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Как заработать на консультациях по криптовалюте?

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Старый Вчера, 23:17
#1
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Как заработать на консультациях по криптовалюте?
Огромный процент пользователей ежеминутно интересуется всем, что связано с рынком цифровых валют. При этом они не только отдают предпочтение инвестированию в токены и доходные альткоины. Люди желают не только сохранять и приумножать свои сбережения. Их очень сильно интересуют способы заработка на криптовалюте.


Рынку цифровых валют под силу удовлетворить все требования пользователей. Вот только детища инновационных технологий без должного опыта и определенной квалификации прибылью не порадуют, и заработок на криптовалюте останется несбывшейся мечтой. Как же быть? Ведь получать прибыль со своих вложений уже хочется сейчас, но выделить время на щепетильное изучение информации нет возможности. Как вариант, можно оплатить услуги криптоконсультантов. А что нужно для того, чтобы самому зарабатывать таким образом?

Подготовка к консультациям по криптовалютам


Первым делом тем, кто заинтересовался этим заработком на криптовалюте без вложений, полагается изначально самим разобраться в таких вопросах, как:

• Нужно покупать исключительно биткоин или стоит инвестиции также распределять еще и между топовыми альткоинами и форками?
• Каким образом происходит приобретение и продажа криптовалют?
• Какие существуют варианты применения цифровых монет?
• Чем обеспечивается та или иная криптовалюта?
• Во что выгоднее конвертировать «цифровое золото»?
• Каким образом выгоднее всего обменивать криповалюты?
• Какие комиссии высчитывают те или иные сервисы за криптовалютные переводы?
• Какие существуют варианты криптовалютных кошельков, и для чего они предназначены?
• Являются ли цифровые монеты – искусственно надутыми пузырями?
• Какие ошибки инвесторов могут отобрать у последних криптовалютные депозиты?

Словом, надо настолько досконально изучить тему, чтобы без промедления суметь ответить на вышеперечисленные и другие, не менее насущные вопросы клиентов цифрового рынка. Вот только после этого можно приступать к платному консультированию.

Организация платных советов по разнообразным мессенджерам и скайпу


Этот вариант позволит вам провести консультации для обладателей средних кошельков. Им важно сохранить отложенные средства, предназначенные для первоначального взноса за автомобиль или недвижимость, для оплаты обучения ребенка в ВУЗе, и пр. Эту категорию пользователей чаще всего интересует, что собой представляют цифровые деньги, почему их курс не боится инфляции, что влияет на рост стоимости монет, какому виду цифровых денег сегодня отдать предпочтение и каким образом их можно приобрести.

Оказание помощи в формировании персонального криптопортфеля


Порой начинающие инвесторы настолько теряются, что никак не могут подобрать достойные криптовалюты для своего портфеля. Как говорится, консультанту и карты в руки. Это как раз еще один заработок на криптовалюте. В этом случае желательно отталкиваться от ожиданий пользователей. Одни просто пожелают спасти сбережения от инфляции, тогда как другие готовы будут выделить часть средств и испытать свою удачу, соглашаясь на добавление в портфель ICO токенов. Этот вариант заработка на криптовалюте без вложений позволит консультантам обзавестись уже более солидными клиентами.

Организация мастер-классов


Способы заработка на криптовалюте дают возможность консультантам проявлять креативный подход и работать сразу с несколькими направлениями. Так можно договариваться с администрацией всевозможных крупных организаций и проводить для них мастер-классы.

Как раз и за просветительскую деятельность вам заплатят, и новый список богатых клиентов у вас сформируется. Так и авторитет в экономической сфере себе наработаете, и соответствующими связями обзаведетесь. Правда, начинающему консультанту с дирекцией серьезной корпорации первое время будет трудно договариваться, но опыт и новые связи в дальнейшем будут облегчать этот процесс.

