золотые Apple Watch kamol_mix Новости технологий и интернета 3 19.03.2015 02:42

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Pavel Makarov
Всем привет!
От Pavel Makarov в разделе «Россияне»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет Betman: 5004670 (Panteon-Finance)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар pilot10
UBS советует покупать евро и продавать доллар
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
какие казино не заблокированы?
От nimak в разделе «Казино»
Аватар tigr
AVO INC - avo.net
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alcest
Представлена беззеркальная камера с разрешением 51,4 Мп
От Alcest в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
421,039
Тем
487,093
Сообщений
12,104,916

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube