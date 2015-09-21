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В Костроме задержали лиц, занимавшихся “незаконным обналичиванием биткоинов”

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В Костроме задержали лиц, занимавшихся “незаконным обналичиванием биткоинов”
Сотрудники российской полиции задержали в Костроме троих “участников преступной группы”, осуществлявших операции с криптовалютой биткоин. Об этом пишет “Российская газета”.

По версии УМВД по Костромской области, задержанные “занимались незаконной банковской деятельностью”, а также организовали площадку по обмену биткоинов. По словам правоохранителей, это первое дело подобного рода в истории региона.

“Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и перевод криптовалюты”, — пояснили служители закона.

Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей. Задержанным вменяется Статья 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”).

Несмотря на то, что о задержании стало известно только сегодня, каким-то образом следователям удалось допросить уже 400 свидетелей и произвести около 30 экспертиз. Во время обысков стражи правопорядка изъяли у подозреваемых компьютерную технику, предположительно содержащую данные о “нелегальных операциях”.

В ближайшее время задержанные предстанут перед судом. В перспективе каждому из них грозит 7 лет заключения.

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