Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,003 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Причины заморозки китайской платформы ICOINFO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:44
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,517
Благодарностей: 1,002
УГ: 15
КП: 0.354
подарки
Причины заморозки китайской платформы ICOINFO

Китайская платформа для инвестирования в ICO приостановила обслуживание клиентов в связи с вопросами, которые возникли у регуляторов по поводу популярного метода финансирования. Об этом пишет CoinDesk.

ICOINFO разместил на главной странице сайта сообщение, в котором пишет о «меняющейся нормативно-правовой среде», что и стало причиной для заморозки платформы. На сегодняшний день на платформе было проведено 2 успешных ICO, инвесторы которых могли купить токены за биткоины, эфир и EOS.

Цитата:
«В связи с меняющейся нормативно-правовой средой и с целью минимизации рисков для сторонников и владельцев проектов ICOINFO добровольно приостанавливает доступ ко всей функциональности сайта, имеющей отношение к ICO. Как только соответствующие органы прояснят ситуацию, мы продолжим вести свой бизнес в соответствии с их требованиями и политикой».
Кроме того, в сообщении говорится, что ввод/вывод средств будет приостановлен до 5 сентября.

Цитата:
«Пользователи, которые приняли участие в успешных ICO смогут получить свои токены согласно расписанию владельцев проектов и перевести токены, когда владельцы проектов позволят им это сделать».
Таким образом, ICOINFO стал уже вторым проектом, отреагировавшим на решение китайских регуляторов. Ранее проект Red Pulse, собирающийся проводить своё ICO на платформе NEO, сообщил, что инвесторы из Китая не смогут купить их токены на ICO, но смогут сделать это позднее, когда они появятся на биржах.

Напомним, что на прошлой неделе китайские чиновники опубликовали новые правила проведения кампаний по привлечению инвестиций и сообщили о своём намерении осуществлять надзор за внутренними ICO. Позднее стало известно о том, что в середине августа группа регуляторов провела встречу с целью обсуждения плана по регулированию ICO, включая ограничения на объём инвестиций, которые может получить одна компания.

__________________
Реклама: Получи бесплатный билет на блокчейн-конференцию в Стокгольме!

KissskA – ГОРЯЧИЙ БОТ ДЛЯ БЕССОВЕСТНЫХ!+РЕФБЭК!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь*Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Причины стремительной популярности платформы iDice.io Alcest Новости криптовалют 0 11.07.2017 02:04
36 тысяч долл.CША - такова стоимость криогенной заморозки в России OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 12 21.11.2016 01:54
Россия отвергает идею заморозки нефтедобычи Nikia Smalev Новости в мире финансов и инвестиций 1 01.09.2016 23:41
Кудрин заявил о неизбежности новой заморозки пенсионных накоплений cruiser Новости в мире финансов и инвестиций 17 07.11.2015 09:12
ФАС выступает против заморозки цен на продукты в РФ moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.09.2015 17:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Ladybug
Обмен валюты физлицами освободили от военного налога
От Ladybug в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
dimensional-wealthfund - dimensional-wealthfund.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ksandr-
ПАММ-счет The_Ksandr: 610066 (ForexTrend)
От Ksandr- в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар xaza
100% страхование вкладов в Global Trust Investment
От xaza в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар sepejka125
uniontimemoney.com - рефбэк 80% Со всех депозитов
От sepejka125 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Vinogradik
Real-surf-www.real-surf.ru
От Vinogradik в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,003
Тем
487,066
Сообщений
12,103,255

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube