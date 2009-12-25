Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,994 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

МГИМО откроет курсы повышения квалификации юристов в сфере блокчейна

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:44
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,515
Благодарностей: 9,028
УГ: 11
КП: 0.157
подарки
награды Волшебный горшочек 
МГИМО откроет курсы повышения квалификации юристов в сфере блокчейна


Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) откроет первые в стране курсы повышения квалификации для юристов в сфере блокчейна. Информацией об этом поделилась с журналом ForkLog руководитель рабочей группы Госдумы по оценкам риска оборота криптовалют Элина Сидоренко.

“МГИМО готовится стать центром анализа новых блокчейн-технологий. 25 сентября 2017 года будут запущены первые в истории России курсы повышения квалификации по правовым основам блокчейн-технологий, где будет предусмотрена выдача дипломов государственного образца. Эти курсы в первую очередь рассчитаны на юристов, но могут быть интересны и для экономистов”, — рассказала она.
Как заверили создатели этих курсов, проблема современной цифровой экономики заключается в том, что многие серьезные продукты не могут получить надлежащего правового оформления. Даже при отсутствии правового регулирования уже сейчас можно предоставить хорошие правовые механизмы для осуществления работы смарт-контрактов и для использования криптовалюты и проведения ICO на основе существующих моделей.

Эти курсы будут интересны и госслужащим, так как серьезное внимание в них будет уделено так называемому сервисному или инфраструктурному блокчейну. Лекторами курса выступят ведущие специалисты в этой области, прежде всего из Центрального банка РФ, представители официальных министерств и ведомств (Госдумы, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга), а также такие крупные игроки, как Сбербанк, ассоциация “Финтех” и т. д.

“Курсы продлятся одну неделю. Набор на них будет объявлен в ближайшее время. Кроме того, в ближайшие дни начнет официально работать Центр цифровой экономики и финансовых инноваций при МГИМО. Помимо образовательной и научной части, этот центр станет той самой давно ожидаемой площадкой, где экспертное сообщество сможет сформировать свою позицию и предоставить ее на рассмотрение рабочей группы Госдумы по оценкам риска оборота криптовалют, в части оценки регуляторики”, — добавила Сидоренко.
Кроме того, центр будет осуществлять правовую экспертизу отдельных проектов, проводить онлайн- и реальные встречи, так называемые ситуативные тренинги, посвященные изучению новых технологий, а также заниматься созданием финансовых моделей проведения ICO и т. д.

Структура курсов:

Первый блок — юридическая природа и технические параметры блокчейна;
Второй блок — блокчейн-реестры в публичной и частной сферах;
Третий блок — смарт-контракты;
Четвертый блок — криптовалюта;
Пятый блок — ICO.

На завершающем этапе курса защищаются проекты юридического сопровождения финансовых технологий.

Вся официальная информация будет доступна в ближайшее время на сайте МГИМО.

Напомним, ранее Элина Сидоренко анонсировала проведение первого в российской юрисдикции ICO с правовой экспертизой.

Источник
__________________
Реклама: Получи бесплатный билет на блокчейн-конференцию в Стокгольме!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
За 2.5 года 170% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!
Ищу рекламодателя I Альтернатива ВТС-е
pilot10 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
За 8 лет Россия подала только 17 патентных заявок в сфере блокчейна upline Горячие новости 0 28.08.2017 21:46
Платформа WINGS сотрудничает с Airbitz для повышения безопасности блокчейна Анна Чернобай Новости криптовалют 0 16.11.2016 12:43
В Австралии обнародовали планы по использованию блокчейна в сфере государства Анна Чернобай Новости криптовалют 0 31.10.2016 23:55
Первокурсники тоже плачут: студент МГИМО лишился Mercedes за 6,1 млн рублей chu Новости в мире финансов и инвестиций 6 19.11.2015 14:47
Белые каталоги для повышения повышения тИЦ и PR Mirvam Прочее 3 22.04.2010 09:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Olkibmonitor
Anixgold - anixgold.com
От Olkibmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Существует ли такая партнерка?
От Cooper13 в разделе «Партнерские программы»
Аватара нет
key profit - www.keyprofit.net
От Keyprofit008 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Отработка системы
От Fa$t в разделе «Торговые стратегии»
Аватара нет
ОАО Русснефть. Информация для инвесторов
От ppnfru в разделе «Российские эмитенты»
Аватар LSasha
Павел Дуров покидает «В контакте»
От LSasha в разделе «Социальные сети»
.     
Пользователей
420,994
Тем
487,055
Сообщений
12,102,505

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube