Истории людей, уже получивших полезный опыт в достижении определённого финансового успеха в каком-либо направлении деятельности. Обсуждение их опыта. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 00:22 Сегодня, 00:22 Вчера, 23:36 #1 FMFM Мастер

Имя: FMFM Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 21.09.2014 Сообщений: 3,579 Благодарностей: 579 УГ: 1 КП: 0.170 подарки Заместитель председателя инвестиционной компании BlackRock (Филипп Хильдебранд)



Дальнейшее движение вверх по карьерной лестнице привело Хильдебранда в Швейцарский национальный банк (SNB), - именно так в этой стране называется ее Центробанк. Про Филиппа говорили, что он стал «самым молодым разработчиком политики», когда он поступил на работу в SNB. Там он с 1 июля 2003 года по 30 апреля 2007 занимал должность начальника Департамента III, с 1 мая 2007 по 31 декабря 2009 был начальником Департамента II и заместителем председателя. 1 января 2010 года Швейцарский федеральный совет назначил его на должность председателя Совета управляющих SNB. Этот высокий пост Хильдебранд занимал до 9 января 2012 года, одновременно возглавляя Департамент I. Он также занимал следующие должности: с 2006 по 2007 - председатель депутатов Группы десяти (G10); с 2007 по 2012 - член Форума финансовой стабильности (с 2009 года носит название Совет по финансовой стабильности), причем в ноябре 2011 года лидеры G20 назначили его заместителем председателя этой структуры. В 2008 году Хильдебранд вошел в Группу тридцати (G30), - международную организацию, объединяющую крупнейших академических экономистов, глав частных и центральных банков. С 2010 по 2012 год он был членом правления Банка международных расчетов (BIS) в Базеле. Хильдебранд также занимал должность швейцарского управляющего Международного валютного фонда и с 2006 по 2009 годы состоял в стратегическом комитете Французского бюро по управлению долгом. Он является почетным членом Колледжа Линкольна в Оксфорде, состоит в Международном совете лидерства в Европе при Университете Торонто, имеет французский Национальный Орден за заслуги. В конце 2011 года журнал The Banker назвал Хильдебранда «Лучшим управляющим центрального банка». В 2012 году он работал старшим научным сотрудником в Школе управления имени Блаватника при Оксфордском университете и в настоящее время состоит в ее Международном консультативном правлении.





Дорогостоящие валютные интервенции и инсайдерская торговля супруги



Ближе к концу первого десятилетия нового века блестящая и молниеносно построенная карьера финансиста Хильдебранда вошла в полосу испытаний, причем все более тяжелых и скандальных, в результате которых он был вынужден покинуть пост председателя швейцарского Центробанка. Сначала он попал под огонь критики из-за проводившейся им в 2009-2010 годах политики интервенций SNB на валютный рынок с целью повлиять на обменный курс. Эти его действия привели к тому, что Центробанк по своим инвалютным позициям потерял 26,5 миллиардов швейцарских франков (CHF) в 2010 году и CHF 11,7 миллиардов в первом полугодии 2011 года. Некоторые международные издания и аналитики финансового рынка посчитали эти интервенции «дорогостоящим провалом», а Народная партия / Центрально-демократический союз и журнал Weltwoche подвергли Хильдебранда критике, потребовав от него уйти в отставку. В статье под названием «Нетвердой рукой» швейцарский крупный деловой журнал Bilanz раскритиковал то, как Хильдебранд управлял SNB, упомянув его ограниченный профессиональный опыт. При этом видные деятели других партий поддержали Хильдебранда и подчеркнули, что возглавлявшийся им SNB в своих действиях был политически независим.



