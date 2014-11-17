Цена Litecoin превысила 70 долларов

Криптовалютные рынки сегодня продолжили рост, так как активы довольно солидно прибавили в цене, в том числе, Litecoin.
Согласно данным CoinMarketCap, Litecoin, получивший название "серебро в мире криптовалют", пересек планку в 78 долларов и достиг нового рекордного максимума в 06:54 UTC. В настоящее время цена скорректировалась до 75,57 долларов. Litecoin за последние 24 часа вырос на 17,28% и на 49,37% за прошлую неделю.
В течение долгого времени Litecoin был в тени, но получил второе дыхание, когда в начале мая сообщество активировало Segregated Witness (SegWit) - масштабирующее решение, которое также открывает двери для новых функций, таких как умные контракты.
Южнокорейская биржа Bithumb стала площадкой, где проводилась большая часть торгов по этой криптовалюте. За последние 24 часа объем торгов составил 22% от общего объема торгов по Litecoin. Китайские биржи OKCoin и Huobi оказались немного позади, с показателями соответственно 18% и 14%.
Несмотря на то, что токен XRP еще не достиг рекордной отметки в 0,40 доллара, установленной в мае, данная криптовалюта также выросла на 13,51% до 0,25 доллара.
На этой неделе также выросли в цене Dash и Monero: цены составили 382 доллара (21,6% роста за 7 дней) и 140 долларов (46,45%) соответственно.
Совокупная рыночная капитализация всех цифровых валют достигла сегодня нового рекордного уровня и составила 175 миллиардов долларов. Вчера этот показатель был равен 170,8 миллиардов долларов.
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Перевод специально для MMGP.ru