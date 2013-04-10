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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,775 Благодарностей: 1,388 УГ: 26 КП: 0.204 подарки

БизнесДром: "Торговать биткоинами можно вообще без доступа к Интернету"



В России продолжают обсуждать вероятный запрет на покупку криптовалют частным лицам речь, о котором завёл российский Минфин, вернее его высокопоставленный представитель г-н Алексей Моисеев, выступая по нашему телевидению, в этот понедельник, 28 августа. Конечно, многим приверженцам криптовалют в такое не хочется верить, да и как технологически такое может произойти в 21 веке, когда даже школьники искусно владеют методами обхода сетевых блокировок с помощью тех же VPN-сервисов, то не очень понятно даже.



Между тем, мнение большинства членов российского финансового и даже банковского сообщества практически единодушно - если такой запрет будет установлен, то вряд ли кто будет его соблюдать, ведь интерес к криптовалютам в настоящее время на самом пике и в обозримой перспективе какого-либо снижения этого интереса явно не просматривается. Многие пользователи сети сейчас просто поглощены новыми криптовеяньеми, тем более они тесно связаны с заработком денежных средств, а это тема всегда горяча и актуальна.



Сегодня данную тему вероятного запрета криптовалют в России прокомментировал также и Арсений Поярков, основатель компании "БизнесДром". Это компания, бизнес которой связан с финансовыми консультациями для компаний в части исполнения требований ЦБ РФ, а также международных рейтинговых агентств.



По его мнению вряд ли властям РФ удастся организовать полное закрытие доступа россиян к криптовалютам. Он согласен, что как только такой запрет вступит в силу, то многие пользователи тут же перейдут на VPN-сервисы, чтобы обойти установленную блокировку площадок по торговле криптовалютами. Понятно, что тогда власти ещё более ужесточат давление и начнут бороться с самими VPN-сервисами, однако, такая практика слабо оправдывает себя даже например, в том же Китае - там тоже тот кто хочет и знает как, то довольно успешно справляются с "Великим китайским файрволом" - и это уже давно не секрет.



Тут ведь речь идёт о прибыли или неплохом заработке, а биткойн только за последние 4 года вырос в 150 раз (на 15 000 процентов), так что это наивно пытаться не допустить желающих к такому или сравнимому с таким потенциальному заработку от своих личных вложений в криптовалюты.



Кроме того, г-н Поярков упомянул о существующей возможности торговли биткойном пользователями без какого-либо доступа к Интернету. Просто при этом QR-коды доступа, сами пользователи начнут передавать друг другу на бумажных носителях и что? Власти начнут запрещать продажу листов или тетрадей? Но ведь такого не может быть даже в принципе!



А еще в августе этого года в новостях уже прошла информация о том что стартап Blockstream Satellite взялся за выполнение задачи по обеспечению трансляции о биткойн-транзакциях через уже арендованные им спутники связи. Передача таких транзакций станет возможна по всему миру (и в России, в том числе) в режиме реального времени, причем доступ к Интернету даже не потребуется, сделки просто может будет совершать с помощью тех же, например, sms-сообщений. Под словом "сделки" конечно, имеется ввиду торговля биткойнами. Обратно - запретить такое практически будет невозможно, а умельцы всегда найдут способ как обойти любые запреты. Поэтому откровенно говоря, Поярков не очень понимает, зачем Минфину понадобились такие аргументы против криптовалюты, которые мы услышали по ТВ в понедельник, ведь до этого момента отношение по крайней мере финансовых властей к криптовалютам выражалось в более доброжелательном настрое. И вдруг вектор резко сменился. С чего вдруг?



Между тем, Поярков также ещё отметил, что хотя криптовалют в мире сейчас с каждым днём становится всё больше и больше, однако их ликвидность на рынке пока очень мала. По приблизительным оценкам общая капитализация всего криптовалютного рынка составляет сейчас что-то около 150 млрд долл. США и этот рынок остается пока очень изменчивым. Практически любой значительный игрок на нём может своими вливаниями как резко поднять цену на биткойн, так и конечно, опустить её. Стабилизации курсов криптовалют стоит ждать только через пару-тройку лет.



