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Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Kazakhstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 17,516 Благодарностей: 9,028 УГ: 11 КП: 0.157 подарки награды

Google: россияне всё больше ищут про криптовалюты

Какие вопросы задавали пользователи Google в последнее время? Россиян интересовало, что такое "спиннер", "биткоин" и, конечно, "версус". Эти термины вошли в топ-100 самых популярных запросов Google со словами "что такое" в первом полугодии 2017. Особенно часто за эти 6 месяцев пользователи искали информацию, связанную с криптовалютой.



Google: россияне всё больше ищут про криптовалюты



За тот же период более чем на 560% выросло число запросов, посвященных видам криптовалюты. При этом самый яркий рост показал интерес к Ethereum: количество запросов про эту криптовалюту выросло более чем на 760%. В то же время число запросов про биткоин выросло более чем на 220%. На фоне роста интереса к рынку пользователи стали чаще искать информацию и о майнинге: общее количество таких запросов увеличилось на 560%.





Среди всех запросов со словом "как" 69-е место занял запрос "как майнить биткоин", а в рейтинге запросов, включающих слова "кто такой", "кто такая" и "кто такие", на 27-м месте оказался запрос "кто такие майнеры".



ИСТОРИЯ ВОПРОСА



Криптовалюта, в отличие от традиционных фиатных валют, не печатается на станке государственных предприятий. Любой и каждый может установить на своем компьютере программу, которая будет решать математические задачи и добывать биткоины. Это процесс и называется майнингом. При этом от владельца ПК ничего не требуется: система распорядится мощностью компьютера сама в автоматическом режиме.



Многие поклонники биткоина видят в нем и других криптовалютах немало преимуществ и считают, что именно такая технология ляжет в основу новой экономики. Среди плюсов называется возможность мгновенно пересылать цифровую валюту любому человеку в любой точке земного шара, минуя посредника - банки и прочие финансовые институты. Сделки полностью анонимны и конфиденциальны. При этом каждый компьютер, на котором майнятся криптовалюты, содержит копию всех транзакций с самого начала существования системы, сюда же записываются все новые транзакции. Этот архив называется блокчейн. За счет этого решается проблема двойных транзакций.



Майнингом могут заниматься абсолютно все, но люди занимаются этим с помощью майнеров, созданных на видеокартах, но эта технология уже устарела. Сейчас майнеры на видеокартах заменяются майнерами на процессорах. Плюс в майнерах на видеокартах тоже есть: его может создать абсолютно любой человек и приобщиться к новым технологиям. Вместе с тем они будут проигрывать крупным "фермам".



Сколько же стоит майнинговое оборудование? По словам российского предпринимателя и интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, цена простого майнера, который можно поставить даже дома, порядка $1,5 тыс. А вот уже промышленные майнеры обойдутся дороже. Кстати, нужно понимать, что майнер может за всю свою "жизнь" не найти ни одного верного решения. Соответственно затраты по покупку оборудования могут не окупиться, именно поэтому майнеры объединяются в так называемые пулы.



Иными словами, они объединяют свои мощности и получают вознаграждение пропорционально этим самым мощностям. Впрочем, из-за бурного роста курса криптовалют в этом году многие майнеры отбили свои вложения за 2-3 месяца. То есть изменение курса криптовалюты также играет важную роль, что, впрочем, очевидно.





Существует мнение, что тренды распространяются от центра России к регионам, но не в этом случае. Самый большой рост интереса к индустрии был замечен в Хабаровском крае (+309% запросов). При этом рост числа запросов про отдельные криптовалюты — Ethereum (+1114%) и Bitcoin (+317%) — также оказался в этом регионе выше среднего по стране.



Вместе с тем, жители Калининграда в первом полугодии 2017 г. стали вводить на 674% больше запросов, посвященных майнингу, — это самый яркий показатель роста интереса к этой категории среди всех регионов России.



