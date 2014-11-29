В Нацбанке Украины заявили, что не считают биткоин валютой, но не против майнинга

Сообщается, что главный украинский финансовый регулятор в лице его представителя г-на Якова Смолия, который исполняет обязанности руководителя Нацбанка Украины, по результатам заседания Совета финстабильности сделал сегодня важное заявление.
По словам главы Нацбанка биткойн не может считаться валютой в Украине, но майнить его всё же разрешается - в этом нет нарушения украинского законодательства. Как выразился г-н Смолий, специалисты НБУ в настоящее время видят в своих документах определения для таких понятий как валюта, валютные ценности, денежные суррогаты, цифровые электронные деньги, однако, соответствующей категории для биткойна они так и не смогли пока точно подобрать. Он напомнил, что биткойн сейчас не выпускается централизованно, однако через сеть Интернет им можно торговать точно так же как и любым другим товаром.
Он также подтвердил, что поиск определения биткойну не был пока завершен и совместно с другими государственными органами он будет продолжаться в ускоренном темпе и в рамках постоянно действующего Совета финстабильности.
В связи этим заявлением представителя НБУ, стоит также напомнить, что уже более 2-х месяцев назад Верховная Рада Украины не разрешила небанковским финансовым учреждениям осуществлять выпуск своих электронных денег, а также отказалась одобрить обращение в Украине криптовалют. А 3 недели назад Нацбанк Украины выступил с предложением наконец разработать и принять единую позицию относительно юридического статуса криптовалют в Украине и особенно биткойна. Это предложение озвучил тогда на своей страничке в Фейсбуке зампредседателя НБУ г-н Олег Чурий. Заодно он пообещал, что до конца августа с.г. юридический статус биткойна будет обсуждаться на Совете финстабильности в Киеве, ну и как видим это его обещание сегодня и было выполнено.
По материалам источник
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