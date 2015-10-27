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PrivateDigitalWallet-privatedigitalwallet.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:14
#1
Профессионал
 
Имя: Sourceins
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 6,171
Благодарностей: 721
УГ: 49
КП: 0.062
подарки
PrivateDigitalWallet-privatedigitalwallet.net
Я не админ и не создатель данного ресурса.

Старт был: 30 августа 2017 года.

Легенда:
Цитата:
Компания Private Digital Wallet работает на финансовом рынке, используя все возможные инструменты, и внедряется в самые передовые отрасли. Мы освоили сферу микрокредитования, создали стабильную систему получения прибыли от ценных бумаг и начали инвестировать в программу добычи и конвертации криптовалюты.

Наша прибыль напрямую зависит от размера вложений, и поэтому любые инвестиции положительно отражаются на динамике роста доходов всех партнеров. При этом использованием разных направлений финансовых вложений мы гарантируем получение прибыли на стабильном уровне.
Инвестиционные планы:



Описание:

10$ - 49$
3% В ДЕНЬ БЕССРОЧНО

50$ - 299$
3.5% В ДЕНЬ БЕССРОЧНО

ОТ 300$ - 1000$
4% В ДЕНЬ БЕССРОЧНО

Начисление и вывод процентов каждый день.

Реферальная программа: 5% от депозита.
Платёжные системы: Payeer, Perfect Money


Advcash ручками. Регламент до 24 часов на зачисление.

Вывод: Ручной до 36 часов.
Минималка на вывод: 0.5 уе.

Тех. данные:
Domain: iphoster.net
Hosting: iphoster.net
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-08-23 - 2018-08-24

Ознакомится с проектом


Мой вклад (депозит + листинг):

08.30.17 16:19 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14429294. Batch: 186492048. Memo: Shopping Cart Payment. privatedigitalwallet.net.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
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gandler вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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