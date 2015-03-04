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Как будет выглядеть купюра в 1000 гривен: гостайна приоткрыта

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Как будет выглядеть купюра в 1000 гривен: гостайна приоткрыта
На 1000 гривневой купюре может быть изображен Пилип Орлик - Гетман Войска Запорожского в изгнании (1710-1742).

Об этом пишут "Вести" со ссылкой на источник в Национальном банке Украины.

"Было предложено три варианта новой купюры – Вернадский, Сикорский и Орлик. Но Сикорский отпал почти сразу", - сказал собеседник.

Партию новых денег уже напечатали, однако когда их запустят в оборот, должен решить новый глава НБУ.

Информация о банкнотах Украины новых образцов является государственной тайной до официального сообщения. Технической необходимости в вводе такой купюры пока нет.

Напомним, Пилип Орлик - один из составителей "Договоров и постановлений" — конституционного акта, который в Украине часто называют "первой в мире Конституцией", фактически — казацкого общественного договора.



Портрет Пилипа Орлика М.В. Подгорного, фото: Википедия

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