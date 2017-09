Sprout Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 04.08.2015 Сообщений: 1,658 Благодарностей: 190 УГ: 8 КП: 0.111

Кто такие «Киты»? Кто такие «Киты»?





Термин "кит" повсеместно используют для описания крупных игроков, часто показывающихся на рынке биткоина.

Океан - уместная метафора для рынка, поскольку затем можно расширить эту метафору, включив в неё большую рыбу и мелкую рыбу; акул, собирающихся для поживы; волны, когда рынок движется - и так далее.

Но, скорее всего, термин «кит» применяется к неправильному классу инвесторов, потому что игроки, описанные ниже, действительно являются самыми большими существами в Криптовалютном океане.



Дельфины







Они показываются на биржах время от времени с ордерами примерно на 1000 BTC и, по общему мнению, «киты» из «стакана» являются крупными игроками, которые могут двигать рынок и манипулировать ценой в том направлении, которого они желают. Однако, такая точка зрения не является точной. Факт состоит в том, что существуют ещё более крупные игроки, также называемые китами, которые не участвуют в игре на криптовалютном рынке через красочные web-интерфейсы, которые биржи предлагают нам, участникам «розничного рынка» ( «мелкой рыбе»).



Киты



https://www.cryptocoinsnews.com/wp-c...le-755x500.jpg



Крупные игроки, известные также как хедж-фонды (Hege Funds) и Фонды инвестиций в биткоины (Bitcoin Investment Funds). Некоторые из этих фондов заявили о своём присутствии в водах Океана криптовалюты:

Pantera Capital

Bitcoins Reserve

Binary Financial

Coin Capital Partners

Falcon Global Capital

Fortress

Bitcoin Investment Trust

Global Advisors Bitcoin Investment Fund

Другим ещё предстоит проявить себя, к таким относится, например Bitcoin Index Fund

– и многие другие, которые могут существовать, а могут и не существовать, в зависимости от точности Ваших источников информации и мощности Вашего сонара.

Эти фонды, как правило, управляют капиталами в сотни и тысячи BTC, которые они стратегически и скрытно направляют через биржи с помощью специальных систем – вне поля зрения обычных «розничных» торговцев.

Имея в распоряжении настолько громадные капиталы, подобные учреждения могут двигать рынком по своей воле. Именно эти игроки и делают метафору «Кита» истинной, потому, что любой другой обитатель океана вынужден убираться с их дороги, или будет оттуда убран неодолимой силой. Кроме того, нет течений настолько сильных, чтобы сбить Кита с его курса, таким образом намерения Кита и являются тем путём, которым двигается рынок.



Ликвидность биткоина



Попадание на рынок суммы, скажем, в 50000 BTC по курсу этой недели вызовет резкий скачок цены. Указанное действие является бессмысленным – как и меньшие игроки, Киты стремятся купить по низкой цене и продать по более высокой, иными словами, получить доход от каждой своей инвестиции.

Ниже представлен диалог между API биржи Bitstamp через IRC-канал #bitcoin-otc:



Цитата: [14:01] | ;;market buy 50000

[14:01] | Bitstamp | This order would exceed the size of the order book. You would buy 19,434.758 bitcoins, for a total of 19,191,083.3531 USD and take the price to 99,999.9900 API Bitstamp):



Цитата: [14:07] | ;;market buy 10000

[14:07] | Bitstamp | A market order to buy 10,000 bitcoins right now would take 6,213,164.9471 USD and would take the last price up to 660.8200 USD, resulting in an average price of 621.3165 USD/BTC.



Сюда, пожалуйста



https://www.cryptocoinsnews.com/wp-c...se-187x300.jpg



Учитывая стремление подобных организаций сделать большие торговые сделки максимально доходными, неудивительно, что они пытаются увеличить дистанцию, на которую пройдут цены, вовлекая «розничных» игроков (маленькую рыбёшку) присоединиться к ним в движении. Таким образом, крупнейшние игроки не имеют другого выбора, кроме как «направлять» рынок: считывать более широкие рыночные условия, оценивать «настроения» в среде «розничного сектора» и готовность участников рынка двигаться в определённом направлении.

