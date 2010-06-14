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НБУ начнет ежемесячную публикацию финансовой отчетности банков

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НБУ начнет ежемесячную публикацию финансовой отчетности банков
Национальный банк Украины с сентября 2017 начнет регулярное обнародование информации об индивидуальных показателях деятельности банков ежемесячно. Публикация будет осуществляться в разделе "Статистика" официального интернет-представительства НБУ.

Информация будет предоставляться в разрезе каждого банка и содержать:
  • оборотно-сальдовый баланс;
  • структуру кредитов, предоставленных физическим лицам и субъектам хозяйствования, по классам (согласно Положению об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям)
  • распределение кредитов субъектам хозяйствования по видам экономической деятельности (ежегодно).

Расширение объема открытой для широкой общественности отчетности банков позволит клиентам и инвесторам более полно оценивать финансовое состояние отдельных финансовых учреждений, принимать взвешенные решения о сотрудничестве с ними, в частности о размещении депозитов. Раскрытие информации также обеспечит большую прозрачность деятельности отдельных банков и банковского сектора в целом.

Дополнительно НБУ планирует с начала 2018 обнародовать отчеты о структуре регулятивного капитала в разрезе отдельных банков.

По материалам НБУ
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