Вторая постигшая его неприятность была вызвана предприимчивостью его супруги. В этом случае события развивались следующим образом. В августе 2011 года франк подорожал до рекордных значений и по своей стоимости достиг почти полного паритета с евро. Реагируя на эти перемены, Центробанк начиная с 6 сентября установил нижний порог обменного курса франка на евро на уровне 1,20:1. Незадолго до нового года поступила информация о том, что госпожа Хильдебранд провела на валютном рынке в конце лета крупную сделку, в результате которой приобрела 504000 долларов, отдав за них 400000 франков. В начале октября доллары были проданы за франки, что принесло прибыль в размере CHF 75000. По словам Кашьи, столь удивительно выгодную операцию ей удалось произвести благодаря ее собственному финансовому и банковскому опыту. Увы, это высказывание не смогло успокоить общественность, заинтересовавшуюся необычайно удачной операцией, однако Хильдебранд решительно отмел обвинения в том, что сделка была проведена на основе предоставленной им инсайдерской информации. Более того, - он воспротивился призывам уйти в отставку и назвал начавшуюся в печати шумиху «клеветнической кампанией», а также заявил, что его политические враги своими обвинениями поставили под угрозу законы о секретности и «интересы Швейцарии».





Громкая отставка и новое назначение



Правда, Филипп признал, что допустил ошибку, не отменив эту торговую сделку, и одновременно подчеркнул, что всегда действовал в соответствии с правилами. Он также сообщил журналистам, что всю прибыль, полученную от сверхвыгодных валютных торгов жены, пожертвовал швейцарской благотворительной организации. При всем этом председатель SNB так и не смог убедительно доказать, что выгодная сделка Кашьи не опиралась на полученные от него ценные сведения. Неудивительно, что 9 января 2012 года Хильдебранд на пресс-конференции объявил о своей отставке, при этом заявив, что «доверие является самым ценным активом для председателя Центробанка». Он также ушел со своих постов в Банке международных расчетов и Международном валютном фонде. Хильдебранд опубликовал копии электронных писем, пересылавшихся между ним, Кашьей и его банкиром, из которых следовало, что он узнал о сомнительной торговой сделке вскоре после того, как жена дала указание ее совершить, однако не потребовал немедленно отменить эту транзакцию. 7 марта проведенный компанией KPMG независимый аудит финансовых операций, в которых участвовали все члены правления SNB, не обнаружил нарушения действовавших для них правил.



В октябре 2012 года Филипп Хильдебранд поступил на работу в инвестиционную компанию BlackRock. Там он занимает должность заместителя председателя, а также является членом работающего в рамках этой фирмы Глобального исполнительного комитета, куда поступают отчеты о деятельности инвестиционного института компании, ее совета по финансовым рынкам и отдела клиентских решений. В пресс-релизе, выпушенном по поводу получения Хильдебрандом этой должности, говорится о накопленном им двадцатилетнем опыте управления активами и отмечается, что в момент его назначения на должность руководителя швейцарского Центробанка он стал самым молодым среди тех, кто получал этот пост. 13 июня 2012 года Хильдебранд обсудил свою новую должность в BlackRock с обозревателем телеканала CNBC Стивом Лисманом, а также дал оценку имевшей место в Европе налоговой фрагментации и объяснил, почему было важно внимательно читать балансовые отчетности банков. Ведущий заметил, что можно было услышать много рассуждений по поводу того, кому удастся нанять себе на работу бывшего председателя швейцарского Центробанка, и победителем в этом состязании оказалась компания БлэкРок. Лисман предложил Хильдебранду поговорить о том, чем тот будет заниматься на новом месте, как он будет использовать там свой опыт работы в Центробанке и хедж-фонде. Хильдебранд рассказал, что ему предстояло следить за тем, как будут строиться самые значимые отношения с самыми важными институциональными клиентами, он также собирался самым активным образом включиться в разработку фирменной стратегии, в деятельность ее исполнительного комитета, и, конечно же, что особенно важно, он определенно намеревался очень активно включиться в работу на рынке, дабы помочь клиентам ориентироваться в дальнейшем в очень трудной экономической ситуации, сложившейся на тот момент.