Как только возможность получения прибыли определена, возникает задача «помассировать» рынок и направить его участников в нужном направлении. Институциональный игрок, действуя таким образом достигает большего ROI – инвестицией при этом были траты на «массирование» рынка для придания ему некоторого движения в нужном направлении, а результатом – то, что «мелкая рыба» и новые публичне игроки заглотили наживку и сами побежали в нужную сторону, увеличивая тем самым «



Общерыночное явление



Если читатель решит, что это звучит невероятно, то могу Вас заверить, что это не моя теория работы рынка, а

Большие банки, маркетмейкеры большинства рынков Форекс, имеют команды трейдеров, нанятых делать как раз



Рынок Биткоина имеет несколько характеристик, которые делают его идеальным для крупных инвесторов, занимающихся рискованными вложениями, таких, как хедж-фонды:

Малая капитализация рынка

Относительно неискушённые игроки

Отсутствие конкурентов в виде банков

Практически полное отсутствие регуляции

Организации, вышеупомянутые в статье, очевидно, начали проявлять активность на рынке Биткоина около двух лет назад. Хотя нет смысла говорить о



Заключение



Таким образом, всё сказаное не про ордер в 1000 BTC, который Вы могли бы увидеть в «стакане» на бирже, или не про 50 BTC, которые прошли сегодня через онлайн-ритейл Dell. Рынок Биткоина, несмотря на высокий риск и трудные для понимания инновации, лежащие в его основе, является реализацией самых смелых мечтаний спекулянтов. Все время, пока рынок корректируется вниз – он корректируется потому, что крупнейшие игроки заготовили приманку для «мелкой рыбёшки»..

Что же касается малой рыбы в Криптовалютном океане, то её наиболее выгодный образ действий – это плыть вместе с Китом и уплывать «во все плавники», когда он начинает двигаться к поверхности. И главной задачей тут является точно понять, когда настанет то самое время.



