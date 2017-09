gandler Профессионал

PrivateDigitalWallet-privatedigitalwallet.net Я не админ и не создатель данного ресурса.



Старт был: 30 августа 2017 года.



Легенда: Цитата: Компания Private Digital Wallet работает на финансовом рынке, используя все возможные инструменты, и внедряется в самые передовые отрасли. Мы освоили сферу микрокредитования, создали стабильную систему получения прибыли от ценных бумаг и начали инвестировать в программу добычи и конвертации криптовалюты.



Наша прибыль напрямую зависит от размера вложений, и поэтому любые инвестиции положительно отражаются на динамике роста доходов всех партнеров. При этом использованием разных направлений финансовых вложений мы гарантируем получение прибыли на стабильном уровне. Инвестиционные планы:







Описание:



10$ - 49$

3% В ДЕНЬ БЕССРОЧНО



50$ - 299$

3.5% В ДЕНЬ БЕССРОЧНО



ОТ 300$ - 1000$

4% В ДЕНЬ БЕССРОЧНО



Начисление и вывод процентов каждый день.



Реферальная программа: 5% от депозита.

Платёжные системы: Payeer, Perfect Money





Advcash ручками. Регламент до 24 часов на зачисление.



Вывод: Ручной до 36 часов.

Минималка на вывод: 0.5 уе.



Тех. данные:

Domain: iphoster.net

Hosting: iphoster.net

Ознакомится с проектом





Мой вклад (депозит + листинг):

08.30.17 16:19 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14429294. Batch: 186492048. Memo: Shopping Cart Payment. privatedigitalwallet.net.



