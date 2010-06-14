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Не могу посмотреть свой кошелёк с поинтами

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Старый Сегодня, 05:47
#1
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Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 1,659
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КП: 0.111
Не могу посмотреть свой кошелёк с поинтами
Собственно, сабж.
Просто не могу посмотреть поинты, начисления и т.д.

Раньше, где-то полгода назад мог. Сейчас решил, что хватит это терпеть и спрашиваю, как это таки сделать?
Sprout вне форума  
Старый Сегодня, 11:43
#2
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Re: Не могу посмотреть свой кошелёк с поинтами
Цитата:
Сообщение от Sprout Посмотреть сообщение
Просто не могу посмотреть поинты, начисления и т.д.
http://mmgp.ru/wallet.php?u=329282

В шапке форума в правом верхнем углу:

КП: хххххххх Поинты: хххх

Кол-во ваших поинтов - это ссылка на ваш кошелёк.
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