Не стоит уничтожать шестьдесят лет европейской истории



Лисман напомнил, что Хильдебранд вышел за рамки занимавшегося им прежде официального положения, и спросил, может ли финансист теперь поделиться своими знаниями о том, каков секретный план по спасению Европы, о котором раньше он не имел права рассказывать, занимая свою должность. Хильдебранд с улыбкой заметил, что, если бы это было секретом, то по определению он бы об этом не знал. По его личному мнению, у Европы есть две проблемы – краткосрочная и долгосрочная. На коротком промежутке времени важно, чтобы лидеры и политики в Европе смогли некоторым образом стабилизировать банковскую систему. У него сложившиеся на момент интервью тенденции фрагментации банковской системы и условий работы банков в Еврозоне вызывали сильную тревогу. «Это ужасное развитие событий», и Хильдебранд считал, что отклонение от губительного направления движения представляло собой самый важный приоритет в краткосрочной перспективе. В более долгосрочной перспективе было важно, чтобы, в частности, под руководством Германии и Франции лидеры сами начали прокладывать маршруты более продолжительного путешествия в сторону налоговой интеграции, что, очевидно, входит с нарастающей важностью в повестку дня как ответ на «ужасные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Европе». Лисман спросил, понимает ли Хильдебранд, что происходит с испанскими и итальянскими доходами, потому что испанские спасительные вливания в экономику на тот момент были недостаточными. Он ответил, что одной лишь рекапитализацией испанских банков данная проблема не решается, так как многие вопросы остаются без ответа, и ключевая задача, как ему кажется, - это действительно понять, насколько там все плохо, насколько обесценились балансы этих банков, одновременно надо также узнать, каковы именно их балансы.



Как уже стало ясно после стресс-тестов, проведенных в США, а также во время спасения банка UBS в Швейцарии, необходимо знать, какие цифры стоят в балансовых ведомостях. По этой причине Хильдебранд считает, что очень полезным сдвигом будет установление наблюдения над крупнейшими трансграничными банками, и Европейский Центробанк, конечно, располагает доверием, необходимым для решения вопроса о рекапитализации этих банков. Заметно меняется экономическое положение южных стран, где очень быстро снижаются затраты труда на единицу продукции. В одной только Греции в том году произошло падение этого показателя на 8% - при том, что в Германии наблюдался его трехпроцентный рост. Таким образом, в Греции ситуация существенно улучшилась, все эти перемены происходят непрерывно, и за ними надо внимательно следить. Лисман поинтересовался, уверен ли Хильдебранд в том, что страны Еврозоны сохранят созданный ими денежный союз. Он ответил, что основным предположением в данном случае будет положительный ответ. Ведь если начать воплощать в жизнь экстремальные сценарии, то речь пойдет об «уничтожении» шестидесяти лет истории, шестидесяти лет европейского объединительного процесса, который проходил очень успешно и принес настоящее процветание.



В конце интервью Лисман упомянул проблему с пресловутой торговой сделкой, неосмотрительно совершенной супругой Хильдебранда, и упомянул три разных расследования на предмет соответствия этой торговой операции существующим правилам. Далее он поинтересовался, сожалеет ли Хильдебранд так или иначе об этих опрометчивых валютных операциях супруги. Он ответил, что сожалеет о том, что больше не является председателем SNB, и в то же время «эта глава сейчас закрыта для нас», он и его жена начали жизнь с чистого листа. Во время разбирательства они оба проявили полную готовность предоставить всю необходимую информацию, открыли для изучения все свои счета, и уже стало ясно, что ими не были нарушены ни правила, ни тем более законы. На новом этапе своей жизни Филипп Хильдебранд испытывал волнение по поводу предстоявшего ему поступления на работу в компанию БлэкРок и считал, что это событие открывало перед ним новые возможности. Надо заметить, что эти его ожидания оправдались и в плане дохода, и в вопросе возвращения ему высокого служебного положения. На посту председателя SNB он в 2010 году получил 995 000 тысяч франков. По некоторым сведениям, в BlackRock ему была предложена годовая зарплата в размере 7 миллионов франков, что можно считать прекрасным утешением для бывшего председателя швейцарского Центробанка, сожалеющего о потерянной им высокооплачиваемой должности. Если же учесть тот факт, что Хильдебранду предстояло взять бразды правления в самом большом неамериканском филиале самой крупной в мире по размеру активов инвестиционной фирмы BlackRock, то огорчавшее его расставание с почетным креслом председателя правления SNB должно было рассеяться, как летний утренний туман.



«Рост возобновился, и дефляционные риски были успешно отбиты. Это открывает удивительное окно возможностей»



Швейцарец Филипп Майкл Хильдебранд родился 19 июля 1963 года в городе Берне. Он изучал политологию в Университете Торонто, где стал бакалавром, потом в Высшем институте международных исследований в Женеве, где стал магистром, а также в Институте Европейского университета во Флоренции и Гарвардском университете в Кембридже, расположенном в американском штате Массачусетс. В 1994 году Хильдебранд получил докторскую степень по международным отношениям в Оксфордском университете. Филипп был членом швейцарской национальной команды по плаванию и входил в состав группы студентов, которые помогали проводить ежегодные встречи во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцарии. Там он познакомился с ведущими международными правительственными чиновниками и банкирами и начал на ВЭФе свою профессиональную карьеру, где в итоге проработал с 1994 по 1995 год. Далее его путь лежал в лондонское отделение хедж-фонда Moore Capital Management, где он трудился с 1995 по 2000 год, причем с 1997 года имел там статус партнера. В нью-йоркском офисе этой компании он повстречал свою будущую жену уроженку Пакистана Кашью Махмуд, уехавшую оттуда в Коннектикут еще в четырехлетнем возрасте с матерью-американкой и братом после гибели отца, - армейского полковника, - в 1967 году в автокатастрофе. Кашья строила карьеру на Уолл-стрит, а позже стала ведущим арт-промоутером. С 2000 по 2001 год Хильдебранд был главным инвестиционным директором Vontobel Group в Цюрихе, с 2001 по 2003 год занимал должность главного инвестиционного директора и члена исполнительного совета Union Bancaire Privée в Женеве.Дальнейшее движение вверх по карьерной лестнице привело Хильдебранда в Швейцарский национальный банк (SNB), - именно так в этой стране называется ее Центробанк. Про Филиппа говорили, что он стал «самым молодым разработчиком политики», когда он поступил на работу в SNB. Там он с 1 июля 2003 года по 30 апреля 2007 занимал должность начальника Департамента III, с 1 мая 2007 по 31 декабря 2009 был начальником Департамента II и заместителем председателя. 1 января 2010 года Швейцарский федеральный совет назначил его на должность председателя Совета управляющих SNB. Этот высокий пост Хильдебранд занимал до 9 января 2012 года, одновременно возглавляя Департамент I. Он также занимал следующие должности: с 2006 по 2007 - председатель депутатов Группы десяти (G10); с 2007 по 2012 - член Форума финансовой стабильности (с 2009 года носит название Совет по финансовой стабильности), причем в ноябре 2011 года лидеры G20 назначили его заместителем председателя этой структуры. В 2008 году Хильдебранд вошел в Группу тридцати (G30), - международную организацию, объединяющую крупнейших академических экономистов, глав частных и центральных банков. С 2010 по 2012 год он был членом правления Банка международных расчетов (BIS) в Базеле. Хильдебранд также занимал должность швейцарского управляющего Международного валютного фонда и с 2006 по 2009 годы состоял в стратегическом комитете Французского бюро по управлению долгом. Он является почетным членом Колледжа Линкольна в Оксфорде, состоит в Международном совете лидерства в Европе при Университете Торонто, имеет французский Национальный Орден за заслуги. В конце 2011 года журнал The Banker назвал Хильдебранда «Лучшим управляющим центрального банка». В 2012 году он работал старшим научным сотрудником в Школе управления имени Блаватника при Оксфордском университете и в настоящее время состоит в ее Международном консультативном правлении.