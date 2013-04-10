Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,989 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

БизнесДром: "Торговать биткоинами можно вообще без доступа к Интернету"

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:23
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,775
Благодарностей: 1,388
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
БизнесДром: "Торговать биткоинами можно вообще без доступа к Интернету"


В России продолжают обсуждать вероятный запрет на покупку криптовалют частным лицам речь, о котором завёл российский Минфин, вернее его высокопоставленный представитель г-н Алексей Моисеев, выступая по нашему телевидению, в этот понедельник, 28 августа. Конечно, многим приверженцам криптовалют в такое не хочется верить, да и как технологически такое может произойти в 21 веке, когда даже школьники искусно владеют методами обхода сетевых блокировок с помощью тех же VPN-сервисов, то не очень понятно даже.

Между тем, мнение большинства членов российского финансового и даже банковского сообщества практически единодушно - если такой запрет будет установлен, то вряд ли кто будет его соблюдать, ведь интерес к криптовалютам в настоящее время на самом пике и в обозримой перспективе какого-либо снижения этого интереса явно не просматривается. Многие пользователи сети сейчас просто поглощены новыми криптовеяньеми, тем более они тесно связаны с заработком денежных средств, а это тема всегда горяча и актуальна.

Сегодня данную тему вероятного запрета криптовалют в России прокомментировал также и Арсений Поярков, основатель компании "БизнесДром". Это компания, бизнес которой связан с финансовыми консультациями для компаний в части исполнения требований ЦБ РФ, а также международных рейтинговых агентств.

По его мнению вряд ли властям РФ удастся организовать полное закрытие доступа россиян к криптовалютам. Он согласен, что как только такой запрет вступит в силу, то многие пользователи тут же перейдут на VPN-сервисы, чтобы обойти установленную блокировку площадок по торговле криптовалютами. Понятно, что тогда власти ещё более ужесточат давление и начнут бороться с самими VPN-сервисами, однако, такая практика слабо оправдывает себя даже например, в том же Китае - там тоже тот кто хочет и знает как, то довольно успешно справляются с "Великим китайским файрволом" - и это уже давно не секрет.

Тут ведь речь идёт о прибыли или неплохом заработке, а биткойн только за последние 4 года вырос в 150 раз (на 15 000 процентов), так что это наивно пытаться не допустить желающих к такому или сравнимому с таким потенциальному заработку от своих личных вложений в криптовалюты.

Кроме того, г-н Поярков упомянул о существующей возможности торговли биткойном пользователями без какого-либо доступа к Интернету. Просто при этом QR-коды доступа, сами пользователи начнут передавать друг другу на бумажных носителях и что? Власти начнут запрещать продажу листов или тетрадей? Но ведь такого не может быть даже в принципе!

А еще в августе этого года в новостях уже прошла информация о том что стартап Blockstream Satellite взялся за выполнение задачи по обеспечению трансляции о биткойн-транзакциях через уже арендованные им спутники связи. Передача таких транзакций станет возможна по всему миру (и в России, в том числе) в режиме реального времени, причем доступ к Интернету даже не потребуется, сделки просто может будет совершать с помощью тех же, например, sms-сообщений. Под словом "сделки" конечно, имеется ввиду торговля биткойнами. Обратно - запретить такое практически будет невозможно, а умельцы всегда найдут способ как обойти любые запреты. Поэтому откровенно говоря, Поярков не очень понимает, зачем Минфину понадобились такие аргументы против криптовалюты, которые мы услышали по ТВ в понедельник, ведь до этого момента отношение по крайней мере финансовых властей к криптовалютам выражалось в более доброжелательном настрое. И вдруг вектор резко сменился. С чего вдруг?

Между тем, Поярков также ещё отметил, что хотя криптовалют в мире сейчас с каждым днём становится всё больше и больше, однако их ликвидность на рынке пока очень мала. По приблизительным оценкам общая капитализация всего криптовалютного рынка составляет сейчас что-то около 150 млрд долл. США и этот рынок остается пока очень изменчивым. Практически любой значительный игрок на нём может своими вливаниями как резко поднять цену на биткойн, так и конечно, опустить её. Стабилизации курсов криптовалют стоит ждать только через пару-тройку лет.

Специально для форума mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59a86e59a10ee
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 00:26.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эпично: Путин подписал закон о запрете анонимайзеров / "А это вообще возможно?" assss Софт 3 09.08.2017 12:19
Система "4 окна", или "Как не нужно торговать на рынке". Видеообзор системы Alexsey91 Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий 0 13.10.2016 13:58
США выделит $60 млн для обеспечения "нецензурируемого доступа в интернет в РФ" Sashoua Политика и экономика 1 20.12.2014 01:05
Можно ли торговать вообще без убытков, или кто как хеджируется? Дмитрий Manager Forex: общий форум 78 10.04.2013 21:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Honestt
Trend-Solutions - trend-solutions.biz
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Голосовая биометрия: в Беларуси банки будут узнавать клиента по голосу
От Aliaksandre в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар all-hyips
MultiOptimus - multioptimus.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kelltrach
Angelo Capital - angelocapital.com
От kelltrach в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар BiziAlen
Знаменитый инвестор Миллер в свои 67 лет заработал десятикратную прибыль на биткоине
От BiziAlen в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Алексей Ст
Вопрос к обладателям акций
От Алексей Ст в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
.     
Пользователей
420,989
Тем
487,047
Сообщений
12,102,163

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube