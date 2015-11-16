Анатолий Аксаков: осенью Госдума примет закон о регулировании криптовалют

К концу осенней сессии Госдума сможет принять законодательство, регулирующее оборот криптовалют на территории России, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель банковской Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.
«Если мы на предстоящей неделе договоримся об основных подходах, то, думаю, уже осенью, к концу осенней сессии мы сможем принять этот закон для того, чтобы обеспечить правовое пространство для развития этого рынка», – сказал он.
По словам Аксакова, в ближайшее время будет создана рабочая группа по обсуждению основных принципов регулирования рынка криптовалют.
«В ближайшее время будет создана рабочая группа в Госдуме. Буквально на следующей неделе я провожу совещание по этому вопросу, в котором будут участвовать и представители ЦБ, Минфина, экспертное сообщество. И мы договоримся об основных принципах регулирования этого рынка», – сообщил он.
Аксаков уточнил вопросы в сфере регулирования криптовалют, которые предстоит решить:
«Во-первых, надо определить регулятора. На мой взгляд, это должен быть Центральный банк. Надо определить, что это финансовый инструмент, соответственно, НДС не должен возникать. Ну и основные принципы, кто может работать. Либо только профессиональные, квалифицированные участники могут приобретать. И надо ли эту торговлю обязательно переводить на биржу, что сейчас озвучивается. Возможно, так и должно быть, если вы хотите работать с криптовалютами, то приобретайте прозрачно на бирже», – рассказал чиновник.
Глава комитета Госдумы по финрынку подчёркивает, что Россия станет одной из первых стран, законодательно регулирующих рынок криптовалют. Регулирование этой области в других странах он назвал очень свободным.
«В Африке вообще признали, что это [криптовалюта] свободная валюта. Важно учесть международный опыт. Еще раз подчеркну, очень важно, чтобы этот рынок развивался», – заключил Аксаков.
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