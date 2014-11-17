Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,026 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Правительство США выделило $100 000 для исследования блокчейн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:59
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 6,593
Благодарностей: 1,299
УГ: 10
КП: 0.144
подарки
Правительство США выделило $100 000 для исследования блокчейн

Правительство США выделило грант в размере 100 000 долларов для группы исследователей, желающих применить блокчейн к публичным библиотечным системам.

Институт музейных и библиотечных услуг был основан в середине 90-х годов с целью оказания федеральной поддержки библиотекам и музеям. Публичные отчеты показывают, что официальные власти профинансируют Университетский исследовательский фонд штата Сан-Хосе, который стремится провести предварительные исследования в области того, как технология блокчейн может помочь библиотекам управлять цифровыми правами, а также лучше помогать своим сообществам.

Однако проводимая работа имеет не совсем технический характер. Скорее, финансирование будет направлено на планирование событий в рамках форума, на котором будет поднят вопрос о применимости блокчейн к библиотечной системе.

Как говорится в документе о гранте: "Предлагаемый национальный форум объединит 20-30 технических экспертов в области библиотек, технологии блокчейн и городского планирования, чтобы обсудить, как данная технология может продвигать библиотечные услуги для поддержки целей города или сообщества. Полученный в результате вывод на основании блога проекта, национального форума, конференции и данных опроса будет оценен и включен в окончательный отчет проекта, который будет доступен в интернете".

Это один из последних примеров того, как правительство США оказывает финансовую поддержку технологическим исследованиям и возможным вариантам применения.

Уникальность

Перевод специально для форума MMGP.ru
__________________
Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правительство выделило более 3 млрд руб. на поддержку автопрома Анна Чернобай Политика и экономика 19 18.09.2016 10:28
Правительство США выделило гранты для создания блокчейн-приложений clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 2 13.06.2016 21:01
Правительство выделило 20 млрд рублей на внедрение импортозамещения ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.03.2016 15:25
Правительство выделило на поддержку сельского хозяйства 14 млрд руб TenDemon Новости в мире финансов и инвестиций 6 07.03.2016 12:09
Правительство выделило средства на возобновление арктических экспедиций moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.05.2015 11:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
Manage-gambling - www.manage-gambling.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар NikNak67
Adcash - adcash.club
От NikNak67 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Китайский автопром в России подорожает на 20 процентов
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар globalFM
Сбалансированный - GlobalFM - (ForexTrend)
От globalFM в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Lonsdayl
Марк Цукерберг продал акции Facebook на $ 42,5 млн
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ULTRAKILL
Помогу с покупкой на Ebay
От ULTRAKILL в разделе «Интернет-аукционы»
.     
Пользователей
421,026
Тем
487,087
Сообщений
12,104,505

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube