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Что "пенсионерка" Пугачева может купить на свою пенсию или просто инвестировать



В народ попали сведения о реальной пенсии популярной российской певицы Аллы Пугачевой - об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказала главный пиарщик Пенсионного фонда России г-жа Нагога. Итак, в настоящий момент Алла Борисовна получает на руки чуть более 10 000 рублей, однако, она считается работающей пенсионеркой и если она официально прекратит работать, то тогда её пенсионные выплаты возрастут уже до 20 000 рублей. Плюс также она сможет получить в любое время материнский капитал на своих 2 детей, которых она воспитывает со своим нынешним мужем Максимом Галкиным.



Онлайн-издание Банки.ру ради интереса решило подсчитать, а что сейчас Алла Борисовна могла бы купить на эти свои 10 000 пенсионных рублей или к примеру, куда бы она их инвестировала. Ниже представлены примеры этих расчетов:



1). 10 000 рублей именно в такую сумму сейчас обойдется визовый сбор, если вдруг Алла Борисовна захочет съездить в турпоездку в США - правда сейчас ждать визу придётся очень долго т.к. у России с США сейчас полный раздрай в отношениях.



2). Также за 10 000 рублей она сможет посетить концерт того же Шнура вместе с его ВИА "Ленинград" - такова сейчас стоимость одного ВИП-билета на сиё мероприятие.



3). А родной Сбербанк может предложить ей инвестировать свою "десятку" аж в 53 свои акции и видимо потом жить на неплохие дивиденты от них.



4). 2 африканских ежа за 10 000 рублей могут без проблем пополнить её коллекцию домашних животных. И точно за такие же условия покупки в её доме могут прекрасно поселиться 2 императорских скорпиона.



5). Если Алла Борисовна не боится высоты, то она может запросто сигануть с высоты в 4000 метров с парашютом, но правда в "объятьях" инструктора, который будет просто к ней прикреплен на ремне. Естественно за все удовольствие надо будет выложить те самые 10 000 руб.



6). Если её муж будет не против покупки целой тонны отборных яблок, то выложив за них сейчас 10 00 рублей, в дальнейшем их можно будет выжать и сделать из них почти 350 литров вкусного и полезного сидра.



7). Видимо впечатлявшись свежим фото Навального поедающим на одном недавнем мероприятии лапшу быстрого приготовления "Доширак" сотрудники банки.ру предлагают и Пугачевой купить на свои 10 000 рублей 263 пачки этой отменной лапши - говорят этого хватает почти на полгода вкусного питания.



8). Ну и тему криптовалют, они естественно тоже не обошли, и если у Аллы Борисовны не дрогнет рука и она сумеет через обменники в Интернете поменять свои 10 000 рублей на биткоины, то на текущий момент у неё будет приблизительно где-то 0,04 свежевыпущенных биткойнов, что согласитесь уже не так уж и плохо.



9). Также вместо биткойнов за 10 000 руб. можно попробовать купить такую экзотическую для России валюту как казахстанский тенге и это будет тогда аж 57 240 казахстанских тенге! Хотя зачем ей на Кипре с Галкиным теньге вопрос, конечно, интересный!





Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59a88fee377e0 В народ попали сведения о реальной пенсии популярной российской певицы Аллы Пугачевой - об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказала главный пиарщик Пенсионного фонда России г-жа Нагога. Итак, в настоящий момент Алла Борисовна получает на руки чуть более 10 000 рублей, однако, она считается работающей пенсионеркой и если она официально прекратит работать, то тогда её пенсионные выплаты возрастут уже до 20 000 рублей. Плюс также она сможет получить в любое время материнский капитал на своих 2 детей, которых она воспитывает со своим нынешним мужем Максимом Галкиным.Онлайн-издание Банки.ру ради интереса решило подсчитать, а что сейчас Алла Борисовна могла бы купить на эти свои 10 000 пенсионных рублей или к примеру, куда бы она их инвестировала. Ниже представлены примеры этих расчетов:1). 10 000 рублей именно в такую сумму сейчас обойдется визовый сбор, если вдруг Алла Борисовна захочет съездить в турпоездку в США - правда сейчас ждать визу придётся очень долго т.к. у России с США сейчас полный раздрай в отношениях.2). Также за 10 000 рублей она сможет посетить концерт того же Шнура вместе с его ВИА "Ленинград" - такова сейчас стоимость одного ВИП-билета на сиё мероприятие.3). А родной Сбербанк может предложить ей инвестировать свою "десятку" аж в 53 свои акции и видимо потом жить на неплохие дивиденты от них.4). 2 африканских ежа за 10 000 рублей могут без проблем пополнить её коллекцию домашних животных. И точно за такие же условия покупки в её доме могут прекрасно поселиться 2 императорских скорпиона.5). Если Алла Борисовна не боится высоты, то она может запросто сигануть с высоты в 4000 метров с парашютом, но правда в "объятьях" инструктора, который будет просто к ней прикреплен на ремне. Естественно за все удовольствие надо будет выложить те самые 10 000 руб.6). Если её муж будет не против покупки целой тонны отборных яблок, то выложив за них сейчас 10 00 рублей, в дальнейшем их можно будет выжать и сделать из них почти 350 литров вкусного и полезного сидра.7). Видимо впечатлявшись свежим фото Навального поедающим на одном недавнем мероприятии лапшу быстрого приготовления "Доширак" сотрудники банки.ру предлагают и Пугачевой купить на свои 10 000 рублей 263 пачки этой отменной лапши - говорят этого хватает почти на полгода вкусного питания.8). Ну и тему криптовалют, они естественно тоже не обошли, и если у Аллы Борисовны не дрогнет рука и она сумеет через обменники в Интернете поменять свои 10 000 рублей на биткоины, то на текущий момент у неё будет приблизительно где-то 0,04 свежевыпущенных биткойнов, что согласитесь уже не так уж и плохо.9). Также вместо биткойнов за 10 000 руб. можно попробовать купить такую экзотическую для России валюту как казахстанский тенге и это будет тогда аж 57 240 казахстанских тенге! Хотя зачем ей на Кипре с Галкиным теньге вопрос, конечно, интересный!Специально для mmgp.ru

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