НБУ начнет ежемесячную публикацию финансовой отчетности банков

Национальный банк Украины с сентября 2017 начнет регулярное обнародование информации об индивидуальных показателях деятельности банков ежемесячно. Публикация будет осуществляться в разделе "Статистика" официального интернет-представительства НБУ.
Информация будет предоставляться в разрезе каждого банка и содержать:
- оборотно-сальдовый баланс;
- структуру кредитов, предоставленных физическим лицам и субъектам хозяйствования, по классам (согласно Положению об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям)
- распределение кредитов субъектам хозяйствования по видам экономической деятельности (ежегодно).
Расширение объема открытой для широкой общественности отчетности банков позволит клиентам и инвесторам более полно оценивать финансовое состояние отдельных финансовых учреждений, принимать взвешенные решения о сотрудничестве с ними, в частности о размещении депозитов. Раскрытие информации также обеспечит большую прозрачность деятельности отдельных банков и банковского сектора в целом.
Дополнительно НБУ планирует с начала 2018 обнародовать отчеты о структуре регулятивного капитала в разрезе отдельных банков.
По материалам НБУ