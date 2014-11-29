Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,989 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Нацбанке Украины заявили, что не считают биткоин валютой, но не против майнинга

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:37
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,775
Благодарностей: 1,388
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
В Нацбанке Украины заявили, что не считают биткоин валютой, но не против майнинга

Сообщается, что главный украинский финансовый регулятор в лице его представителя г-на Якова Смолия, который исполняет обязанности руководителя Нацбанка Украины, по результатам заседания Совета финстабильности сделал сегодня важное заявление.

По словам главы Нацбанка биткойн не может считаться валютой в Украине, но майнить его всё же разрешается - в этом нет нарушения украинского законодательства. Как выразился г-н Смолий, специалисты НБУ в настоящее время видят в своих документах определения для таких понятий как валюта, валютные ценности, денежные суррогаты, цифровые электронные деньги, однако, соответствующей категории для биткойна они так и не смогли пока точно подобрать. Он напомнил, что биткойн сейчас не выпускается централизованно, однако через сеть Интернет им можно торговать точно так же как и любым другим товаром.

Он также подтвердил, что поиск определения биткойну не был пока завершен и совместно с другими государственными органами он будет продолжаться в ускоренном темпе и в рамках постоянно действующего Совета финстабильности.

В связи этим заявлением представителя НБУ, стоит также напомнить, что уже более 2-х месяцев назад Верховная Рада Украины не разрешила небанковским финансовым учреждениям осуществлять выпуск своих электронных денег, а также отказалась одобрить обращение в Украине криптовалют. А 3 недели назад Нацбанк Украины выступил с предложением наконец разработать и принять единую позицию относительно юридического статуса криптовалют в Украине и особенно биткойна. Это предложение озвучил тогда на своей страничке в Фейсбуке зампредседателя НБУ г-н Олег Чурий. Заодно он пообещал, что до конца августа с.г. юридический статус биткойна будет обсуждаться на Совете финстабильности в Киеве, ну и как видим это его обещание сегодня и было выполнено.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59a87fe4f3b0e
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В России заявили о вреде окружающей среде от майнинга криптовалют Kra100 Горячие новости криптовалют 11 26.08.2017 23:11
В Нацбанке Украины рассказали, как планируют поддержать курс гривны zlobikus Новости в мире финансов и инвестиций 9 07.01.2017 00:49
Газ из Украины на Донбасс не поступает, заявили в ЛНР. Ratatara Политика и экономика 4 24.02.2015 16:34
США заявили о возможных новых санкциях против РФ. Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 11 23.02.2015 20:51
В МИД РФ заявили об ущербе ЕС от санкций против России в этом году в 40 млрд евро kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 6 29.11.2014 19:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
platinaclix.com - PTC
От hmqiwi в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pankrat
Mount Cashmore - mountcashmore.com
От Pankrat в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Юлия Львовна
bitzer.com 2000 Litoshi / 5 min FH
От Юлия Львовна в разделе «Краны»
Аватар pilot10
Ужесточение контроля за капиталом в Китае породит новый Биткойн-бум
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар poker569
Веду набор в команду для создания онлайн бизнеса
От poker569 в разделе «Фриланс: общий форум»
Аватар Gordon-Gekko
start-capital.biz - рефбек 80% (12% от суммы вклада)
От Gordon-Gekko в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
420,989
Тем
487,047
Сообщений
12,102,162

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube