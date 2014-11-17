Правительство США выделило $100 000 для исследования блокчейн

Правительство США выделило грант в размере 100 000 долларов для группы исследователей, желающих применить блокчейн к публичным библиотечным системам.
Институт музейных и библиотечных услуг был основан в середине 90-х годов с целью оказания федеральной поддержки библиотекам и музеям. Публичные отчеты показывают, что официальные власти профинансируют Университетский исследовательский фонд штата Сан-Хосе, который стремится провести предварительные исследования в области того, как технология блокчейн может помочь библиотекам управлять цифровыми правами, а также лучше помогать своим сообществам.
Однако проводимая работа имеет не совсем технический характер. Скорее, финансирование будет направлено на планирование событий в рамках форума, на котором будет поднят вопрос о применимости блокчейн к библиотечной системе.
Как говорится в документе о гранте: "Предлагаемый национальный форум объединит 20-30 технических экспертов в области библиотек, технологии блокчейн и городского планирования, чтобы обсудить, как данная технология может продвигать библиотечные услуги для поддержки целей города или сообщества. Полученный в результате вывод на основании блога проекта, национального форума, конференции и данных опроса будет оценен и включен в окончательный отчет проекта, который будет доступен в интернете".
Это один из последних примеров того, как правительство США оказывает финансовую поддержку технологическим исследованиям и возможным вариантам применения.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru