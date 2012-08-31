Причины заморозки китайской платформы ICOINFO

Китайская платформа для инвестирования в ICO приостановила обслуживание клиентов в связи с вопросами, которые возникли у регуляторов по поводу популярного метода финансирования. Об этом пишет CoinDesk.
ICOINFO разместил на главной странице сайта сообщение, в котором пишет о «меняющейся нормативно-правовой среде», что и стало причиной для заморозки платформы. На сегодняшний день на платформе было проведено 2 успешных ICO, инвесторы которых могли купить токены за биткоины, эфир и EOS.
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«В связи с меняющейся нормативно-правовой средой и с целью минимизации рисков для сторонников и владельцев проектов ICOINFO добровольно приостанавливает доступ ко всей функциональности сайта, имеющей отношение к ICO. Как только соответствующие органы прояснят ситуацию, мы продолжим вести свой бизнес в соответствии с их требованиями и политикой».
Кроме того, в сообщении говорится, что ввод/вывод средств будет приостановлен до 5 сентября.
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«Пользователи, которые приняли участие в успешных ICO смогут получить свои токены согласно расписанию владельцев проектов и перевести токены, когда владельцы проектов позволят им это сделать».
Таким образом, ICOINFO стал уже вторым проектом, отреагировавшим на решение китайских регуляторов. Ранее проект Red Pulse, собирающийся проводить своё ICO на платформе NEO, сообщил, что инвесторы из Китая не смогут купить их токены на ICO, но смогут сделать это позднее, когда они появятся на биржах.
Напомним, что на прошлой неделе китайские чиновники опубликовали новые правила проведения кампаний по привлечению инвестиций и сообщили о своём намерении осуществлять надзор за внутренними ICO. Позднее стало известно о том, что в середине августа группа регуляторов провела встречу с целью обсуждения плана по регулированию ICO, включая ограничения на объём инвестиций, которые может получить одна компания.