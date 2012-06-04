Virrex.io - Инновационная торговая платформа

Скоро состоится запуск продукта - нового и современного сервиса Virrex.io
При его создании разработчики руководствовались принципом максимального комфорта для своих клиентов, предоставив на рынок продукт собственной разработки, предназначенный для совмещения различных по функционалу сервисов и услуг внутри единой платформы.
Какие сервисы Virrex.io готов предоставить своим клиентам:
1. Virrex.io - это в первую очередь, мультивалютный кошелёк, включающий на данный момент более 7 собственных Blockchain систем под самые востребованные, на сегодняшний день, монеты. На этапе открытия платформа предоставит полный функционал для использования данного сервиса. Отметим, что комиссии внутри сети Virrex.io будут отсутствовать. В ближайшее время будут подключены ещё несколько монет. Вся информация о предстоящих разработках будет представлена в кабинетах пользователей.
2. Virrex.io будет готов осуществлять сотрудничество c проектами, цель которых-ведение бизнеса на криптовалюте, независимо от его направления - путём предоставления готовых API кодов.
Программное решение API Virrex.io позволит воспользоваться уже
полностью готовым функционалом всех электронных кошельков,
присутствующих на платформе.
3. Virrex.io так же представит модуль, позволяюший интернет-магазинам, площадкам, сервисам по оплате товаров и услуг осуществлять финансовую деятельность с помощью цифровых валют. Модуль интегрируется с разделом оплаты, предоставляя своим клиентам интуитивно-понятный и удобный интерфейс для приёма, учёта и отслеживания платежей.
4. Инвестиционная платформа Virrex.io была призвана обеспечить возможность своим клиентам преумножать свой капитал внутри единой системы. Таким образом, интегрировав ещё один сервис, платформа Virrex.io предлагает как краткосрочные, так и долгосрочные инвестиции по всем, имеющимся внутри системы, валютам.
До пяти тарифов представленно на
каждой из валют.
Система разрабатывалась по принципам работы традиционного банковского
сектора. В ближайшее время так же будет подключена возможность инвестирования в пре-ICO и перспективные старт-апы в долевом учатстии с платформой.
5. Virrex.io позволяет своим клиентам развивать собственный бизнес в партнёрских отношениях с платформой. 11 карьерных статусов предоставляют возможность активного заработка, путём продвижения платформы.
В предстоящих целях развития платформы Virrex.io стоят:
1. Создание ICO-платформы, с последующим выпуском токенов и выходом на биржи.
2. Сервис майнинга. Партнёрам будет предоставлена возможность как инвестирования в данную сферу, так и покупки оборудования.
3. Выход на лидирующие позиции на рынке мультивалютных электронных сервисов для хранения.
4. Предоставление качественного обучения как основам рынка криптовалют, торговли и инвестиций, так и более углубленные обучающие семинары
с участники опытных, в мире
цифровых технологий, спикеров.
5. Обменная биржа среди партнёров сервиса.
6. Внедрение платежных карт.
Средства, поступающие в инвестиционный сектор Virrex.io, будут распределяться по 4 направлениям:
- трейдинг.
- инвестирование в ICO
- майнинг
- биржевой арбитраж
Миссия платформы Virrex.io- создание и совершенствование международной платформы для хранения, приумножения, обмена и других сервисов в рамках единой системы.
Более подробную информацию Вы можете изучить в презентациях:
Презентация в слайдах https://yadi.sk/i/lUfJau2G3MTAxF
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Будем рады сотрудничеству!
С Уважением, команда Virrex!