Ближе к концу первого десятилетия нового века блестящая и молниеносно построенная карьера финансиста Хильдебранда вошла в полосу испытаний, причем все более тяжелых и скандальных, в результате которых он был вынужден покинуть пост председателя швейцарского Центробанка. Сначала он попал под огонь критики из-за проводившейся им в 2009-2010 годах политики интервенций SNB на валютный рынок с целью повлиять на обменный курс. Эти его действия привели к тому, что Центробанк по своим инвалютным позициям потерял 26,5 миллиардов швейцарских франков (CHF) в 2010 году и CHF 11,7 миллиардов в первом полугодии 2011 года. Некоторые международные издания и аналитики финансового рынка посчитали эти интервенции «дорогостоящим провалом», а Народная партия / Центрально-демократический союз и журнал Weltwoche подвергли Хильдебранда критике, потребовав от него уйти в отставку. В статье под названием «Нетвердой рукой» швейцарский крупный деловой журнал Bilanz раскритиковал то, как Хильдебранд управлял SNB, упомянув его ограниченный профессиональный опыт. При этом видные деятели других партий поддержали Хильдебранда и подчеркнули, что возглавлявшийся им SNB в своих действиях был политически независим.Вторая постигшая его неприятность была вызвана предприимчивостью его супруги. В этом случае события развивались следующим образом. В августе 2011 года франк подорожал до рекордных значений и по своей стоимости достиг почти полного паритета с евро. Реагируя на эти перемены, Центробанк начиная с 6 сентября установил нижний порог обменного курса франка на евро на уровне 1,20:1. Незадолго до нового года поступила информация о том, что госпожа Хильдебранд провела на валютном рынке в конце лета крупную сделку, в результате которой приобрела 504000 долларов, отдав за них 400000 франков. В начале октября доллары были проданы за франки, что принесло прибыль в размере CHF 75000. По словам Кашьи, столь удивительно выгодную операцию ей удалось произвести благодаря ее собственному финансовому и банковскому опыту. Увы, это высказывание не смогло успокоить общественность, заинтересовавшуюся необычайно удачной операцией, однако Хильдебранд решительно отмел обвинения в том, что сделка была проведена на основе предоставленной им инсайдерской информации. Более того, - он воспротивился призывам уйти в отставку и назвал начавшуюся в печати шумиху «клеветнической кампанией», а также заявил, что его политические враги своими обвинениями поставили под угрозу законы о секретности и «интересы Швейцарии».Правда, Филипп признал, что допустил ошибку, не отменив эту торговую сделку, и одновременно подчеркнул, что всегда действовал в соответствии с правилами. Он также сообщил журналистам, что всю прибыль, полученную от сверхвыгодных валютных торгов жены, пожертвовал швейцарской благотворительной организации. При всем этом председатель SNB так и не смог убедительно доказать, что выгодная сделка Кашьи не опиралась на полученные от него ценные сведения. Неудивительно, что 9 января 2012 года Хильдебранд на пресс-конференции объявил о своей отставке, при этом заявив, что «доверие является самым ценным активом для председателя Центробанка». Он также ушел со своих постов в Банке международных расчетов и Международном валютном фонде. Хильдебранд опубликовал копии электронных писем, пересылавшихся между ним, Кашьей и его банкиром, из которых следовало, что он узнал о сомнительной торговой сделке вскоре после того, как жена дала указание ее совершить, однако не потребовал немедленно отменить эту транзакцию. 7 марта проведенный компанией KPMG независимый аудит финансовых операций, в которых участвовали все члены правления SNB, не обнаружил нарушения действовавших для них правил.В октябре 2012 года Филипп Хильдебранд поступил на работу в инвестиционную компанию BlackRock. Там он занимает должность заместителя председателя, а также является членом работающего в рамках этой фирмы Глобального исполнительного комитета, куда поступают отчеты о деятельности инвестиционного института компании, ее совета по финансовым рынкам и отдела клиентских решений. В пресс-релизе, выпушенном по поводу получения Хильдебрандом этой должности, говорится о накопленном им двадцатилетнем опыте управления активами и отмечается, что в момент его назначения на должность руководителя швейцарского Центробанка он стал самым молодым среди тех, кто получал этот пост. 13 