С марта 2017 г. значительно выросла заинтересованность россиян в ICO по сравнению с IPO. Значит ли это, что теперь жители России будут активнее инвестировать средства в криптовалюту, чем в акции компаний? Мы не знаем, но точно советуем вам следить за развитием событий.



Подробнее: Несмотря на то что первая криптовалюта была запущена еще в 2009 г., наибольший всплеск интереса российских пользователей к этой индустрии пришелся именно на первое полугодие 2017 г. Только представьте, с января по июнь количество запросов про индустрию в целом увеличилось более чем на 250%.За тот же период более чем на 560% выросло число запросов, посвященных видам криптовалюты. При этом самый яркий рост показал интерес к Ethereum: количество запросов про эту криптовалюту выросло более чем на 760%. В то же время число запросов про биткоин выросло более чем на 220%. На фоне роста интереса к рынку пользователи стали чаще искать информацию и о майнинге: общее количество таких запросов увеличилось на 560%.Среди всех запросов со словом "как" 69-е место занял запрос "как майнить биткоин", а в рейтинге запросов, включающих слова "кто такой", "кто такая" и "кто такие", на 27-м месте оказался запрос "кто такие майнеры".Криптовалюта, в отличие от традиционных фиатных валют, не печатается на станке государственных предприятий. Любой и каждый может установить на своем компьютере программу, которая будет решать математические задачи и добывать биткоины. Это процесс и называется майнингом. При этом от владельца ПК ничего не требуется: система распорядится мощностью компьютера сама в автоматическом режиме.Многие поклонники биткоина видят в нем и других криптовалютах немало преимуществ и считают, что именно такая технология ляжет в основу новой экономики. Среди плюсов называется возможность мгновенно пересылать цифровую валюту любому человеку в любой точке земного шара, минуя посредника - банки и прочие финансовые институты. Сделки полностью анонимны и конфиденциальны. При этом каждый компьютер, на котором майнятся криптовалюты, содержит копию всех транзакций с самого начала существования системы, сюда же записываются все новые транзакции. Этот архив называется блокчейн. За счет этого решается проблема двойных транзакций.Майнингом могут заниматься абсолютно все, но люди занимаются этим с помощью майнеров, созданных на видеокартах, но эта технология уже устарела. Сейчас майнеры на видеокартах заменяются майнерами на процессорах. Плюс в майнерах на видеокартах тоже есть: его может создать абсолютно любой человек и приобщиться к новым технологиям. Вместе с тем они будут проигрывать крупным "фермам".Сколько же стоит майнинговое оборудование? По словам российского предпринимателя и интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, цена простого майнера, который можно поставить даже дома, порядка $1,5 тыс. А вот уже промышленные майнеры обойдутся дороже. Кстати, нужно понимать, что майнер может за всю свою "жизнь" не найти ни одного верного решения. Соответственно затраты по покупку оборудования могут не окупиться, именно поэтому майнеры объединяются в так называемые пулы.Иными словами, они объединяют свои мощности и получают вознаграждение пропорционально этим самым мощностям. Впрочем, из-за бурного роста курса криптовалют в этом году многие майнеры отбили свои вложения за 2-3 месяца. То есть изменение курса криптовалюты также играет важную роль, что, впрочем, очевидно.Существует мнение, что тренды распространяются от центра России к регионам, но не в этом случае. Самый большой рост интереса к индустрии был замечен в Хабаровском крае (+309% запросов). При этом рост числа запросов про отдельные криптовалюты — Ethereum (+1114%) и Bitcoin (+317%) — также оказался в этом регионе выше среднего по стране.Вместе с тем, жители Калининграда в первом полугодии 2017 г. стали вводить на 674% больше запросов, посвященных майнингу, — это самый яркий показатель роста интереса к этой категории среди всех регионов России.С марта 2017 г. значительно выросла заинтересованность россиян в ICO по сравнению с IPO. Значит ли это, что теперь жители России будут активнее инвестировать средства в криптовалюту, чем в акции компаний? Мы не знаем, но точно советуем вам следить за развитием событий.Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/90369

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