Переведено

Источник Термин "кит" повсеместно используют для описания крупных игроков, часто показывающихся на рынке биткоина.Океан - уместная метафора для рынка, поскольку затем можно расширить эту метафору, включив в неё большую рыбу и мелкую рыбу; акул, собирающихся для поживы; волны, когда рынок движется - и так далее.Но, скорее всего, термин «кит» применяется к неправильному классу инвесторов, потому что игроки, описанные ниже, действительно являются самыми большими существами в Криптовалютном океане.Они показываются на биржах время от времени с ордерами примерно на 1000 BTC и, по общему мнению, «киты» из «стакана» являются крупными игроками, которые могут двигать рынок и манипулировать ценой в том направлении, которого они желают. Однако, такая точка зрения не является точной. Факт состоит в том, что существуют ещё более крупные игроки, также называемые китами, которые не участвуют в игре на криптовалютном рынке через красочные web-интерфейсы, которые биржи предлагают нам, участникам «розничного рынка» ( «мелкой рыбе»).Крупные игроки, известные также как хедж-фонды (Hege Funds) и Фонды инвестиций в биткоины (Bitcoin Investment Funds). Некоторые из этих фондов заявили о своём присутствии в водах Океана криптовалюты:Другим ещё предстоит проявить себя, к таким относится, например– и многие другие, которые могут существовать, а могут и не существовать, в зависимости от точности Ваших источников информации и мощности Вашего сонара.Эти фонды, как правило, управляют капиталами в сотни и тысячи BTC, которые они стратегически и скрытно направляют через биржи с помощью специальных систем – вне поля зрения обычных «розничных» торговцев.Имея в распоряжении настолько громадные капиталы, подобные учреждения могут двигать рынком по своей воле. Именно эти игроки и делают метафору «Кита» истинной, потому, что любой другой обитатель океана вынужден убираться с их дороги, или будет оттуда убран неодолимой силой. Кроме того, нет течений настолько сильных, чтобы сбить Кита с его курса, таким образом намерения Кита и являются тем путём, которым двигается рынок.Попадание на рынок суммы, скажем, в 50000 BTC по курсу этой недели вызовет резкий скачок цены. Указанное действие является бессмысленным – как и меньшие игроки, Киты стремятся купить по низкой цене и продать по более высокой, иными словами, получить доход от каждой своей инвестиции.Ниже представлен диалог междучерез IRC-канал #bitcoin-otc:Покупка 1 BTC прямо сейчас и продажа его через доли секунды приведёт к убытку из-за наличия спреда между ценой покупки и продажи. Если количество торгуемых BTC поднять до 10000, предполагая, что биржа сможет принять такое их количество, не только приведёт к движению цены на рынке, но также приведёт к росту ордеров на продажу (ask), также как и получению дохода многими участниками из-за усреднения цены (ниже снова пример взаимодействия с):Таким образом, большие транзацкии на рынке приемлемы для выхода из сделок, но не для того, чтобы их начинать, так как эффект спреда и срабатывающие ограничения препятствуют уменьшению эффекта крупных сделок на рынке. Вместо таких сделок крупнейшие игроки вынуждены распределять во времени и скрывать свои рыночные позиции путём их разделения на множество мелких ордеров и затем по каплям вливать их на биржи в течение часов, дней или недель.Учитывая стремление подобных организаций сделать большие торговые сделки максимально доходными, неудивительно, что они пытаются увеличить дистанцию, на которую пройдут цены, вовлекая «розничных» игроков (маленькую рыбёшку) присоединиться к ним в движении. Таким образом, крупнейшние игроки не имеют другого выбора, кроме как «направлять» рынок: считывать более широкие рыночные условия, оценивать «настроения» в среде «розничного сектора» и готовность участников рынка двигаться в определённом направлении.Как только возможность получения прибыли определена, возникает задача «помассировать» рынок и направить его участников в нужном направлении. Институциональный игрок, действуя таким образом достигает большего ROI – инвестицией при этом были траты на «массирование» рынка для придания ему некоторого движения в нужном направлении, а результатом – то, что «мелкая рыба» и новые публичне игроки заглотили наживку и сами побежали в нужную сторону, увеличивая тем самым « влияние на рынок » и « эффект рогатки ».Если читатель решит, что это звучит невероятно, то могу Вас заверить, что это не моя теория работы рынка, а стандартная практика хедж-фондов Большие банки, маркетмейкеры большинства рынков Форекс, имеют команды трейдеров, нанятых делать как раз всё вышеуказанное , только через торговые планы, сохраняющиеся где угодно от дня до нескольких недель.Рынок Биткоина имеет несколько характеристик, которые делают его идеальным для крупных инвесторов, занимающихся рискованными вложениями, таких, как хедж-фонды:Организации, вышеупомянутые в статье, очевидно, начали проявлять активность на рынке Биткоина около двух лет назад. Хотя нет смысла говорить о сговоре , кажется разумным, что крупные игроки должны (по крайней мере, иногда) координировать свои действия. Учитывая, что есть члены сообщества, которые, как известно, владеют значительным количеством биткойнов, можно себе представить, что они будут разумно обсуждать и согласовывать свои интересы с другими потенциальными движущими силами рынка.Таким образом, всё сказаное не про ордер в 1000 BTC, который Вы могли бы увидеть в «стакане» на бирже, или не про 50 BTC, которые прошли сегодня через онлайн-ритейл Dell. Рынок Биткоина, несмотря на высокий риск и трудные для понимания инновации, лежащие в его основе, является реализацией самых смелых мечтаний спекулянтов. Все время, пока рынок корректируется вниз – он корректируется потому, что крупнейшие игроки заготовили приманку для «мелкой рыбёшки»..Что же касается малой рыбы в Криптовалютном океане, то её наиболее выгодный образ действий – это плыть вместе с Китом и уплывать «во все плавники», когда он начинает двигаться к поверхности. И главной задачей тут является точно понять, когда настанет то самое время.Переведено Sprout , специально для MMGP

Реклама: Получи бесплатный билет на блокчейн-конференцию в Стокгольме!

__________________