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Fermanomika - fermanomika.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 22:25
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
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Записей в блоге: 35
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Fermanomika - fermanomika.com
Я не админ/владелец проекта, проект Fermanomika добавлен на мониторинг

Старт 31.08.17



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Описание:

У Вас есть возможность получать реальные деньги, играя в простую игру. “FermaNomika” – инновационный проект, в котором получают реальные деньги на дому. Проект создан грамотными программистами и опытными дизайнерами, в итоге Вы получаете эффективную и самое главное, честную игру. Для того чтобы начать играть, нужно всего лишь пройти простую регистрацию.

Инвестиционные планы:

Роль: Фермер.
Самая популярная, требующая наименьших затрат, и в тоже время наименее выгодная роль. Все просто: постройте поля для выращивания пшеницы, купите хлеба, чтобы фермер не умер с голоду и собирайте урожай. 1 ур. стоит 2000 золота. Производит 2 пшеницы, нужно 1 пшеница и 0,2 хлеб 2 ур улучшение с 1 ур. стоит 6 тыс золота, производит 6 пшеница, нужно 3 пшеницы и 0,6 хлеб 3 ур улучшение со 2 ур стоит 12 тыс. Производит 10 пшеница, нужно 5 пшеницы и 1 хлеб Время производства 4 часа

Роль: Мельник.
Мельник выступает посредническим звеном между фермером и пекарем, покупая урожай фермера, кропотливо перерабатывая его в муку для продажи пекарю. Без мельников никуда, их работа очень важна как для работы фермеров, так и для пекарей. Постройка мельниц стоит дороже, чем постройка поля пшеницы, но дешевле постройки пекарни. 1 ур. стоит 2500 золота. Производит 1 мука , нужно 2 пшеница и 0,1 хлеб 2 ур улучшение с 1 ур. стоит 7.5 тыс золота, производит 3 мука, нужно 6 пшеница и 0,3 хлеб 3 ур улучшение со 2 ур. стоит 15 тыс золота. Производит 5 мука, нужно 10 пшеница и 0,5 хлеб Время производства 4 часа

Роль: Пекарь.
Хлеб- всему голова, как говорится в пословице. Особенно актуально это в игре, где без хлеба невозможно ни урожай фермеру вырастить, ни муку сделать, ни даже создать еще хлеба. А как иначе? Рабочим нужна еда. Поэтому продукция пекаря будет востребованная всегда, даже для создания нового хлеба, но кроме того пекарю нужна и мука. Постройка пекарен дороже,чем постройка полей и мельниц, но продукция пекаря будет гарантировано пользоваться спросом и покупаться на ура. 1 ур. стоит 5000 золота. Производит 1 хлеб, нужно 0,5 хлеб и 1 мука 2 ур. Повышение с 1 уровня стоит 15 тыс золота, производит 3 хлеб, нужно 3 мука и 1,5 хлеб 3 ур. Повышение со 2 уровня стоит 30 тыс золота, производит 5 хлеб, нужно 5 мука и 3 хлеб Время производства 4 часа

Мин/макс депозит: 1₽/1000₽

Платежные системы: Perfect Money, Payeer,

Выплаты: авто

Реф.система: 7-3%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

Дата: 31.08.2017 17:05:30 (UTC+3)
Дата оплаты: 31.08.2017 17:05:48 (UTC+3)
Получатель платежа: fermanomika.com / fermanomika.com
Товар: Пополнение счета через Payeer пользователем monitorinvestnet на 9000.00 RUB
Счет к оплате: 1
Счет в Payeer: 48559124
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 9 000.00 RUB
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 22:42
#2
Топ Мастер
 
Имя: Анатольевна))
Пол: Женский
Адрес: EU
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 5,241
Благодарностей: 3,322
УГ: 4
КП: 0.319
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Re: Fermanomika - fermanomika.com
По-моему ТС разделом промахнулся, теме прямая дорога в эконом.игры.

эх, почитала, прям ностальгия...))


когда-то с ферм и начинала, вернее с одной. 2,5 года она меня шикарно кормила, до сих пор благодарна за профит там.
Но дважды в одну реку не войдешь, да и нет времени уже плотно сидеть, выращивать пшеничку

Ниче так сайтик, играть не буду))
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