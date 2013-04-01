Fermanomika - fermanomika.com

Я не админ/владелец проекта, проект Fermanomika добавлен на мониторинг
Старт 31.08.17
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Описание:
У Вас есть возможность получать реальные деньги, играя в простую игру. “FermaNomika” – инновационный проект, в котором получают реальные деньги на дому. Проект создан грамотными программистами и опытными дизайнерами, в итоге Вы получаете эффективную и самое главное, честную игру. Для того чтобы начать играть, нужно всего лишь пройти простую регистрацию.
Инвестиционные планы:
Роль: Фермер.
Самая популярная, требующая наименьших затрат, и в тоже время наименее выгодная роль. Все просто: постройте поля для выращивания пшеницы, купите хлеба, чтобы фермер не умер с голоду и собирайте урожай. 1 ур. стоит 2000 золота. Производит 2 пшеницы, нужно 1 пшеница и 0,2 хлеб 2 ур улучшение с 1 ур. стоит 6 тыс золота, производит 6 пшеница, нужно 3 пшеницы и 0,6 хлеб 3 ур улучшение со 2 ур стоит 12 тыс. Производит 10 пшеница, нужно 5 пшеницы и 1 хлеб Время производства 4 часа
Роль: Мельник.
Мельник выступает посредническим звеном между фермером и пекарем, покупая урожай фермера, кропотливо перерабатывая его в муку для продажи пекарю. Без мельников никуда, их работа очень важна как для работы фермеров, так и для пекарей. Постройка мельниц стоит дороже, чем постройка поля пшеницы, но дешевле постройки пекарни. 1 ур. стоит 2500 золота. Производит 1 мука , нужно 2 пшеница и 0,1 хлеб 2 ур улучшение с 1 ур. стоит 7.5 тыс золота, производит 3 мука, нужно 6 пшеница и 0,3 хлеб 3 ур улучшение со 2 ур. стоит 15 тыс золота. Производит 5 мука, нужно 10 пшеница и 0,5 хлеб Время производства 4 часа
Роль: Пекарь.
Хлеб- всему голова, как говорится в пословице. Особенно актуально это в игре, где без хлеба невозможно ни урожай фермеру вырастить, ни муку сделать, ни даже создать еще хлеба. А как иначе? Рабочим нужна еда. Поэтому продукция пекаря будет востребованная всегда, даже для создания нового хлеба, но кроме того пекарю нужна и мука. Постройка пекарен дороже,чем постройка полей и мельниц, но продукция пекаря будет гарантировано пользоваться спросом и покупаться на ура. 1 ур. стоит 5000 золота. Производит 1 хлеб, нужно 0,5 хлеб и 1 мука 2 ур. Повышение с 1 уровня стоит 15 тыс золота, производит 3 хлеб, нужно 3 мука и 1,5 хлеб 3 ур. Повышение со 2 уровня стоит 30 тыс золота, производит 5 хлеб, нужно 5 мука и 3 хлеб Время производства 4 часа
Мин/макс депозит:
1₽/1000₽
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer,
Выплаты:
авто
Реф.система:
7-3%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
Дата: 31.08.2017 17:05:30 (UTC+3)
Дата оплаты: 31.08.2017 17:05:48 (UTC+3)
Получатель платежа: fermanomika.com / fermanomika.com
Товар: Пополнение счета через Payeer пользователем monitorinvestnet на 9000.00 RUB
Счет к оплате: 1
Счет в Payeer: 48559124
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 9 000.00 RUB