июня 2012 года Хильдебранд обсудил свою новую должность в BlackRock с обозревателем телеканала CNBC Стивом Лисманом, а также дал оценку имевшей место в Европе налоговой фрагментации и объяснил, почему было важно внимательно читать балансовые отчетности банков. Ведущий заметил, что можно было услышать много рассуждений по поводу того, кому удастся нанять себе на работу бывшего председателя швейцарского Центробанка, и победителем в этом состязании оказалась компания БлэкРок. Лисман предложил Хильдебранду поговорить о том, чем тот будет заниматься на новом месте, как он будет использовать там свой опыт работы в Центробанке и хедж-фонде. Хильдебранд рассказал, что ему предстояло следить за тем, как будут строиться самые значимые отношения с самыми важными институциональными клиентами, он также собирался самым активным образом включиться в разработку фирменной стратегии, в деятельность ее исполнительного комитета, и, конечно же, что особенно важно, он определенно намеревался очень активно включиться в работу на рынке, дабы помочь клиентам ориентироваться в дальнейшем в очень трудной экономической ситуации, сложившейся на тот момент.Лисман напомнил, что Хильдебранд вышел за рамки занимавшегося им прежде официального положения, и спросил, может ли финансист теперь поделиться своими знаниями о том, каков секретный план по спасению Европы, о котором раньше он не имел права рассказывать, занимая свою должность. Хильдебранд с улыбкой заметил, что, если бы это было секретом, то по определению он бы об этом не знал. По его личному мнению, у Европы есть две проблемы – краткосрочная и долгосрочная. На коротком промежутке времени важно, чтобы лидеры и политики в Европе смогли некоторым образом стабилизировать банковскую систему. У него сложившиеся на момент интервью тенденции фрагментации банковской системы и условий работы банков в Еврозоне вызывали сильную тревогу. «Это ужасное развитие событий», и Хильдебранд считал, что отклонение от губительного направления движения представляло собой самый важный приоритет в краткосрочной перспективе. В более долгосрочной перспективе было важно, чтобы, в частности, под руководством Германии и Франции лидеры сами начали прокладывать маршруты более продолжительного путешествия в сторону налоговой интеграции, что, очевидно, входит с нарастающей важностью в повестку дня как ответ на «ужасные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Европе». Лисман спросил, понимает ли Хильдебранд, что происходит с испанскими и итальянскими доходами, потому что испанские спасительные вливания в экономику на тот момент были недостаточными. Он ответил, что одной лишь рекапитализацией испанских банков данная проблема не решается, так как многие вопросы остаются без ответа, и ключевая задача, как ему кажется, - это действительно понять, насколько там все плохо, насколько обесценились балансы этих банков, одновременно надо также узнать, каковы именно их балансы.Как уже стало ясно после стресс-тестов, проведенных в США, а также во время спасения банка UBS в Швейцарии, необходимо знать, какие цифры стоят в балансовых ведомостях. По этой причине Хильдебранд считает, что очень полезным сдвигом будет установление наблюдения над крупнейшими трансграничными банками, и Европейский Центробанк, конечно, располагает доверием, необходимым для решения вопроса о рекапитализации этих банков. Заметно меняется экономическое положение южных стран, где очень быстро снижаются затраты труда на единицу продукции. В одной только Греции в том году произошло падение этого показателя на 8% - при том, что в Германии наблюдался его трехпроцентный рост. Таким образом, в Греции ситуация существенно улучшилась, все эти перемены происходят непрерывно, и за ними надо внимательно следить. Лисман поинтересовался, уверен ли Хильдебранд в том, что страны Еврозоны сохранят созданный ими денежный союз. Он ответил, что основным предположением в данном случае будет положительный ответ. Ведь если начать воплощать в жизнь экстремальные сценарии, то речь пойдет об «уничтожении» шестидесяти лет истории, шестидесяти лет европейского объединительного процесса, который проходил очень успешно и принес настоящее процветание.