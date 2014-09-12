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cryptobirds.tk- биткоин ферма

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#1
Интересующийся
 
Регистрация: 27.08.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
cryptobirds.tk- биткоин ферма
Отличная ферма для добычи биткоина,купите птиц они будут нести вам яйца,яйца накапливаются на складе,собирай продавай получай серебро.
Продажу произвести можно в любой момент,сумма которая при продаже делиться на два счета;
1)на покупочный за который вы покупаете птиц (70%от суммы)
2)и для вывода (30%от суммы)
1 серебро = 1 сатошу
Минимальная сумма для вывода 50000 серебра,после второго вывода могут закончиться балы благодоря которым вы можете делать выводы,они начисляються в 32% от суммы при пополнении счета. столько же процентов начисляют если пригласить человека и он пополнит счет,16% от депозита получаем если тот пригласил еще коготто,и получаем 8% от третих лиц.
Если пригласил 5 рабочих ребералов то в балах для вывода нуждаться не будем вообще
Для майнинга предоставлены 5 выдов птиц:
первая дает 7 яиц в час (зеленая птица)
вторая, 70 яиц в час (желтая птица)
третяя, 370 яиц в час (коричневая птица)
четвертая,1920 яиц в час (синяя птица)
пятая,9650 яиц в час (красная птица)
На данный момент действует акция:
-При пополнении счета 100% бонус;
-При пополнении с выше 0.04 биткоина,2 синих птицы в подарок
-При пополнениис выше 0.1 биткоина,1 красная птица в подарок
Так же присутствует ежедневный бонус
Бонус выдается 1 раз в 24 часа.
Бонус выдается серебром на счет для покупок.
Сумма бонуса генерируется случайно от 100 до 1000 серебра
Ссылка на ферму:
https://cryptobirds.tk/?r=tonyzdorovyak
__________________
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тони
tonyzdorovyak вне форума  
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