PrivateDigitalWallet-privatedigitalwallet.net

Я не админ и не создатель данного ресурса.
Старт был: 30 августа 2017 года.
Легенда:
Цитата:
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Компания Private Digital Wallet работает на финансовом рынке, используя все возможные инструменты, и внедряется в самые передовые отрасли. Мы освоили сферу микрокредитования, создали стабильную систему получения прибыли от ценных бумаг и начали инвестировать в программу добычи и конвертации криптовалюты.
Наша прибыль напрямую зависит от размера вложений, и поэтому любые инвестиции положительно отражаются на динамике роста доходов всех партнеров. При этом использованием разных направлений финансовых вложений мы гарантируем получение прибыли на стабильном уровне.
Инвестиционные планы:
Описание:
10$ - 49$
3% В ДЕНЬ БЕССРОЧНО
50$ - 299$
3.5% В ДЕНЬ БЕССРОЧНО
ОТ 300$ - 1000$
4% В ДЕНЬ БЕССРОЧНО
Начисление и вывод процентов каждый день.
Реферальная программа:
5% от депозита.
Платёжные системы:
Payeer, Perfect Money
Advcash ручками. Регламент до 24 часов на зачисление.
Вывод:
Ручной до 36 часов.
Минималка на вывод:
0.5 уе.
Тех. данные:
Domain:
iphoster.net
Hosting:
iphoster.net
SSL:
PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-08-23 - 2018-08-24
08.30.17 16:19 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14429294. Batch: 186492048. Memo: Shopping Cart Payment. privatedigitalwallet.net.
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