Специально для форума mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59a86e59a10ee В России продолжают обсуждать вероятный запрет на покупку криптовалют частным лицам речь, о котором завёл российский Минфин, вернее его высокопоставленный представитель г-н Алексей Моисеев, выступая по нашему телевидению, в этот понедельник, 28 августа. Конечно, многим приверженцам криптовалют в такое не хочется верить, да и как технологически такое может произойти в 21 веке, когда даже школьники искусно владеют методами обхода сетевых блокировок с помощью тех же VPN-сервисов, то не очень понятно даже.Между тем, мнение большинства членов российского финансового и даже банковского сообщества практически единодушно - если такой запрет будет установлен, то вряд ли кто будет его соблюдать, ведь интерес к криптовалютам в настоящее время на самом пике и в обозримой перспективе какого-либо снижения этого интереса явно не просматривается. Многие пользователи сети сейчас просто поглощены новыми криптовеяньеми, тем более они тесно связаны с заработком денежных средств, а это тема всегда горяча и актуальна.Сегодня данную тему вероятного запрета криптовалют в России прокомментировал также и Арсений Поярков, основатель компании "БизнесДром". Это компания, бизнес которой связан с финансовыми консультациями для компаний в части исполнения требований ЦБ РФ, а также международных рейтинговых агентств.По его мнению вряд ли властям РФ удастся организовать полное закрытие доступа россиян к криптовалютам. Он согласен, что как только такой запрет вступит в силу, то многие пользователи тут же перейдут на VPN-сервисы, чтобы обойти установленную блокировку площадок по торговле криптовалютами. Понятно, что тогда власти ещё более ужесточат давление и начнут бороться с самими VPN-сервисами, однако, такая практика слабо оправдывает себя даже например, в том же Китае - там тоже тот кто хочет и знает как, то довольно успешно справляются с "Великим китайским файрволом" - и это уже давно не секрет.Тут ведь речь идёт о прибыли или неплохом заработке, а биткойн только за последние 4 года вырос в 150 раз (на 15 000 процентов), так что это наивно пытаться не допустить желающих к такому или сравнимому с таким потенциальному заработку от своих личных вложений в криптовалюты.Кроме того, г-н Поярков упомянул о существующей возможности торговли биткойном пользователями без какого-либо доступа к Интернету. Просто при этом QR-коды доступа, сами пользователи начнут передавать друг другу на бумажных носителях и что? Власти начнут запрещать продажу листов или тетрадей? Но ведь такого не может быть даже в принципе!А еще в августе этого года в новостях уже прошла информация о том что стартап Blockstream Satellite взялся за выполнение задачи по обеспечению трансляции о биткойн-транзакциях через уже арендованные им спутники связи. Передача таких транзакций станет возможна по всему миру (и в России, в том числе) в режиме реального времени, причем доступ к Интернету даже не потребуется, сделки просто может будет совершать с помощью тех же, например, sms-сообщений. Под словом "сделки" конечно, имеется ввиду торговля биткойнами. Обратно - запретить такое практически будет невозможно, а умельцы всегда найдут способ как обойти любые запреты. Поэтому откровенно говоря, Поярков не очень понимает, зачем Минфину понадобились такие аргументы против криптовалюты, которые мы услышали по ТВ в понедельник, ведь до этого момента отношение по крайней мере финансовых властей к криптовалютам выражалось в более доброжелательном настрое. И вдруг вектор резко сменился. С чего вдруг?Между тем, Поярков также ещё отметил, что хотя криптовалют в мире сейчас с каждым днём становится всё больше и больше, однако их ликвидность на рынке пока очень мала. По приблизительным оценкам общая капитализация всего криптовалютного рынка составляет сейчас что-то около 150 млрд долл. США и этот рынок остается пока очень изменчивым. Практически любой значительный игрок на нём может своими вливаниями как резко поднять цену на биткойн, так и конечно, опустить её. Стабилизации курсов криптовалют стоит ждать только через пару-тройку лет.Специально для форума mmgp.ru

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