В конце интервью Лисман упомянул проблему с пресловутой торговой сделкой, неосмотрительно совершенной супругой Хильдебранда, и упомянул три разных расследования на предмет соответствия этой торговой операции существующим правилам. Далее он поинтересовался, сожалеет ли Хильдебранд так или иначе об этих опрометчивых валютных операциях супруги. Он ответил, что сожалеет о том, что больше не является председателем SNB, и в то же время «эта глава сейчас закрыта для нас», он и его жена начали жизнь с чистого листа. Во время разбирательства они оба проявили полную готовность предоставить всю необходимую информацию, открыли для изучения все свои счета, и уже стало ясно, что ими не были нарушены ни правила, ни тем более законы. На новом этапе своей жизни Филипп Хильдебранд испытывал волнение по поводу предстоявшего ему поступления на работу в компанию БлэкРок и считал, что это событие открывало перед ним новые возможности. Надо заметить, что эти его ожидания оправдались и в плане дохода, и в вопросе возвращения ему высокого служебного положения. На посту председателя SNB он в 2010 году получил 995 000 тысяч франков. По некоторым сведениям, в BlackRock ему была предложена годовая зарплата в размере 7 миллионов франков, что можно считать прекрасным утешением для бывшего председателя швейцарского Центробанка, сожалеющего о потерянной им высокооплачиваемой должности. Если же учесть тот факт, что Хильдебранду предстояло взять бразды правления в самом большом неамериканском филиале самой крупной в мире по размеру активов инвестиционной фирмы BlackRock, то огорчавшее его расставание с почетным креслом председателя правления SNB должно было рассеяться, как летний утренний туман. Последний раз редактировалось FMFM; Сегодня в 00:21 . Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 00:22 Сегодня, 00:22 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Горячие новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Инвестирование в криптовалюты Avrorum.io (ICO) ICO Завершенные и отмененные ICO Сомнительные ICO Проблемные ICO Биржи криптовалют Аналитика Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс sunmistik kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Leonidas2013 Анаэль 2017 MegaProfit mokol Michaeles Foxxxeremina Архив: Форекс-блоги Ruslan89 Vasyaenergy Dimoniy741 Roman Boroda ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования Инвестиционные портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив BetOnMoney.com Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы PrimeBroker.pro Форум о псевдоинвестициях InvestorsStartPage.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги и блоги HyipMe.com Profvest.com Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Председатель инвестиционной компании BlackRock, Inc. (Лоуренс Финк) FMFM Истории успеха знаменитостей 0 30.09.2016 23:03 Обсуждение инвестиционной компании Русьэнерго Инвестмент Андрей Садальский Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 12 28.07.2012 10:46 АРМ менеджера инвестиционной компании Loveless Инвестирование для начинающих 5 03.06.2012 02:16



Случайные темы TrioMarkets - triomarkets.com От TrioMarkets в разделе «Каталог Брокеров на Форекс» getfree.co.in 100 satoshi (BCH) / 5 min FH От Юлия Львовна в разделе «Краны» Изучение спроса на БА От funkyby в разделе «Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru» ПАММ-счёт skalper:2494 (PrivateFX) От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета» fastprofitads - fastprofitads.com От ngf41 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» ПАММ-счет darkrider: 557011 (ForexTrend) От Predator84 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета» Пользователей 420,984 Тем 487,036 Сообщений 12,101,915

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