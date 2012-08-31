Ethereum стал первым резидентом блокчейн-коммуны ВЭБ

В ходе мероприятия ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова отметила, что в современном мире для решения все более сложных задач в области науки и технологий необходимо...
ВЭБ организовал открытый разговор о блокчейне с основателем блокчейн-платформы Ethereum Виталиком Бутериным. Мероприятие состоялось в Центре компетенций блокчейн, который ВЭБ совместно с НИТУ «МИСиС» запустит в ближайшее время.
Цитата:
|
«ВЭБ открывает блокчейн-коммуну, в которой международная команда первоклассных экспертов в области блокчейна будет работать над пилотными проектами для дальнейшей реализации в корпоративном и государственном управлении.
К работе мы уже привлекли экспертов компаний Ethereum, Bitfury, Waves, мировых лидеров в области разработки блокчейна. Это будет одновременно центр блокчейн-компетенций и образовательный центр, куда начинающие разработчики блокчейн-платформ смогут прийти задать вопросы и получить ответы, а также поработать в режиме коворкинга с международной командой", —
сказал Сергей Горьков.
В центр компетенций уже приглашены студенты НИТУ «МИСиС», которые учатся по таким специальностям, как прикладная математика, информатика, вычислительная техника и электроника, наноэлектроника.
Говоря о перспективах развития различных видов валют, Виталик Бутерин заявил, что «через 20−40 лет у нас будет много разных видов валют».
Цитата:
|
«Раньше были государственные валюты и золото. В будущем компании начнут выпускать свои валюты, будут глобальные криптовалюты, города смогут выпускать свою валюту.
В кошельке у каждого человека будет несколько видов валют", —
предположил основатель компании Ethereum.
В ходе дискуссии особое внимание привлек к себе вопрос волатильности криптовалюты.
Цитата:
|
«Мы находимся в начале пути, криптовалюты будут показывать сумасшедший взлёт и падение. Думаю, что в течение нескольких лет будет стабильный рост, инвестировать в это перспективно, если не ожидать сиюминутной выгоды.
Это уже зрелая технология", —
заявил участник дискуссии, член Наблюдательного совета Ethereum и представитель Ethereum в России Владислав Мартынов.
Участники дискуссии также отметили, что технология блокчейн развивается, люди знают, как и где ее можно применять, а руководство ряда стран прорабатывает ее внедрение в госуправлении; также спикеры выразили мнение, что Россия может стать мировым лидером в сфере развития технологии блокчейн и призвали применять технологию в большем масштабе.
В ходе мероприятия ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова отметила, что в современном мире для решения все более сложных задач в области науки и технологий необходимо объединять ресурсы ведущих университетов и институтов развития.
Цитата:
|
«Сотрудничество НИТУ „МИСиС“ и Внешэкономбанка в сфере внедрения блокчейн-технологий позволит не только готовить высокопрофессиональные кадры для цифровой экономики будущего, но и создать настоящую „фабрику инновационных проектов“ для крупнейших предприятий отечественной промышленности», —
подчеркнула она.
Напомним, что в настоящее время ВЭБ разрабатывает подходы к применению технологии блокчейн и внутри Банка. Запущены и тестируются два прототипа технологических решений — для сделок торгового финансирования и управления инвестиционными проектами («Цифровой контракт»).
Уже зарегистрированы первые тестовые транзакции по цифровым договорам в инвестиционной сфере, впоследствии это решение может найти применение и в других сферах. Банк запустил электронный кошелек для благотворительного фонда «Старость в радость», первый благотворительный взнос сделал сотрудник ВЭБа в криптовалюте Ether (эфир) компании Ethereum.
Источник