Важная тема Конкурс по ставкам на спорт №64 ($100 от Betpamm) Правила:

Конкурс проходит 1-30 сентября. Время конкурса московское, до конца месяца должны быть рассчитаны все ставки.



Участвовать может любой пользователь форума mmgp, имеющий 50 сообщений.



Необходимо зарегистрировать на



Создание памм-счёта (на виртульные деньги) :

- в поле Название ввести произвольное название латинскими буквами.

- в поле Капитал указать размер банка. Не меньше 100vrur/10$, но и не больше средств доступных на лицевом счету VRURxxxx/USDxxxx.

- в списке Лицевой счет выбрать "VRURxxxx" или "USDxxxx"

- в списке Лицевой счет выбрать "VRURxxxx"

- в списке Показывать историю - Показывать рассчитанные или Показывать все.

- в поле Макс ставка на рынок,% желательно указать 5

- в поле Группа указать "mmgp_betpamm_64" без кавычек, это автоматически включит Ваш ПАММ счёт в рейтинг турнира.



На своём демо-аккаунте необходимо сделать 20-25 ставок " ЗА ".



Все ставки ровно по 5% от текущего банка. Не более 1 ставки на одно событие (не путать с "рынком").



Минимальный коэффициент - 1.5, максимальный - 4.0



Разрешается делать не более 3 ставок в день. Если счёт на реальные деньги, то нету ограничений на максимальное количество ставок за день.



В каких случаях происходит дисквалификация из конкурса:

Если по итогам конкурса количество ставок участника менее 20 или более 25.

Если были ставки размером менее чем 4.9% или более чем 5.1%.

Если были ставки с коэффициентом более 4.0 или менее 1.5.

При редактировании сообщения с названием своего памм-счёта.

Если были 2 и более ставки на одно и тоже событие.

Если сделаны ставки до того, как опубликовали свой памм-счёт в эту тему.

и в других случаях при нарушение правил!



Тот у кого по итогам месяца больше процент доходности на счету, тот и выше в турнирной таблице.



Турнирную таблицу можно смотреть



Регистрация в конкурсе доступна до 25 числа включительно. Жалобы по итогам конкурса принимаются в течение 24 часов после оглашения результатов.



дополнения в правила:



новые памм-счета в турнирной таблице появляются не позже 24 часов.

ограничения для паммов на виртуальные деньги: суммарно на всех счетах разрешается размещать не более 3 ставок в сутки.

ограничения для паммов на реальные деньги: для новых аккаунтов со сроком жизни меньше 90 дней, нельзя сделать ставку если на рынке меньше 200$

когда делаете ставку, в графе "размер ставки" рекомендую выставлять 5%



Спонсор конкурса - Betpamm



Призовой фонд - 100$

Распределение призового фонда:



1-е место 50$ (на счёт betpamm, сразу возможен вывод средств)

2-е место 30$ (на счёт betpamm, сразу возможен вывод средств)

3-е место 20$ (на счёт betpamm, сразу возможен вывод средств)

*призы выплачиваются при доходности не менее +10%





Укороченный вариант правил:



1. зарегистрировать памм-счёт.

2. выложить название памм-счёта в тему.

3. во время конкурса сделать 20-25 ставок по 5% на различные события, с коэффициентами 1.5-4.0

4. если пункты 1-3 выполнены не по порядку или с ошибками, то вы будете дисквалифицированы из конкурса.



Видео для пункта 1-2:

YouTube YouTube Конкурс проходит 1-30 сентября. Время конкурса московское, до конца месяца должны быть рассчитаны все ставки.Участвовать может любой пользователь форума mmgp, имеющий 50 сообщений.Необходимо зарегистрировать на бетпамме счёт на виртуальные или реальные деньги, скопировать в эту тему название счёта. Если у Вас ещё нету аккаунта на бетпамме, то зарегистрируйтесь по этой ссылке - в поле Название ввести произвольное название латинскими буквами.- в поле Капитал указать размер банка. Не меньше 100vrur/, но и не больше средств доступных на лицевом счету VRURxxxx/- в списке Лицевой счет выбрать "VRURxxxx" или- в списке Лицевой счет выбрать "VRURxxxx"- в списке Показывать историю - Показывать рассчитанные или Показывать все.- в поле Макс ставка на рынок,% желательно указать 5- в поле Группа указать "" без кавычек, это автоматически включит Ваш ПАММ счёт в рейтинг турнира.На своём демо-аккаунте необходимо сделать 20-25 ставок "".Все ставки ровно по 5% от текущего банка. Не более 1 ставки на одно событие (не путать с "рынком").Минимальный коэффициент - 1.5, максимальный - 4.0Разрешается делать не более 3 ставок в день. Если счёт на реальные деньги, то нету ограничений на максимальное количество ставок за день.Если по итогам конкурса количество ставок участника менее 20 или более 25.Если были ставки размером менее чем 4.9% или более чем 5.1%.Если были ставки с коэффициентом более 4.0 или менее 1.5.При редактировании сообщения с названием своего памм-счёта.Если были 2 и более ставки на одно и тоже событие.Если сделаны ставки до того, как опубликовали свой памм-счёт в эту тему.и в других случаях при нарушение правил!Тот у кого по итогам месяца больше процент доходности на счету, тот и выше в турнирной таблице.Турнирную таблицу можно смотреть здесь Регистрация в конкурсе доступна до 25 числа включительно. Жалобы по итогам конкурса принимаются в течение 24 часов после оглашения результатов.новые памм-счета в турнирной таблице появляются не позже 24 часов.разрешается размещать не более 3 ставок в сутки.для новых аккаунтов со сроком жизни меньше 90 дней, нельзя сделать ставку если на рынке меньше 200$когда делаете ставку, в графе "размер ставки" рекомендую выставлять 5%1. зарегистрировать памм-счёт.2. выложить название памм-счёта в тему.3. во время конкурса сделать 20-25 ставок по 5% на различные события, с коэффициентами 1.5-4.04. если пункты 1-3 выполнены не по порядку или с ошибками, то вы будете дисквалифицированы из конкурса.Видео для пункта 1-2:

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