Как будет выглядеть купюра в 1000 гривен: гостайна приоткрыта

На 1000 гривневой купюре может быть изображен Пилип Орлик - Гетман Войска Запорожского в изгнании (1710-1742).
Об этом пишут "Вести" со ссылкой на источник в Национальном банке Украины.
"Было предложено три варианта новой купюры – Вернадский, Сикорский и Орлик. Но Сикорский отпал почти сразу", - сказал собеседник.
Партию новых денег уже напечатали, однако когда их запустят в оборот, должен решить новый глава НБУ.
Информация о банкнотах Украины новых образцов является государственной тайной до официального сообщения. Технической необходимости в вводе такой купюры пока нет.
Напомним, Пилип Орлик - один из составителей "Договоров и постановлений" — конституционного акта, который в Украине часто называют "первой в мире Конституцией", фактически — казацкого общественного договора.
Портрет Пилипа Орлика М.В. Подгорного, фото: Википедия
источник