МГИМО откроет курсы повышения квалификации юристов в сфере блокчейна

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) откроет первые в стране курсы повышения квалификации для юристов в сфере блокчейна. Информацией об этом поделилась с журналом ForkLog руководитель рабочей группы Госдумы по оценкам риска оборота криптовалют Элина Сидоренко.
“МГИМО готовится стать центром анализа новых блокчейн-технологий. 25 сентября 2017 года будут запущены первые в истории России курсы повышения квалификации по правовым основам блокчейн-технологий, где будет предусмотрена выдача дипломов государственного образца. Эти курсы в первую очередь рассчитаны на юристов, но могут быть интересны и для экономистов”, — рассказала она.
Как заверили создатели этих курсов, проблема современной цифровой экономики заключается в том, что многие серьезные продукты не могут получить надлежащего правового оформления. Даже при отсутствии правового регулирования уже сейчас можно предоставить хорошие правовые механизмы для осуществления работы смарт-контрактов и для использования криптовалюты и проведения ICO на основе существующих моделей.
Эти курсы будут интересны и госслужащим, так как серьезное внимание в них будет уделено так называемому сервисному или инфраструктурному блокчейну. Лекторами курса выступят ведущие специалисты в этой области, прежде всего из Центрального банка РФ, представители официальных министерств и ведомств (Госдумы, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга), а также такие крупные игроки, как Сбербанк, ассоциация “Финтех” и т. д.
“Курсы продлятся одну неделю. Набор на них будет объявлен в ближайшее время. Кроме того, в ближайшие дни начнет официально работать Центр цифровой экономики и финансовых инноваций при МГИМО. Помимо образовательной и научной части, этот центр станет той самой давно ожидаемой площадкой, где экспертное сообщество сможет сформировать свою позицию и предоставить ее на рассмотрение рабочей группы Госдумы по оценкам риска оборота криптовалют, в части оценки регуляторики”, — добавила Сидоренко.
Кроме того, центр будет осуществлять правовую экспертизу отдельных проектов, проводить онлайн- и реальные встречи, так называемые ситуативные тренинги, посвященные изучению новых технологий, а также заниматься созданием финансовых моделей проведения ICO и т. д.
Структура курсов:
Первый блок — юридическая природа и технические параметры блокчейна;
Второй блок — блокчейн-реестры в публичной и частной сферах;
Третий блок — смарт-контракты;
Четвертый блок — криптовалюта;
Пятый блок — ICO.
На завершающем этапе курса защищаются проекты юридического сопровождения финансовых технологий.
Вся официальная информация будет доступна в ближайшее время на сайте МГИМО.
Напомним, ранее Элина Сидоренко анонсировала проведение первого в российской юрисдикции ICO с правовой экспертизой.
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