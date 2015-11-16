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Платформа Monaco запустила своё мобильное приложение и 5 новых криптовалютных карт

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Платформа Monaco запустила своё мобильное приложение и 5 новых криптовалютных карт

Сообщается, что мобильное приложение Monaco даст возможность его пользователям совершать в повседневной жизни удобные платежи с помощью биткойнов и эфира.

Передовая платежная криптоплатформа объявила о запуске своего мобильного приложения Monaco, тем самым предоставляя пользователям установившим это приложение на свои гаджеты наиболее простой способ с помощью этой опции покупать, тратить и зарабатывать кэшбек в криптовалютах при осуществлении любых транзакций. Вместе с дебетовой картой Monaco, выпуск, которой для массового пользователя стартует уже в этом сентябре, сервис сможет предложить своим клиентам самые привлекательные обменные курсы криптовалют, что позволит пользователям сервиса экономить до 8% по всем проводимым с картой валютным операциям.

Ниже представлена выдержка из заявления платежного сервиса Monaco в связи с этим уже состоявшимся событием:

- Сегодня криптоплатформа Monaco представила полный портфель из своих 5 карт, а именно: Midnight Blue (просто классическая пластиковая карта), Ruby Steel, Rose Gold, Space Grey (платиновые металлические карты) и особая карта Obsidian Black (лимитированная серия Platinum metal card)

- Все карты сервиса Monaco, в том числе и платиновые, будут бесплатными: без взимания абонентской платы, без ежегодной оплаты за обслуживание и без взимания сборов за доставку.

- Предложение сервиса в категории платиновых карт "Monaco Platium" с кэшбеком в криптовалютах в размере 0,75% на все совершаемые покупки по карте, а также страхованием турпоездок на сумму в размере 500 000 долл. США является на данный момент лидирующим в этой отрасли.

- Категория карт платиновой серии будет доступна только владельцам токенов МСО, которые приобретут 50 токенов МСО (карта Ruby Steel), 500 MCO (карты Space Grey, Rose Gold) и 50 000 MCO (ограниченная серия карт Obsidian Black) соответственно; Приобретенные токены MCO будут храниться в защищенном кошельке в течение 6 месяцев, после чего пользователи могут перенести свои токены обратно на свой аккаунт в платежном сервисе Monaco и продолжать и далее пользоваться своей бесплатной платежной картой без всяких оговоренных условий.

- Пользователи смогут загрузить мобильное приложение Monaco на свои смартфоны на базе iOS и Android, чтобы пройти через простой 3-минутный процесс онлайн-регистрации и забронировать свою карту, начиная с 31 августа 2017 года.

Как заявил г-н Крис Марсалек (Kris Marszalek), соучредитель и генеральный директор платежного сервиса Monaco: "Мы рады запустить наше мобильное приложение Monaco в магазинах Apple App Store и в Google Play Store. Наша команда проделала огромную работу, чтобы образно говоря довести до блеска каждую деталь мобильного приложения и представленных дебетовых карт. Мы надеемся, что пользователи будут любить его так же, как и мы. Monaco теперь отлично позиционируется в этой сфере, а мы нацелены на то, чтобы число пользователей криптовалют выросло в мире с нынешних 5-6 миллионов человек до 500-600 млн в самом недалёком будущем. Мы просто революционизируем эту отрасль и устанавливаем в ней невероятно высокую планку для будущих достижений".

Согласно отчета Кембриджского университета, в настоящее время индустрия криптовалют пока только в мире ещё зарождается и сейчас в ней участвует около 6 миллионов уникальных активных пользователей со своими кошельками в разных криптовалютах. Криптоплатформа Monaco как раз и нацелена то, чтобы убрать с этой отрасли ярлык такого как бы непрозрачного и нишевого рынка, представляя простой финансовый криптовалютный продукт для массового пользователя. Для получения более детальной информации, пожалуйста, посетите недавно обновленный веб-сайт Monaco по адресу: www.mona.co.

О компании Monaco

Основанная в июне 2016 года, Monaco является новаторской криптовалютной платежной платформой, позволяющей пользователям тратить биткойны и эфир, используя выгодные межбанковские валютные курсы, что дает владельцу карты экономию в размере 30-40 долл. США с каждых потраченных им 500 долл. США. Ранее проект Monaco привлёк финансирование на общую сумму в размере 26,7 млн долл. США через предварительную продажу своих токенов пользователям. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии, а операционные офисы расположены в Гонконге и Сингапуре. И автор этой темы в мае с. г. также размещал на форуме mmgp.ru материал о выпуске этим проектом своей биткойн-карты. Как видим проект получил своё дальнейшее развитие.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59a9412e2ca8b
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