Обучение торговли криптовалютными парами


Криптовалюта заработать позволяет любыми методами. В том числе и на трейдинге. Если вы хорошо разбираетесь в этом направлении, то вам ничего не помешает проводить обучение торговли цифровыми деньгами на криптобиржах. Высокая волатильность монет настолько пугает, что новые клиенты цифрового рынка боятся лишний день придержать на счету какой-то альткоин, чтобы не упустить удачный момент продажи. Только выбирают они как раз не самый лучший период для этого. Поэтому чаще торгуют в убыток, нежели в профит.

Кто не знаком с торговлей криптовалютными парами, но очень сильно желает на этом заработать и других обучать, может потратить на персональное обучение несколько месяцев. В этом случае лучше выделить деньги на оплату других консультантов. Тогда обучающий процесс будет значительно короче и продуктивнее. Зато в будущем все эти вложения окупятся с лихвой.

В завершение


Получается, что можно спокойно себе инвестировать в криптовалюты и ICO токены да накапливать знания в области цифрового рынка, а потом за денежки передавать частями знания всем желающим. При этом данное серьезное направление не требует капиталовложений. И чем больше криптоконсультант проведет мастер-классов да советов раздаст за оплату, тем быстрее пополнится его клиентская база солидными инвесторами. А это уже новый уровень заработка на криптовалюте и выход на солидные связи.

Ну как, заинтересовались этими способами заработка на криптовалюте или нет?


------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Александра 81 на форуме  
Старый Вчера, 23:28
#2
Любитель
 
Имя: Jevgenij
Пол: Мужской
Адрес: Vilnius, Lithuania
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 167
Благодарностей: 23
УГ: 1
КП: 0.162
Re: Как заработать на консультациях по криптовалюте?
Цитата:
Сообщение от Александра 81 Посмотреть сообщение
Ну как, заинтересовались этими способами заработка на криптовалюте или нет?
Нет. В интернете и так куда ни ткни пальцем, попадешь либо на аналитика, либо на гуру по продаже мастер-классов и проведения платных консультаций. Потом как оказывается, все эти "консультанты" сколотили свой капитал на консультациях, а не на реальном инвестировании. Одним словом, мое имхо, аферисты они, как и всякого рода колдуны и целители по телефону, которые вылечат от любой болезни, очистят карму, наведут или отведут порчу, но за деньги.

Тому кто реально занимается инвестициями и имеет реальные знания некогда заниматься консультациями и проведением мастер-классов. А если такое и делает, то от души и бесплатно! Так сказать, по зову сердца.
__________________
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Старый Вчера, 23:40
#3
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 8,052
Благодарностей: 2,550
УГ: 8
КП: 0.273
подарки
Автор темы Re: Как заработать на консультациях по криптовалюте?
Цитата:
Сообщение от guildmining Посмотреть сообщение
Нет. В интернете и так куда ни ткни пальцем, попадешь либо на аналитика, либо на гуру по продаже мастер-классов и проведения платных консультаций. Потом как оказывается, все эти "консультанты" сколотили свой капитал на консультациях, а не на реальном инвестировании. Одним словом, мое имхо, аферисты они, как и всякого рода колдуны и целители по телефону, которые вылечат от любой болезни, очистят карму, наведут или отведут порчу, но за деньги.

Тому кто реально занимается инвестициями и имеет реальные знания некогда заниматься консультациями и проведением мастер-классов. А если такое и делает, то от души и бесплатно! Так сказать, по зову сердца.
В статье рассмотрен пример реального заработка при помощи криптовалют. А то, как воспользуются этой информацией пользователи, зависит от них самих. Поверьте, можно совмещать инвестирование с консультациями, и при этом только увеличивать свой доход. Кто не желает размениваться на частные малооплачиваемые консультации, может спокойно выбрать проведение мастер-классов в оффлайне. У нас еще хватает людей, которые даже и не догадываются о существовании криптовалют.
__________________
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🔥Форекс брокер заслуживший мое доверие!🔥
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